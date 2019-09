Mit Boris Johnson geht es durch: Premier sorgt mit Kommentar über ermordete Abgeordnete für Entrüstung

Boris Johnson spricht im britischen Parlament über die ermordete Jo Cox. Die Reaktionen sind heftig.

Update, 26. September, 7:25 Uhr: Der britische Premier Boris Johnson hat mit einem Kommentar über die vor kurzem von einem Rechtsradikalen ermordete Abgeordnete Jo Cox für einen Eklat gesorgt. Deren Nachfolgerin im britischen Parlament, Tracy Brabin, hatte den Premierminister aufgefordert, auf seine Wortwahl in der Debatte um den Brexit zu achten: „Darf ich ihn bitten, als Mensch, bitte, bitte seine Wortwahl zu mäßigen, damit wir uns alle sicher fühlen können“, hatte Brabin in Richtung Johnson gesagt. Der antwortete: „Der beste Weg, das Andenken an Jo Cox zu wahren und unser Land zusammenzubringen, wäre, den Brexit durchzuziehen.“

Das wiederum löste eine ganze Reihe an Reaktionen aus. Jo Swinson, Chef der Fraktion der Liberalen Demokraten, nannte Johnsons Kommentar „eine Schande“. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon nannte Johnson „feige und unseriös“.

"Der beste Weg, das Andenken an Jo Cox zu wahren und unser Land zusammenzubringen, wäre, den Brexit durchzuziehen."

Auf Twitter äußerte sich auf der Witwer von Cox über Johnson. Es mache ihn “krank, wenn Jos Name auf diese Art benutzt“ werde.

Cox war im Juni 2016 ermordet worden. Ihr Mörder hatte bei der Tat „Britain first“ (Großbritannien zuerst) gebrüllt. Cox war als entschiedene Gegnerin eines Brexit bekannt gewesen.

Boris Johnson fordert Misstrauensvotum vom Parlament

Update, 25. September, 20.10 Uhr: Eigentlich ist’s ja eher merkwürdig, doch in Großbritannien ist derzeit alles möglich. Denn Boris Johnson hat die Opposition am ersten Sitzungstag nach Aufhebung der parlamentarischen Zwangspause gleich einmal zu einem Misstrauensvotum quasi gegen sich selbst aufgerufen. „Sie haben bis zum Ende der Sitzung heute Zeit, um einen Antrag einzureichen und wir können morgen eine Abstimmung haben“, so der Regierungschef im Unterhaus.

Für ein Misstrauensvotum würde bereits eine einfache Mehrheit ausreichen. Da Johnson selbst eine Wahl anstrebt, wäre eine relativ kleine Zahl an Oppositionsabgeordneten genug, um die Regierung zu Fall zu bringen. Bevor es zur Neuwahl kommt, hätte die Opposition jedoch einen Zeitraum von 14 Tagen, um eine alternative Regierung auf die Beine zu stellen. Johnson müsste darauf hoffen, dass das nicht gelingt.

Update, 25. September, 16.30 Uhr: Erstmals nach Aufhebung der Zwangspause sind die Abgeordneten des britischen Parlaments am Mittwoch in London wieder zusammengetreten. Laut Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox hat der Supreme Court „neues Recht geschaffen“. Von nun an sei es unter der Kontrolle der Richter, ob die Länge der in Großbritannien üblichen Parlamentspause (Prorogation) akzeptabel sei. Das sei vorher nicht der Fall gewesen, sagte Cox im Parlament. Er akzeptiert das Urteil: „Wir lagen falsch.“

Cox sah sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt, weil er der Regierung empfohlen hatte, die Parlamentspause bei Königin Elizabeth II. zu beantragen. Einen Rücktritt erwägt der Generalstaatsanwalt nicht. In seiner Rede sprach Cox den Abgeordneten das „moralische Recht“ ab, wieder zu tagen. „Dieses Parlament ist ein totes Parlament“, sagte der Tory-Politiker. Seine verbale Attacke begründete er mit der Weigerung der Abgeordneten, dem Antrag auf eine Neuwahl von Johnson stattzugeben. Dennoch will die britische Regierung laut Cox demnächst erneut über eine Neuwahl im Parlament abstimmen lassen.

