Brexit-Abstimmung heute: Nächste Pleite für Theresa May - so geht es jetzt weiter

Showdown beim Brexit: Das britische Unterhaus hat am Dienstag erneut über den mit der EU ausgehandelten Vertrag abgestimmt. Theresa May erlebte eine zweite Niederlage.

Dienstag, 12. März: Noch im Januar hatten die Abgeordneten den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Auch bei der zweiten Abstimmung erlebte Theresa May eine krachende Niederlage. Sie erklärte direkt, wie es nun weitergehen soll.



Mittwoch, 13. März: Nach Willen von Theresa May soll am Mittwoch darüber abgestimmt werden, ob Großbritannien am 29. März ohne Vertrag aus der EU austreten soll.

Donnerstag, 14. März: Wird am Mittwoch auch ein "No Deal"-Brexit abgelehnt, entscheiden die Abgeordneten am Donnerstag darüber, die EU um eine "kurze und begrenzte" Verschiebung des Austrittsdatums zu bitten. Alle News der vergangenen Tage finden Sie hier.

Es wird spannend. Im Moment ist kaum absehbar, zu welchem Brexit-Szenario es tatsächlich kommen wird.



20.37 Uhr: John Bercow, der Sprecher des Unterhauses, erklärt nun, wie es am Donnerstag weitergehen wird: Noch heute soll Theresa May den Antrag für die morgige Abstimmung einreichen. Bis 11.30 Uhr morgen Vormittag haben die Abgeordneten dann Zeit, um Änderungsanträge einzureichen.

20.32 Uhr: Erneut hat Theresa May die Abstimmung über das Brexit-Abkommen krachend verloren. Zwar hatte sich eine Niederlage angedeutet, allerdings hätte sich die Premier-Ministerin wohl ein knapperes Ergebnis gewünscht. Nun stellt sich die Frage, ob May den EU-Austritt selbst weiter voranbringen kann.

20.27 Uhr: Nun spricht Jeremy Corbyn. Er meint, dass die Regierung erneut an einer großen Gegenmehrheit gescheitert ist und, dass die Regierung auch in Zukunft keine Mehrheit finden wird. Laut Corbyn birgt Mays Vorschlag, wie es weitergeht eine große Gefahr für Großbritannien. Corbyn meint: „Die Zeit für May ist abgelaufen“, und stellt Neuwahlen in den Raum.

Theresa May erklärt wie es jetzt weitergehen soll

20.24 Uhr: Nun spricht Theresa May vor dem Unterhaus. Sie wirkt extrem gefasst, da sich dieses Ergebnis auch angedeutet hatte. May wirkt heiser und angechlagen, versucht aber wohl auch weiterhin Stärke auszustrahlen. Sie wirbt erneut für einen geordneten Brexit und bekräftigt, dass sie davon ausgeht, dass es im Unterhaus noch eine Mehrheit für ein Abkommen geben wird.

Wie angekündigt will Theresa May am Mittwoch eine Abstimmung im Unterhaus anberaumen, ob es einen „No-Deal-Brexit“ geben soll.

Brexit-Abstimmung: Unterhaus stimmt mit Nein - May erlebt erneutes Desaster

20.22 Uhr: Bercow ruft „Order“. Hier das Ergebnis: 242 „Ja - 391 „Nein“. Damit ist das Abkommen abgelehnt

+ Parlamentspräsident John Bercow verkündete das Ergebnis der zweiten Abstimmung über das Brexit-Abkommen. © dpa / House Of Commons

20.21 Uhr: Nun dauert es auch Parlaments-Sprecher John Bercow zu lange. Er ruft durch den Saal, dass nach den vier Stimmen-Zählern gesucht werden soll.

20.18 Uhr: Eine Ablehnung des Abkommens scheint wahrscheinlich. Es stellt sich aber dennoch die Frage mit wie vielen Stimmen Theresa May verlieren wird. Das entscheidet auf lange Sicht wohl auch darüber mit, ob sich die Premier-Ministerin weiter im Amt halten können wird.

