Ergebnis zur Bremen-Wahl 2023: Offizielle Auszählung dauert drei Tage

Der Countdown läuft: Am Sonntag (14. Mai) wählt Bremen die Bürgerschaft. Doch bis aus den Prognosen handfeste Ergebnisse werden, dauert es drei Tage.

Bremen - Umfragen sind keine Ergebnisse - das weiß auch Andreas Bovenschulte (SPD). Der Bürgermeister will bis zum Schluss bei der Bremen-Wahl 2023 um jede Stimme kämpfen, wie er kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA im Interview sagte. Seit Wochen bescheinigen die Meinungsforscher dem Sozialdemokraten zwar gute Aussichten auf eine zweite Amtszeit. Doch bis der Rathauschef so richtig feiern kann, braucht es bei der Landtagswahl Geduld. Denn das offizielle Endergebnis steht wohl erst drei Tage nach der Stimmabgabe fest. Schuld ist eine Besonderheit im Bremer Wahlrecht.

Ergebnis zur Bremen-Wahl 2023: Wählerinnen und Wähler brauchen Geduld

Gewählt wird am Sonntag (14. Mai). Bis 18.00 Uhr werden die Wahllokale bei der Bremen-Wahl geöffnet sein. Knapp 463.000 Menschen sind wahlberechtigt und dazu aufgerufen, die Abgeordneten der neuen Bürgerschaft zu bestimmen. Das Landesparlament der Freien Hansestadt besteht aus 87 Abgeordneten. 72 Abgeordnete stammen aus dem Wahlbereich Bremen, hinzu kommen 15 weitere aus dem Wahlbereich Bremerhaven. Sämtliche Kandidaten werden dann gespannt auf das Ergebnis zur Landtagswahl warten.

Wann kommen die ersten Prognosen und Hochrechnungen bei Wahl in Bremen?

Nach der Schließung der Wahllokale wird es aber erst einmal ab 18.00 Uhr Prognosen zum Ausgang der Bremen-Wahl geben. Das sind aber erst einmal Erhebungen von Meinungsforschungsinstituten wie infratest dimap oder der Forschungsgruppe Wahlen. Eine offizielle Hochrechnung vom Wahlleiter der Bürgerschaftswahl soll erst gegen 21.30 erfolgen. Im Unterschied zu den TV-Prognosen beruht diese Daten auf einer ersten Teilauszählung.

„In der Vergangenheit haben die Ergebnisse der Hochrechnungen immer nur wenige Prozentpunkte im Nachkommastellenbereich von den endgültigen Ergebnissen abgewichen“, sagte die Geschäftsstellenleiterin Evelyn Irrsack dem Bremer Nachrichtenmagazin „buten un binnen“. Weitere offizielle Hochrechnungen sollen dann am Sonntag nicht mehr erfolgen.

Auszählung der Stimmzettel: Vorläufiges Endergebnis bei Bremen-Wahl erst am Montag

Am Montag (15. Mai) soll dann das vorläufige Endergebnis zur Bremen-Wahl 2023 mitgeteilt werden, zumindest für den Wahlbereich in Bremerhaven. In Bremen könnte es länger dauern, bis alle Stimmzettel ausgezählt sind. Hier könnte ein vorläufiges Ergebnis vielleicht sogar erst am Mittwoch bekannt gegeben werden, hieß es. Bei den zurückliegenden Bürgerschaftswahlen sei das Prozedere ähnlich verlaufen, sagte Irrsack dem Bericht zufolge.

Panaschieren der Stimmen macht Ermittlung der Ergebnisse schwierig

Doch warum? Das liegt an Bremens vergleichsweise kompliziertem Wahlsystem, bei dem die Wählerinnen und Wähler ihre Stimmabgabe panaschieren können. Das heißt: Die Wahlberechtigten können bei der Bremen-Wahl insgesamt fünf Stimmen vergeben. Sie können die Stimmen beliebig auf Parteien und Direktkandidaten verteilen oder sie alle zusammen auf eine Partei oder eine Person vereinen. Das macht das Auszählen, inklusive der Briefwahl, recht kompliziert - zumal die Kandidatenlisten in Bremen und Bremerhaven unterschiedlich lang sind. Insgesamt ringen mehr als 300 Bewerber um die Sitze in der Bürgerschaft.

Umfragen, Prognose, Ergebnis: SPD hofft bei Bürgerschaftswahl 2023 auf Bestätigung des Trends

Der Trend in den Umfragen ist seit Wochen eindeutig: Die SPD führt knapp vor der CDU, erst weit dahinter folgen Grüne, Linke und Bürger in Wut, die in die Lücke der nicht zugelassenen AfD stößt. Damit kann sich Bovenschulte, der nach der Landtagswahl seiner Jugendliebe das Ja-Wort geben will, berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass die Sozialdemokraten in dem kleinsten Bundesland Deutschlands wieder stärkste Kraft werden. Bei der vergangenen Bürgerschaftswahl gelang dies noch der CDU, die in der Folge aber keine Koalition schmieden könnte - trotz ihres erfolgreichen Ergebnisses bei der Bremen-Wahl 2019.

Fraktion Prozent SPD 29,0 CDU 26,0 Grüne 13,0 Linke 11,0 BiW 10,0 FDP 6,0 Sonstige 5,0

Amtliches Endergebnis zur Bremen-Wahl 2023 steht Ende Mai fest

Endgültig schlauer werden aber alle Beteiligten dann am 26. Mai sein. Denn dann tagt der Wahlbereichsausschuss in Bremen und in Bremerhaven, um das vorläufige Endergebnis zu bestätigen und das amtliche Endergebnis zu verkünden. Dann ist die Bremen-Wahl 2023 abgeschlossen. (jkf)