Boris Johnson fordert Neuwahlen

Update, 24. September, 16.30 Uhr: Boris Johnson hat seine Forderung nach Wahlen in Großbritannien erneuert. „Die offensichtliche Sache ist, Wahlen zu organisieren. Jeremy Corbyn redet Unsinn und er sollte Wahlen fordern“, erklärte Johnson über den Chef der Labour-Opposition. Corbyn hatte Johnsons Rücktritt gefordert.

Update, 24. September, 15.00 Uhr: Boris Johnson ist naturgemäß vom Urteil des Obersten Gerichtshofs wenig begeistert. „Ich widerspreche dieser Entscheidung des Supreme Courts nachhaltig“, sagte Johnson am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Er habe aber den „größten Respekt für unsere Gerichtsbarkeit“. Es gebe aber eine Menge Leute, die den EU-Austritt verhindern wollten, fügte Johnson hinzu.

Update, 24. September, 13.20 Uhr: Nach dem höchstrichterlichen Urteil in Großbritannien gegen die von der Regierung verfügte Zwangspause des Parlaments kommen die Abgeordneten schon am Mittwoch wieder zusammen. Das gab Parlamentspräsident John Bercow am Dienstag vor dem Parlament in London bekannt.

Vernichtende Niederlage für Johnson

Update, 24. September, 12.40 Uhr: Für den Regierungschef ist die Entscheidung des Gerichts eine vernichtende Niederlage. Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei forderte Johnson am Dienstag umgehend zum Rücktritt auf. Das Supreme Court entschied, dass die Zwangspause die Abgeordneten in "extremer" Weise an der Ausübung ihres verfassungsmäßigen Auftrags hindere, wie die Vorsitzende Richterin Lady Brenda Hale bei der Urteilsverkündung ausführte. Das Parlament habe aber ein Recht darauf, in der Zeit vor einem wichtigen Ereignis wie dem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober eine Stimme zu haben. Die von Johnson bei Königin Elizabeth II. erwirkte Anordnung zur Parlamentsschließung gleiche einem "weißen Blatt Papier", so Hale. "Das Parlament ist nicht suspendiert. Das ist das einstimmige Urteil aller elf Richter."

Update, 24. September, 12.25 Uhr: Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat das Urteil des höchsten Gerichts gegen die Zwangspause des Parlaments begrüßt und eine schnelle Rückkehr der Abgeordneten gefordert. "Die Richter haben die Behauptung der Regierung zurückgewiesen, dass die fünfwöchige Schließung des Parlaments nur die übliche Praxis sei, um eine neue Rede der Königin zu ermöglichen", teilte Bercow mit. Nun müsse das Unterhaus in London unverzüglich zusammenkommen. Er werde mit den Parteichefs schnell darüber beraten, erklärte Bercow.

Update, 24. September, 12.15 Uhr: Nach der Entscheidung des Obersten Gerichts zur Zwangspause für das britische Parlament hat Labour-Chef Jeremy Corbyn Premierminister Boris Johnson zum Rücktritt aufgefordert. Johnson solle vorgezogene Neuwahlen ermöglichen, forderte Corbyn am Dienstag beim Parteitag der Oppositionspartei.

Gericht erklärt Zwangspause für illegal

Update, 24. September, 11.35 Uhr: Die vom britischen Regierungschef Boris Johnson verfügte Zwangspause des Parlaments ist vom Obersten Gerichtshof des Landes für "illegal" erklärt worden. Das Unterhaus solle "so schnell wie möglich" wieder zusammenkommen, urteilte das Gericht am Dienstag in London. Gegen die von Johnson bei Königin Elizabeth II. empfohlene fast fünfwöchige Parlamentsvertagung hatte es zwei Klagen gegeben, eine davon war von mehreren Abgeordneten eingebracht worden. Das Oberste Gericht sei zu dem Schluss gekommen, dass die Entscheidung Johnsons, "ihrer Majestät zu raten, das Parlament zu vertagen, illegal war", sagte Gerichtspräsidentin Brenda Hale. Die Zwangspause sei damit "ungültig und unwirksam". Die Abgeordneten könnten "unmittelbare Schritte" für eine Zusammenkunft des Parlaments einleiten.