20.15 Uhr: Mittlerweile sind wohl alle Abgeordneten durch den jeweiligen „Ja“ oder „Nein“-Gang wieder in den Saal gekommen. Nun werden die vier Briten erwartet, die die Parlamentarier-Stimmen gezählt haben. Der Saal ist komplett voll - in den Gängen stehen die Unterhaus-Mitglieder.

20.09 Uhr: So langsam ist der Saal wieder gefüllt und Sprecher John Bercow wird in Kürze die Entscheidung verkünden.

20.05 Uhr: Falls die Abstimmung heute gegen das Brexit-Abkommen ausfällt, willl Theresa May am morgigen Mittwoch über einen No-Deal-Brexit abstimmen lassen. Falls auch dies abgelehnt wird, soll bei der EU eine Verschiebung des Austrittsdatums beantragt werden. Im Gespräch wäre dabei ein Termin Ende Mai oder Anfang Juni.

20.02 Uhr: Der Sprecher John Bercow hat den Antrag Nummer 3 aufgerufen und zunächst mündlich um Abstimmung gebeten. Befürworter und Gegner des neuen Abkommens meldeten sich lautstark. Deshalb folgt die sogenannte „Division“: Ähnlich dem Hammelsprung-Verfahren im Bundestag verlassen die Abgeordneten nun den Saal und stimmen so einzeln ab.

20.01 Uhr: Nach der offenen Frage in den Saal kommt es zu keiner klaren Entscheidung. Nun müssen die Abgeordneten den Saal verlassen, um so abzustimmen.

19.57 Uhr: So langsam füllen sich die Bankreihen im britischen Unterhaus. Während den Vorreden waren die Reihen, wie gewohnt, ziemlich leer geblieben. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung strömen nun die Abgeordneten in den Saal und finden, wie schon bei der letzten Abstimmung, keine Sitzplätze, da das Unterhaus gar keinen Sitzplatz für jeden Abgeordneten hat. So müssen auch heute viele Parlamentarier stehen.

Brexit-Abstimmung heute: Nächste Pleite für May zeichnet sich ab

19.45 Uhr: Im britischen Unterhaus steht heute die erneute Abstimmung über den Brexit-Vertrag an. Theresa May verkündete am Vorabend Vollzug bei den Verhandlungen mit der EU im Backstop. Dennoch zeichnet sich für Dienstag eine erneute schwere Niederlage für die britische Premierministerin ab.

Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte bereits am Nachmittag, dass seine Partei gegen das Abkommen stimmen wird. Für Corbyn habe sich trotz Mays Vollzugsmeldung nichts an dem Vertrag geändert. Daneben werden auch die Nordirische DUP und die Brexit-Hardliner allem Anschein nach mehrheitlich erneut gegen das Abkommen stimmen.

Barnier warnt Briten: „Kein Austrittsabkommen bedeutet keine Übergangsfrist“

19.37 Uhr: Unmittelbar vor der Abstimmung des britischen Parlaments über den Brexit-Vertrag hat EU-Unterhändler Michel Barnier die Abgeordneten noch einmal eindringlich gewarnt. „Es scheint die gefährliche Illusion zu geben, dass Großbritannien auch ohne Austrittsabkommen von einer Übergangsfrist profitieren kann“, erklärte Barnier am Dienstagabend auf Twitter. Doch sei der Vertag die einzige Basis für die Übergangsfrist, in der sich nach dem britischen EU-Austritt bis mindestens Ende 2020 praktisch nichts ändern soll. „Kein Austrittsabkommen bedeutet keine Übergangsfrist“, betonte Barnier.

