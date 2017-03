Kommentar: Brennelemente-Lieferung nach Belgien

In den grenznahen Regionen zu Belgien gibt es seit langem kaum ein wichtigeres Thema als die maroden Atomkraftwerke Tihange südwestlich von Lüttich und Doel bei Antwerpen. Von Angelika Dürbaum

In zahlreichen Regionen wie beispielsweise um Aachen sollen Jodtabletten an die Bevölkerung verteilt werden – für den Fall der Fälle. Immer wieder gehen die Menschen dort auf die Straße und fordern eine Schließung der Meiler, nachdem Risse in den Reaktordruckbehältern festgestellt worden waren. Unterstützung für ihre Forderung kam auch von der Bundesregierung, namentlich von Umweltministerin Barbara Hendricks. Solange Sicherheitsbedenken bestünden, müssten die Pannenmeiler runtergefahren werden, ließ sie mehrfach verlauten. Sie ging vor Jahresfrist sogar soweit, ihren Staatssekretär bei der belgischen Regierung um eine temporäre Abschaltung zu bitten.

Nun kommt aber heraus, dass seit Juni vergangenen Jahres Dutzende Brennelemente aus einer Fabrik in Niedersachsen nach Tihange und Doel geliefert worden sind – abgesegnet von der Bundesregierung. Aus dem Hendricks-Ministerium heißt es jetzt, dass lediglich der Schutz vor einer missbräuchlichen Verwendung von Kernbrennstoffen Genehmigungsvoraussetzung sei, losgelöst von Fragen der Sicherheit des Betriebs eines ausländischen Atomkraftwerks. Man müsse nach geltendem Recht und Gesetz entscheiden, ansonsten seien den Verantwortlichen leider die Hände gebunden. Kritiker sehen dagegen mit Blick auf die Sicherheitsfrage die Rechtslage nicht so eindeutig.

Für die Menschen entlang der Grenze, die in Angst vor den Pannenmeilern leben, ist die Diskussion um Paragrafen müßig. Aufgabe der Bundesregierung und von Ministerin Hendricks wäre es, alles für ihre Sicherheit zu tun. Davon kann angesichts der Doppelzüngigkeit im Moment aber keine Rede sein.