Update, 24. September, 11.00 Uhr: Das oberste britische Gericht will heute (11.30 Uhr MESZ) eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen.

Die elf Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Falls sie diesen Weg wählen, stünde ein Urteil darüber an, ob Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte. Eine Niederlage wäre ein schwerer Schlag für Johnson und dürfte Rücktrittsforderungen nach sich ziehen.

Bei der dreitägigen Anhörung in der vergangenen Woche hatte Kläger-Anwalt Lord David Pannick gefordert, dass die Abgeordneten "so bald wie möglich" wieder zusammentreten. Regierungsanwalt Lord Richard Keen warnte das Gericht hingegen vor einer solchen Entscheidung. Es handle sich um "verbotenes Terrain" für die Gerichtsbarkeit.

Update, 23. September, 14.45 Uhr: Der älteste Reisekonzern der Welt ist pleite. Das britische Traditionsunternehmen Thomas Cook kämpfte schon seit Jahren mit Problemen und sorgte zuletzt immer wieder für Negativschlagzeilen. Die Ursachen für die Insolvenz von Thomas Cook sind dabei vielfältig, doch auch der Brexit gehört dazu.

Denn die anhaltende Unsicherheit rund um den EU-Austritt Großbritanniens dämpft die Urlaubsfreude der britischen Kunden. Eine weitere Begleiterscheinung des Brexit-Desasters ist das schwache Pfund, das die Kaufkraft der Briten schmälerte - auch deshalb nahmen die Briten Abstand von größeren Reisen ins Ausland.

Update, 23. September, 14.30 Uhr: Die Entscheidung naht. Am Dienstag um 11.30 Uhr (MESZ) will das oberste britische Gericht seine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments verkünden.

Die elf Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Falls sie diesen Weg wählen, stünde ein Urteil darüber an, ob Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte.

Das oberste schottische Gericht hatte Johnson vorgeworfen, die Königin über seine wahren Absichten für die Parlamentspause - die Abgeordneten für eine Zeit kaltzustellen - getäuscht zu haben. Der High Court in London hatte dagegen eine Klage gegen die Zwangspause abgelehnt. Ihm zufolge handelt es sich um eine rein politische Angelegenheit. Beide Urteile sollten nun vom Supreme Court überprüft werden.

Update, 18. September, 8.15 Uhr: Sechs Wochen vor dem Brexit-Datum Ende Oktober berät das Europaparlament heutigen Mittwoch, welche Chancen für ein glimpfliches Ende des Dramas noch bleiben. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker berichtet in Straßburg über sein Gespräche mit dem britischen Premierminister Boris Johnson Anfang der Woche. In einer Resolution wollen die Abgeordneten dann die Position der Europäischen Union bekräftigen.

Update, 16. September, 10.35 Uhr: Das oberste britische Gericht (Supreme Court) beginnt heute mit seiner Anhörung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments.

Johnson bezeichnete die Kritik an seinem Vorgehen noch am Montag in einem BBC-Interview als "Mumbo Jumbo", also als Schwindel. Er fügte hinzu, das Parlament habe lediglich eine Handvoll Tage verloren durch die Zwangspause und werde in der Lage sein, den Brexit-Deal unter die Lupe zu nehmen, den er hoffentlich noch abschließen könne.

Falls es nicht zu einer Einigung mit Brüssel komme, werde das Land am 31. Oktober aber trotzdem austreten, versicherte er nach einem Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Luxemburg.