Brexit-Kernfrage: Alle Infos zum „Backstop“

19.34 Uhr: In knapp 20 Minuten soll die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus beginnen. Eine der Kernfragen ist dabei der sogenannte „Backstop“, also wie mit der Grenze zwischen dem EU-Land Irland und dem britischen Nordirland umgegangen werden soll. Alle Hintergrund-Infos zum „Backstop“ haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Jeremy Corbyn zum Brexit: „Seien wir doch mal ehrlich: Das Austrittsabkommen ist gleich geblieben“

16.02 Uhr: May gibt das Wort ab: Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour-Partei, kritisiert, nach drei Monaten habe sich am Austrittsabkommen eigentlich gar nichts geändert. „Seien wir doch mal ehrlich: Das Austrittsabkommen ist gleich geblieben. Die Zusatzvereinbarung ist nur eine Erläuterung dessen, was im Austrittsabkommen steht.“

15.50 Uhr: „Langfristig könnten wir vielleicht auch aus einem No Deal einen Erfolg machen, aber es wird einen Preis haben“, warnt May. Die Verantwortung für negative Auswirkungen läge nicht bei der EU, sondern bei „diesem Parlament“, sagt May. Ein Abgeordneter kritisiert den Schaden, den das Vertrauen in den Brexit verloren gehen hat lassen: Es wurde anfangs immer wieder versprochen, es würden keine Vorteile verloren gehen, die Großbritannien in der EU genieße - das sei jedoch im aktuellen Abkommen anders.

Brexit kann verloren gehen - Premierministerin May warnt Parlament

15.47 Uhr:

Die britische Premierministerin Theresa May hat das Parlament in London eindringlich dazu aufgerufen, für das nachgebesserte Brexit-Abkommen zu stimmen. „Wenn dieser Deal nicht angenommen wird, kann es sein, dass der Brexit verloren geht“, warnte die Regierungschefin am Dienstagnachmittag die Abgeordneten. „Ich bin sicher, dass wir die bestmöglichen Änderungen erreicht haben.“ Am Abend sollte das Unterhaus über das Vertragswerk abstimmen.

Der Regierungschefin droht allerdings eine Niederlage. Zahlreiche Parlamentarier ihrer Konservativen Partei, aber auch die nordirische DUP, auf deren Stimmen die Minderheitsregierung angewiesen ist, kritisierten das nachgebesserte Abkommen scharf. Der notwendige Fortschritt sei noch nicht erreicht worden, teilte die DUP mit.

15.41 Uhr: May: „Ich bin von Anfang an entschlossen gewesen, ein Abkommen zu finden, dass für alle Bereiche des Vereinigten Königreiches passt und dazu gehört auch Nordirland“. Eine andere Abgeordnete kritisiert das ständige Reden über den Backstop - es gehe doch vielmehr über die Unsicherheit über die zukünftigen Beziehungen zu der EU. May antwortet, dass es eine Sicherheit erst nach dem Austritt geben könnte und wer Sicherheit wolle, müsse für den Brexit stimmen.

May betont die Fortschritte und Neuerungen des Abkommens zum Thema Backstop

15.37 Uhr: Eine Abgeordnete stellt die Frage, ob es denn nicht sein könne, dass die Briten ihre Meinung zum Brexit geändert hätten. Dazu sagt May: „Die Leute haben vielleicht ihre Meinung geändert, aber das können Sie nicht beweisen.“ Noch ein Referendum mit einem anderen Ergebnis oder noch ein drittes Referendum - „Wo käme man denn da hin?“, fragt May. Ein Abgeordneter benennt das Problem: Die Briten hätten sich von dem Abkommen anderes erwartet. Das aktuelle Abkommen würde Großbritannien politisch und wirtschaftlich schlechter dastehen lassen. May hingegen betont weiter die Fortschritte des Abkommens und erwähnt erneut die Regelungen zum Backstop.

May zum Brexit-Abkommen: Es gibt entscheidende Verbesserungen

15.35 Uhr: Es gebe entscheidende Verbesserungen des Entwurfs: Beispielsweise verschiedene Möglichkeiten was den Backstop, die Auffangmöglichkeit angeht. „Sollte die EU böswillig handeln, kann die Backstop-Lösung ausgesetzt oder sogar beendet werden“ Das sei eine neue, rechtliche Zusicherung.

15.33 Uhr: Laut Zusatzabkommen sei ein einseitiger Ausstieg aus dem Backstop sei für das Vereinigte Königreich unter bestimmten Umständen möglich, erklärt May.

