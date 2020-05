Coronavirus im Epizentrum Brasilien: Die Horrorshow des Jair Bolsonaro

In Brasilien sorgt ein Video für Aufregung. Es gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Regierung in Zeiten von Corona um Präsident Jair Bolsonaro.

Entsetzen ist in Brasilien an der traurigen Tagesordnung angesichts der explodierenden Corona-Infektionszahlen. Aber als ob das noch nicht schon schlimm genug wäre, kriegen die Menschen im größten Land Lateinamerikas jetzt noch präsentiert, wie ihr rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro sich gibt, wenn er nicht vor Fernsehkameras oder Anhängern auftritt.

Corona-Pandemie ist Bolsonaro egal

Zu sehen – und vor allem zu hören – ist das in einem Video von einer Kabinettssitzung Ende April. Da waren bereits 3000 Brasilianer an gestorben. Inzwischen sind es mehr als 23 500. In dem Video wird klar, wie egal Bolsonaro und seinen Ministerinnen und Ministern die Pandemie ist: Völlig.

Denn Corona ist den Führern der Nation praktisch kein Thema – und alles andere ist eine willkommene Gelegenheit vor allem für Bolsonaro selbst, eine Unflätigkeit nach der anderen von sich zu geben. Gut zwei Stunden lang fallen gleich reihenweise Kraftausdrücke. Die Medien zählten 39 Flüche in dem Video, 31 davon aus dem Mund des Präsidenten. „Es zeigt die Vulgarität der derzeitigen Regierung. Sie sind wie Barbaren, die das Land ins Chaos stürzen, das Gesetz missachten und die Verfassung ignorieren“, wetterten die Oppositionsparteien im Kongress. „Es sind zwei Stunden voller Schimpfwörter und Wahn, voller Spott und Respektlosigkeit gegenüber dem Land“, schrieb die Kolumnistin Miriam Leitão in der Zeitung „O Globo“.

Bolsonaro gegen Anti-Corona-Maßnahmen

Bolsonaro beschimpft zwei Gouverneure als „Stück Scheiße“ und einen „Haufen Mist“, weil sie sich durch Ausgangsbeschränkungen ihm widersetzen. Der Bildungsminister wollte den Obersten Gerichtshof ins Gefängnis werfen, weil der den Bundesstaaten die Entscheidungshoheit über die Anti-Corona-Maßnahmen zugesprochen hat. Und die Ministerin für Frauen und Menschenrechte wollte die Gouverneure und Bürgermeister gleich noch dazu verhaften lassen.

Veröffentlicht wurde das Video am Freitag vom Obersten Gerichtshof in Zusammenhang mit dem Rücktritt des Justizministers Sergio Moro zwei Tage nach jener Sitzung zurücktrat. Er wirft Bolsonaro vor, die Arbeit der Bundespolizei beeinflussen zu wollen. Die untersucht mehrere Delikte, in die Bolsonaros Clan verwickelt sein soll. In dem Video rastet der Präsident aus, weil die Behörde ihm nichts dazu sagt. „Ich werde nicht warten, dass sie meine Familie und Freunde ficken.“

Journalisten von Bolsonaro beschimpft

Auf solche Worte passt dann wie die Faust aufs Auge, dass nun zwei der größten Medienhäuser Brasiliens die informellen Pressekonferenzen des Staatschefs nicht mehr mitmachen. Für die Sicherheit der Journalisten gebe es dabei keinen ausreichenden Schutz, erklärten der Medienkonzern Globo und die Zeitung „Folha de Sao Paulo“ am Montag.

Der Präsident gibt oft morgens vorm Alvorada-Palast in der Hauptstadt Brasília Pressestatements ab. Dabei beleidigt Bolsonaro fast regelmäßig Reporter oder macht obszöne Gesten in ihre Richtung. Bolsonaros Fans dort beschimpfen die Journalisten ebenfalls – am Montag als „Abfall, Ratten, Kommunisten“, wie der Vize-Chef der Globo Group, Paulo Tonet Camargo, in einem Brief an den für nationale Sicherheit zuständigen Minister schreibt. (mit afp)