Kompliziertes System in Großbritannien

Der Streit berührt den Kern der britischen Verfassung. Anders als in Deutschland und in vielen anderen Ländern handelt es sich dabei nicht um ein einzelnes Dokument, sondern um eine ganzen Reihe von Gesetzen, Gerichtsentscheidungen und Konventionen. Sie entwickelt sich durch Gesetzgebung oder neue Interpretationen bestehender Regeln ständig weiter und wird neuen Verhältnissen angepasst. Manchmal ist daher auch die Rede von einer politischen Verfassung. Das Funktionieren dieses Systems ist davon abhängig, dass sich alle Akteure an bestimmte ungeschriebene Regeln halten.

Die Kolumne: Boris Johnson - Phoenix aus der selbst erzeugten Asche

Update, 16. September, 13.07 Uhr: Angesichts eines möglichen No-Deal-Brexits ist die Zahl der Einbürgerungsanträge durch britische Staatsbürger in Hessen deutlich gestiegen. Mehr als 1000 Briten haben im laufenden Jahr bereits einen solchen Antrag gestellt. Das geht aus Zahlen der drei Regierungspräsidien (RP) in Kassel, Gießen und Darmstadt hervor.

Frankfurt: Zahlreiche Anträge für Einbürgerung

Viele Briten in Hessen leben im Finanzzentrum Frankfurt. Entsprechend gibt es im Regierungsbezirk Südhessen die größte Steigerung. „Die Anträge von Briten sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um circa 57 Prozent gestiegen“, erklärte Christoph Süß, Sprecher des RP Südhessen. 910 seien es bisher. In Gießen gingen 86 Anträge von Briten ein, in Kassel 80.

Anträge auf Einbürgerung werden bei der Stadt oder Gemeinde gestellt, in der man wohnt. Die Kommune leitet diese an die Regierungspräsidien weiter.

Update, 15. September, 19.15 Uhr: Der britische Regierungschef Boris Johnson kommt am Montag in Luxemburg zu Gesprächen über den Brexit mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zusammen. Geplant ist ein Arbeitsessen um 12.00 Uhr. Auch der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, ist dabei. Während sich Johnson vor dem Treffen "sehr zuversichtlich" zeigte, dass er in Brüssel ein neues Abkommen zum Brexit bekommen kann, lehnte Juncker dies am Wochenende erneut ab und warf den Briten vor, keine alternativen Vorschläge vorgelegt zu haben.

Update, 15. September, 8:10 Uhr: Premierminister Boris Johnson in einem Interview einen sehr eigenwilligen Vergleich gewählt, um die Lage, in der sich Großbritannien seit Beginn der Brexit-Verhandlungen befindet, zu beschreiben.

Gegenüber der britischen „Mail on Sunday“ sagte Johnson, es sei beim Brexit wie mit dem „Hulk“ - jenem grünhäutigen Muskelberg, in den sich der Wissenschaftler Bruce Banner nach einem missglückten Experimennt mit Gammastrahlung und immer dann verwandelt, wenn er wütend ist. Johnson sagte: „Je wütender Hulk ist, desto stärker wird er.“

In demselben Interview zeigte sich Johnson aber auch optimistisch, noch zu einer Veinbarung mit der Europäischen Union zu kommen, um so einen geordneten Brexit zu erreichen. Dafür werde er sich am Montag mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen. Mit Blick auf dieses Gespräch, sei er „sehr zuversichtlich“, sagte Johnson.

Ex-Premierminister David Cameron hält zweites Brexit-Referendum für möglich

Update, 14. September, 11.00 Uhr: Der frühere britische Premierminister David Cameron hält ein zweites Brexit-Referendum für möglich. „Ich glaube, man kann es nicht ausschließen, weil wir in der Klemme stecken“, sagte der konservative Politiker in einem Interview der „Times“ (Samstag). Gleichzeitig kritisierte Cameron das Vorgehen des aktuellen Regierungschefs Boris Johnson: Er unterstütze weder die von Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments noch den Fraktions-Rauswurf von 21 Tory-Abgeordneten, die gegen die Regierung gestimmt hatten. Beides sei „nach hinten losgegangen“, kritisierte Cameron. Auch einen EU-Austritt ohne Abkommen, wie von Johnson angedroht, halte er für keine gute Idee.