15.23 Uhr: „Was wir ausgehandelt haben mit der EU, zeigt die Bereitschaft der EU Alternativen mit uns herauszuarbeiten.“ Es bestehe beispielsweise die Möglichkeit, dass die EU das Nordirland-Abkommen ausgesetzt werden könnte.

May zu Brexit: Abstimmung sendet Signal „an die ganze Welt aus“

15.15 Uhr: May betont, die Abstimmung sende ein Signal „an die ganze Welt aus“, welches Land das Vereinigte Königreich „ist und sein will“. Man müsse zeigen, dass demokratische Entscheidungen ernstgenommen werden. Offensichtlich will die Premierministerin die Abgeordneten bei der Ehre packen.

15.10 Uhr: Theresa May spricht jetzt im britischen Unterhaus. Auf die ersten Fragen der Abgeordneten bekräftigt die Premierministerin die Gefahren eines No-Deal-Brexit - und die Möglichkeit einer kompletten Absage des Austritts aus der EU. Auffällig ist die angegriffene Stimme Mays. Die Politikerin krächzt eher, als dass sie mit klarer Stimme spräche. Die arbeitsamen letzten Tage haben offensichtlich Spuren hinterlassen.

14.38 Uhr: Die Bundesregierung hofft auf Annahme des Brexit-Vertrags durch das Parlament in London. Die EU habe einen weiteren Schritt auf Großbritannien zugemacht. „Wir unterstützen diesen Schritt ausdrücklich“, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Berlin mit Blick auf die in letzter Minute erreichten Zugeständnisse der Europäischen Union bei der irischen Grenzfrage. „Wir haben uns Mühe gegeben, auf die britischen Befindlichkeiten und auf die britischen Wünsche und auf die britischen Sorgen einzugehen.“

Belgiens Premierminister Charles Michel sprach nach einem Treffen mit der Kanzlerin in Berlin von einem „weiteren Schritt nach vorn, der wirklich eine ausgestreckte Hand bedeutet“. Er äußerte die Hoffnung auf eine „Entscheidung im Sinne des gesunden Menschenverstands, eine vernünftige Entscheidung“ in London, um für die Zukunft stabile Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu erreichen. Sein Land wäre durch seine engen Beziehungen zu Großbritannien von einem ungeordneten Brexit besonders betroffen.

Brexit-Chaos: Durchbruch in letzter Minute - britischer Rechtsberater dämpft Erwartungen

12.37 Uhr: Die von der EU zuletzt erteilten Zusicherungen zum Austrittsabkommen schaffen nach Einschätzung des Rechtsberaters der britischen Regierung keine grundlegend geänderte Lage: Das "rechtliche Risiko", dass Großbritannien gegen seinen Willen in einer Zollunion mit der EU gebunden bleibe, bleibe auch nach diesen Zusicherungen zum umstrittenen Backstop in der Nordirland-Frage "unverändert bestehen", erklärte Rechtsberater Geoffrey Cox am Dienstag. Seiner rechtlichen Bewertung der EU-Zusicherungen wurde kurz vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Parlament über das Austrittsabkommen höchste Bedeutung beigemessen.

Merkel & Co. begrüßen Brexit-Zugeständnisse

10.40 Uhr: Die Bundesregierung begrüßt die Zugeständnisse an Großbritannien beim Brexit-Vertrag. Gleichzeitig appellierte Europa-Staatsminister Michael Roth am Dienstag an das britische Unterhaus, den Kompromiss nun mitzutragen. „Es muss jetzt auch mal Schluss sein mit den Spielchen“, sagte der SPD-Politiker bei einem EU-Treffen in Bukarest.

Roth bezeichnete die am Montagabend von Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ausgehandelte Vereinbarung als „sehr weitreichende Verdeutlichung dessen, was wir schon längst verhandelt haben“. Die für die EU zentralen Punkte blieben erhalten. „Der Scheidungsvertrag ist der Scheidungsvertrag“, sagte Roth. Ziel der Nachbesserung sei, einen ungeregelten Brexit auf jeden Fall zu vermeiden. „Jetzt ist die Zeit, dass alle Beteiligten auch ihrer Verantwortung gerecht werden müssen“, fügte er hinzu.

