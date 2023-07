„An die Grenzen gelangt“: Kanzler Scholz erhält Brandbrief aus dem Osten

Von: Christian Stör

Die Stadt Burg in Sachsen-Anhalt weiß nicht, wie sie Geflüchtete unterbringen soll. Der Stadtrat wendet sich an Olaf Scholz.

Burg - Die Stadt Burg in Sachsen-Anhalt fühlt sich beim Thema Flüchtlingspolitik überfordert. Der Stadtrat hat deshalb reagiert und einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschickt. „In den vergangenen Monaten sind wir immer mehr an die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit gelangt“, heißt es in dem Brief, der auf den 20. Juli datiert ist.

Die Integration der seit der ersten Flüchtlingswelle gekommenen Menschen und deren Familiennachzug sei bis heute nicht abschließend erfolgreich gelungen, heißt es weiter in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es fehle an Geld und genügendem Lehr- sowie Betreuungspersonal.

Der Stadtrat von Burg fordert im Brief an Kanzler Scholz unter anderem eine „Rückführung abgelehnter Asylbewerber“ und eine Erweiterung der sicheren Herkunftsländer. © Kay Nietfeld/dpa

Stadtrat Burg schickt Brandbrief an Kanzler Scholz

In dem Brief warnt der Stadtrat von Burg zudem davor, dass die von der Bundesregierung vertretene Asylpolitik bei den Einwohnerinnen und Einwohnern in Burg auf immer weniger Akzeptanz stoße. Den Menschen erschließe sich zum Beispiel nicht, wieso die Leistungen für Geflüchtete nicht in Sachleistungen erbracht werden. Außerdem steige das Haushaltsdefizit und die Stadt könne keine weiteren Gebäude „für die Unterbringung von Asylbewerbern und weiteren Flüchtlingen“ anmieten - es gebe schlichtweg „keine Optionen“ mehr.

Der Stadtrat forderte deshalb eine Rückführung abgelehnter Asylbewerber, die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer um die Staaten Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien sowie eine stärkere Sicherung der EU-Außengrenzen. Die Stadt Burg in Sachsen-Anhalt bittet Kanzler Scholz in dem Brief auch, über eine Idee des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) nachzudenken, der vorgeschlagen hat, eine parteiunabhängige Kommission einzuführen. Diese soll innerhalb von sechs Monaten entsprechende Lösungsvorschläge erarbeiten.

Brandbrief an Scholz: Stadt Burg in Sachsen-Anhalt wartet auf Antwort

Unterzeichnet wurde der Brandbrief an Kanzler Scholz von Bürgermeister Philipp Stark (SPD) und dem Vorsitzenden des Stadtrates, Markus Kurze (CDU). Auf Nachfrage des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) erklärte Stark, dass sich die Stadt vor allem ein offenes Ohr und am Ende auch Hilfe von Scholz erhoffe. Eine Antwort aus dem Kanzleramt ist dem Bürgermeister zufolge bisher aber ausgeblieben. Damit sei aber auch nicht so schnell zu rechnen gewesen, so Stark gegenüber dem MDR. (dpa/cs)