Update, 12. September, 14.05 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen, er habe Königin Elizabeth II. für seine politischen Zwecke belogen. Das sei absolut nicht der Fall, sagte Johnson am Donnerstag in London. Der Regierungschef hatte der Queen empfohlen, das Parlament für fünf Wochen zu schließen

Update, 12. September, 07.00 Uhr: Auf Druck des Parlaments hat die britische Regierung ein internes Papier für den Fall eines No-Deal-Brexits veröffentlicht. Das am Mittwochabend publik gemachte „Yellowhammer“-Dokument* war bereits vergangenen Monat an die Presse durchgesickert und enthält Prognosen darüber, was bei einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens passieren dürfte. Für Aufsehen sorgt besonders, dass der Titel inzwischen offenkundig geändert wurde.

Update, 11. September, 15.40 Uhr: Nach Ansicht eines schottischen Berufungsgerichts ist die Zwangspause des britischen Parlaments „illegal“, weil es ihr offensichtliches Ziel sei, „das Parlament zu behindern“, erklärte das Gericht in Edinburgh.

Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens, der Supreme Court, wird sich voraussichtlich nächsten Dienstag mit dem Fall befassen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr. Bis dahin bleibe die Parlamentspause bestehen und werde nicht durch das schottische Urteil aufgehoben.

Geklagt hatten 78 Parlamentarier. Ihre Klage in erster Instanz vor dem Court of Session, dem höchsten schottischen Zivilgericht, war zunächst gescheitert. Johnsons Entscheidung, dem Parlament vor dem von ihm für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens eine fast fünfwöchige Sitzungspause aufzuerlegen, hatte landesweite Proteste hervorgerufen.

Forderungen nach Wiedereinberufung des Unterhauses

Keir Starmer, Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, begrüßte das Urteil. Er forderte Johnson auf, „das Parlament unverzüglich wieder einzuberufen, damit wir über dieses Urteil debattieren und entscheiden können, was als nächstes geschieht“. Eine Quelle aus Regierungskreisen sagte der Nachrichtenagentur AFP jedoch, es werde sich „nichts ändern“, bis es ein abschließendes Urteil gebe.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon schloss sich der Labour-Forderung an. Das Parlament müsse seine Arbeit wieder aufnehmen, damit es seine wichtige Kontrollfunktion wahrnehmen könne, schrieb sie im Onlinedienst Twitter.

Der Rechtsexperte David Allen Green geht davon aus, dass die Klage vor dem Supreme Court letztendlich scheitern wird, da sich das schottische Gesetz von dem in England und Wales unterscheide. Die Erfolgschance der Kläger gehe „gegen Null“, twitterte Green.

Update, 11. September, 14.40 Uhr: Ein schottisches Berufungsgericht hat die von Premierminister Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause des britischen Parlaments für unrechtmäßig erklärt. Das teilte der Court of Session am Mittwoch in Edinburgh mit.

Johnsons Ratschlag an Königin Elizabeth II., das Parlament vorübergehend zu schließen, sei mit der Absicht erfolgt, die Parlamentarier im Brexit-Streit kaltzustellen, so die Richter. Die Zwangspause sei daher "null und nichtig". Unklar war zunächst, ob die Abgeordneten nun sofort ihre Sitzungen wieder aufnehmen können. Die Abgeordneten sollen eigentlich erst am 14. Oktober wieder zusammenkommen.

London: Regierung kündigt Berufung an

Die Regierung zeigte sich "enttäuscht" und kündigte Berufung vor dem obersten britischen Gericht, dem Supreme Court in London, an.