10.16 Uhr: Irlands Regierungschef Leo Varadkar hat die Last-Minute-Gespräche der britischen Premierministerin Theresa May in Straßburg gelobt. Die Ergebnisse von Mays Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seien positiv, sagte Varadkar am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Er hoffe, dass das britische Unterhaus dem Austrittsabkommen nun bei der Abstimmung am Abend seine Unterstützung gebe. „Der Brexit ist für viele Monate eine dunkle Wolke über uns gewesen, besonders die Bedrohung eines No Deals“, sagte Varadkar. „Ein positives Votum heute Abend kann diese Wolke beseitigen und das Vertrauen und den Optimismus in Großbritannien, Irland und die Europäische Union wiederherstellen.“

Brexit: Die ersten Reaktionen auf den Kompromiss von May und Juncker

9.30 Uhr: Erste Reaktionen auf das erfreuliche Brexit-Beben heute Nacht: An der Börse hat die neue Hoffnung auf eine Brexit-Einigung am Dienstagmorgen Asiens Aktienmärkte beflügelt und das britische Pfund um bis zu ein Prozent auf 1,3288 Dollar verteuern lassen. Der Dax eröffnete den Handel 0,6 Prozent fester bei 11 617 Punkten. „Dass sich im letzten Moment überhaupt noch etwas in den Nachverhandlungen zwischen London und Brüssel tun würde, daran haben nur die allerwenigsten noch geglaubt“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus CMC Markets. Die renommierte „Times“ aus London spricht von einem „letzten Anstoß, um die finale Hürde zu überwinden“. „Das, was die EU-Unterhändler als ihr letztes Angebot bezeichnet haben, versucht Theresa Mays Brexit-Deal in ein positiveres Licht zu rücken“, schreibt die „Financial Times“.

7.21 Uhr: Nach Zugeständnissen der EU in letzter Minute stimmt das britische Unterhaus am Dienstag erneut über das Brexit-Abkommen ab. Die Debatte beginnt um 13.45 Uhr (MEZ), die Abstimmung wird gegen 20.00 Uhr erwartet. Premierministerin Theresa May hatte am Vorabend in Straßburg nach eigenen Angaben rechtlich bindende Zusagen zum umstrittenen Backstop erhalten. Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte die Abgeordneten trotzdem auf, gegen das Brexit-Abkommen zu stimmen.

Video: EU-Zöllner üben schon mal den "No-Deal-Brexit"

May gelingt Brexit-Durchbruch in letzter Minute

5.58 Uhr: Nach unendlich langem Hin und Her und der überraschenden Reise von Theresa May nach Straßburg scheint der so wichtige Durchbruch zwischen der Europäischen Union und Großbritannien geschafft. Dort hatte sich May noch einmal mit Juncker und EU-Unterhändler Michel Barnier getroffen. Ob die Vereinbarung genügt, um am Dienstag im Unterhaus die notwendige Mehrheit für den Brexit-Deal, der im Kern unangetastet bleibt, zu erreichen, bleibt jedoch fraglich. Die Lösung soll jetzt ein "rechtsverbindliches Instrument" sein, auf das May und Juncker sich am Montag geeinigt haben. Es garantiere, "dass die EU nicht mit der Absicht vorgehen kann, den Backstop auf unbegrenzte Zeit anzuwenden", sagte May. Damit, so hofft die Premierministeriin, ist die größte Befürchtung ihrer Kritiker ausgeräumt: dass Großbritannien, sollte es keine Einigung über die künftige Beziehung zur EU geben, auf ewig im Backstop und damit in der Zollunion mit der EU gefangen bleibt. Beide Seiten verpflichteten sich bis Ende 2020 Alternativen für eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland zu finden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

EU-Kommissionspräsident Juncker bestätigte die Einigung am Montagabend via Twitter. Die Vereinbarung biete Klarstellungen und „rechtliche Garantien“ zum Brexit-Abkommen und zum umstrittenen Backstop, schrieb Juncker.

Our agreement provides meaningful clarifications & legal guarantees to the Withdrawal Agreement & #backstop. The choice is clear: it is this deal, or #Brexit may not happen at all. Let’s bring the UK’s withdrawal to an orderly end. We owe it to history. https://t.co/lfy9eehEZi pic.twitter.com/XCqcLwZV7V — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11. März 2019

Brexit: Doch waren Mays Mühen ganz umsonst? Abstimmung am Dienstag

Doch Mays Mühen könnten um sonst gewesen sein. Kurz nach Bekanntgabe der neuen Vereinbarung hat der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn (Labour Party) dazu aufgerufen, gegen den Austrittsvertrag zu stimmen. Die Vereinbarung enthalte nichts von dem, was Regierungschefin Theresa May dem britischen Parlament versprochen habe, sagte Corbyn. „Deswegen müssen die Abgeordneten dieses Abkommen zurückweisen.“ Juncker hingegen beschwor das britische Parlament, dem Austrittsvertrag jetzt zuzustimmen. „Es wird keine dritte Chance geben“, sagte der EU-Kommissionspräsident.

Vize-Regierungschef Lidington sagte, die britische Regierung wolle dem Parlament zwei Dokumente vorlegen: Eine gemeinsame, rechtlich verbindliche Erklärung zum Austrittsabkommen und zum sogenannten Backstop für die irische Grenze. UND eine gemeinsame Erklärung zur Ergänzung der politischen Erklärung, in der Großbritannien und die EU ihre künftigen Beziehungen skizzieren. In letzter Konsequenz könne Großbritannien die Regelung zur irischen Grenze aussetzen, wenn die EU ihre Pflichten verletze.

Brexit-Abstimmungen drohen von Dienstag bis Donnerstag

Sollte May am Dienstag nicht die notwendige Mehrheit im Parlament erhalten würde am Mittwoch darüber abgestimmt werden, ob die Briten ohne Vertrag mit der EU austreten sollen. Bekäme auch dieser Vorschlag keine Mehrheit, könnten die Abgeordneten am Donnerstag über eine mögliche Verschiebung des Brexits abstimmen.

+ Der britischen Premierministerin Theresa May stehen entscheidende Tage bevor © dpa / Alastair Grant

Die News vom 12. März: Das britische Parlament soll am heutigen Dienstag ein zweites Mal über das Brexit-Abkommen abstimmen. Die britische Premierministerin Theresa May braucht 318 Stimmen im Parlament in London, damit ihr der mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen sicher ratifiziert wird. Weniger könnten auch reichen, solange eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen erzielt wird. Doch derzeit sieht es nicht so aus, als könne May genügend Abgeordnete von ihrem Deal überzeugen.

Beim ersten Versuch scheiterte May krachend: 432 Abgeordnete stimmten mit Nein, nur 202 mit Ja. Unter den Gegenstimmen waren auch 118 ihrer eigenen Abgeordneten und zehn Mitglieder der nordirisch-protestantischen DUP, von deren Unterstützung ihre Minderheitsregierung abhängt. Wird es May dieses Mal gelingen, ausreichend Abgeordnete auf ihre Seite zu ziehen?

Berichte: Verschiebung der Brexit-Abstimmung möglich

Der Irrsinn: Bereits am Montag hieß es Medienberichten zufolge, dass May von Mitgliedern ihrer eigenen Partei unter Druck gesetzt, die Brexit-Abstimmung im Parlament kurzfristig zu verschieben.

Brexit-Hardliner hätten daher May aufgefordert, ihr Vorhaben aufzugeben und stattdessen eine Lösung zu finden, die „die Partei zusammenhält und Druck auf Brüssel ausübt“, berichtete am Montag die Zeitung „The Times“. Downing Street bezeichnete den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur als „Spekulation“.

May hatte bis Montag keine neuen Zugeständnisse der Europäischen Union beim Brexit-Vertrag erreicht. Die Brüsseler Gespräche seien festgefahren und es gebe keine Pläne für einen Besuch Mays bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, erklärte ein britischer Regierungsvertreter in Brüssel. May und Juncker hätten aber am Sonntagabend telefoniert. Die Unterhändler blieben im Gespräch.