Die Schottische Nationalpartei (SNP) bezeichnete die Entscheidung dagegen als "großartige Neuigkeit". SNP-Fraktionschef Ian Blackford schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter an Boris Johnson gerichtet: "Sie haben undemokratisch gehandelt und müssen das Parlament (aus der Zwangspause) zurückrufen."

Der Brexit-Experte der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, sagte auf einem Kongress im südenglischen Brighton: "Ich muss zurück zu den anderen, um zu sehen, ob wir die Türen (des Parlaments) wieder öffnen und Boris Johnson zur Verantwortung ziehen können." Luciana Berger von den proeuropäischen Liberaldemokraten schrieb auf Twitter von einer "bedeutenden Entscheidung".

Update, 10. September, 05.30 Uhr: Wieder eine Abstimmungsniederlage für Boris Johnson. Lediglich 293 Abgeordnete votierten in der Nacht zum Dienstag im Unterhaus für die Initiative des konservativen Regierungschefs auf vorgezogene Neuwahlen. Nötig gewesen wären 434 Stimmen. Die Abstimmung in der letzten Sitzung des Unterhauses vor seiner fünfwöchigen Zwangspause ist ein weiterer Rückschlag für Johnson*.

Kurz zuvor hatte das Parlament eine Erklärung verabschiedet, wonach die Regierung sämtliche interne Unterlagen zu den Auswirkungen eines EU-Austritts ohne Abkommen offenlegen muss. Die Erklärung ist rechtlich nicht bindend, dürfte aber schwer zu ignorieren sein. Der Regierungsschef hatte schon in der vergangenen Woche mehrere Niederlagen einstecken müssen: Am Mittwoch war er im Unterhaus mit einem ersten Antrag auf Neuwahlen gescheitert. Stattdessen verabschiedeten beide Parlamentskammern ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt.

Proteste im Unterhaus

Vor der fünfwöchigen Zwangspause kam es im Parlament zu tumultartigen Szenen: Abgeordnete der Opposition hielten am frühen Dienstagmorgen bei der Schließungs-Zeremonie Protestnoten mit der Aufschrift "zum Schweigen gebracht" hoch und skandierten "Schande über euch" in Richtung der Regierungsfraktion. Parlamentspräsident John Bercow sprach von einem "Akt exekutiver Ermächtigung".

Johnson will nicht um eine weitere Verschiebung bitten

Am Donnerstag trat Johnsons Bruder Jo aus Unmut über dessen Brexit-Politik als Abgeordneter der konservativen Tories und als Staatssekretär im Bildungsministerium zurück. Am Samstag reichte auch Arbeitsministerin Amber Rudd ihren Rücktritt ein. Das Gesetz zur Verhinderung eines No-Deal-Brexit verpflichtet Johnson dazu, eine Brexit-Verschiebung um drei Monate zu beantragen, falls es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben sollte. Johnson bekräftigte aber kurz vor der Abstimmung über Neuwahlen, dass er keine Fristverlängerung für den EU-Austritt seines Landes beantragen werde. "Ich werde nicht um eine weitere Verschiebung bitten", sagte Johnson im Unterhaus.

Update, 9. September, 16.50 Uhr: Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ist in Kraft getreten. Die britische Königin Elizabeth II. hat das Gesetz gebilligt, mit dem ein harter EU-Austritt ohne Abkommen verhindert werden soll. Das Gesetz habe die Zustimmung der Königin erhalten, teilte das britische Oberhaus mit. Das Gesetz verpflichtet Premierminister Boris Johnson dazu, eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, falls es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben sollte.

Britischer Parlamentspräsident John Bercow kündigt Rücktritt an

John Bercow, der Sprecher des britischen Unterhauses, will von seinem Amt zurücktreten. Bercow sagte, er werde nicht erneut für das Amt kandidieren, falls die Abgeordneten für vorgezogene Neuwahlen stimmen sollten. Aber auch im Falle einer Ablehnung vorgezogener Neuwahlen werde er am 31. Oktober zurücktreten.

Bercow hatte sich in der Auseinandersetzung um den Brexit zwischen Regierung und Parlament immer wieder für die Rechte der Abgeordneten eingesetzt. Er handelte sich damit den Vorwurf der Brexit-Anhänger ein, parteiisch zugunsten der EU-Befürworter zu sein.

Boris Johnson schickt Parlament nach Abstimmung über Neuwahl in Zwangspause

Update, 9. September, 12.50 Uhr: Das britische Parlament soll bereits an diesem Montagabend bis zum 14. Oktober in eine fünfwöchige Zwangspause bis zum geschickt werden. Das teilte ein Regierungssprecher in London am Montag mit. „Vollkommen legal“, wie Sky-Reporter Lewis Goodall auf Twitter schreibt, „aber die längste Frist in der Geschichte der Neuzeit, mitten in der größten politischen Krise seit dem Krieg“.

Johnson will das Unterhaus zuvor noch ein weiteres Mal über eine Neuwahl abstimmen lassen. Doch es ist extrem unwahrscheinlich, dass er die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten bekommt. Die Oppositionsparteien erteilten dem Vorstoß bereits im Vorfeld eine Absage. Bereits in der vergangenen Woche war Johnson mit einem ersten Antrag auf eine Neuwahl durchgefallen.

Bei einem Besuch in Irland betonte Johnson am Montag, dass er einen geregelten Brexit seines Landes zum 31. Oktober wolle. „Ich will einen Deal erreichen“, sagte Johnson bei dem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar in Dublin. Dies solle ohne die Einrichtung einer festen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland möglich sein. Wie das umgesetzt werden soll, verriet Johnson aber nicht.

Etwa 100 Demonstranten protestierten vor dem Parlamentsgebäude in Dublin gegen Johnsons Brexit-Kurs. „Keine Zölle, keine Grenze, kein Brexit“, sangen einige von ihnen. Sie glauben nicht, dass Johnson tatsächlich einen geregelten Ausstieg aus der EU anstrebt. „Der lügt doch“, sagte eine Demonstrantin aus der Grafschaft Cork.

Boris Johnson pocht auf Brexit am 31. Oktober

Update, 9. September, 12.05 Uhr: Boris Johnson pocht trotz aller Widerstände weiter darauf, dass Großbritannien die Europäische Union am 31. Oktober verlässt. Dies solle ohne die Einrichtung einer festen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland möglich sein, sagte Johnson bei einem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar in Dublin. Wie das umgesetzt werden soll, verriet Johnson aber nicht*.

Varadkar hat unterdessen der britischen Regierung vorgeworfen, der EU beim Brexit bisher keine „realistische“ Alternative zur umstrittenen Auffanglösung für die Grenze zu Nordirland vorgelegt zu haben. „Wir haben bis heute keine solchen Vorschläge erhalten“, sagte Varadkar. Bis eine Alternative gefunden sei, bleibe der Backstop ein wesentlicher Bestandteil des Austrittsabkommens mit der EU.

Die Auffanglösung ist Teil des mit der früheren britischen Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsvertrags, der aber keine Zustimmung im britischen Parlament fand. Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien - sollte es keine andere Lösung geben - bis auf Weiteres in einer Zollunion mit der EU bleibt, um die Einführung von Grenzkontrollen auf der irischen Insel zu verhindern. Für die britische Provinz Nordirland würden zudem Bestimmungen des EU-Binnenmarktes weiter gelten.

Update, 9. September, 06.20 Uhr: Dem britischen Premierminister Boris Johnson* droht am Montag wieder eine Niederlage im Unterhaus. Der Regierungschef sucht die Zustimmung des Parlaments für eine Neuwahl am 15. Oktober. Auf diese Weise will er ein Gesetz gegen den ungeregelten Brexit noch mit einer Parlamentsmehrheit abändern. Doch die Opposition hat bereits klar gemacht, dass sie das nicht zulassen wird. Für eine Neuwahl ist die Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten nötig. Johnson war damit bei einem ersten Versuch am Mittwoch bereits gescheitert.

