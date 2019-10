Johnsons Brexit-Plan vorab durchgesickert - EU vermutlich „not amused“

Boris Johnson und seine Torys tagen aktuell in Manchester. Doch das Parteitreffen wird vom Brexit sowie von schweren Vorwürfen gegen den Premier überschattet.

Die Frist für den Brexit endet am 31. Oktober 2019.

Laut Premierminister Boris Johnson soll der EU-Austritt nicht mehr verschoben werden, seine Gegner möchten einen No-Deal-Brexit allerdings verhindern.

Nach einer als unrechtmäßig erklärten Zwangspause des Parlaments kommt dieses wieder zusammen, gleichzeitig heizt der Tory-Parteitag die Stimmung in Großbritannien weiter auf.

Boris Johnson hält die Option für einen unregulierten Austritt aus der EU weiterhin offen, obwohl ein Gesetz es ihm untersagt. Die EU ist derweil offen für einen neuen Deal.

Update vom 2. Oktober 2019, 9.43 Uhr:

Im Brexit-Streit um die künftige Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland fordert der britische Premierminister Boris Johnson nach einem Bericht des Telegraph weitgehende Zugeständnisse aus Brüssel. Der Plan, den Johnson am Mittwoch zum Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester vorstellen will, sieht demnach vor, dass zwischen den beiden Teilen Irlands Zollkontrollen stattfinden sollen, wenn auch nicht direkt an der Grenze.

Im Hinblick auf Produktstandards soll sich Nordirland hingegen bis 2025 an EU-Regeln halten. So lange wären zwar auch zwischen Häfen in Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs Kontrollen nötig - die dafür an der inneririschen Grenze vermieden werden könnten. Nach Ablauf der Frist soll dem Plan zufolge das nordirische Regionalparlament entscheiden, ob der Landesteil sich weiter an der EU oder an Großbritannien ausrichten will.

Dublin und Brüssel, die darauf pochen, dass es gar keine Grenzkontrollen zwischen den beiden Teilen Irlands geben darf, dürften den Plan mit äußerster Skepsis betrachten.

Johnson war beim Tory-Parteitag unter anderem für seine Wortwahl in die Kritik geraten. Begriffe wie „Kapitulation“, „Verrat“ und „Kollaborateure“ seien dazu geeignet, Drohungen und möglicherweise auch Gewalt zu schüren, hielten ihm Abgeordnete vor. Johnson gab sich aber unbeeindruckt und warnte vor einer „Verarmung der Sprache“, wenn militärische Begriffe aus dem politischen Diskurs verbannt würden.

Brexit: Johnson hält an Zollkontrollen an irischer Grenze fest - und gibt EU die Schuld

18.55 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hält Zollkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit für notwendig. Das sagte Johnson am Dienstag in einem BBC-Interview am Rande des Parteitags der Konservativen in Manchester. Die Verantwortung dafür sieht er aber in Brüssel. „Wenn die EU bei unserem Austritt weiterhin auf Zollkontrollen besteht, dann müssen wir diese Gegebenheit akzeptieren. Und es wird ein System für Zollkontrollen abseits der Grenze geben müssen“, sagte Johnson. Diese würden aber „absolut minimal“ sein und keine neue Infrastruktur notwendig machen.

Zuvor hatte er noch Berichte zurückgewiesen, wonach ein angekündigter Vorschlag aus London Zollabfertigungszentren einige Kilometer abseits der inneririschen Grenze vorsieht. Das sei „überhaupt nicht“ der Plan, so der Premierminister am Dienstagmorgen in einem Radiointerview.

Die im EU-Austrittsabkommen vereinbarte Garantieklausel für eine offene Grenze (Backstop) lehnt Johnson in jeglicher Form ab. Sie sieht vor, dass die Regeln für Zölle und Produktstandards in beiden Teilen Irlands solange gleich bleiben sollen, bis eine andere Lösung gefunden ist. Kontrollen wären damit weiterhin nicht notwendig. Das sieht Johnson aber als Eingriff in die Souveränität seines Landes.

Neuer Brexit-Anlauf - Johnson: „Werden ein sehr gutes Angebot machen“

11.20 Uhr: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will die seit langem erwarteten Vorschläge für ein neues Brexit-Abkommen mit der EU "sehr bald" vorlegen. "Wir werden ein sehr gutes Angebot machen", sagte Johnson der BBC. Britischen Medienberichten zufolge will Johnson der EU seine Vorschläge bereits am kommenden Wochenende vorlegen.

Eine Verschiebung des für 31. Oktober geplanten EU-Austritts schloss Johnson erneut aus. Der britische Regierungschef besteht darauf, dass die im bisherigen Austrittsabkommen vorgesehene Auffanglösung für die irisch-nordirische Grenze, der sogenannte Backstop, gestrichen wird. Andernfalls droht er mit einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober.

Neue Brexit-Pläne? Johnson weist Bericht zurück

Update vom 1. Oktober 2019, 10.58 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat Berichte zurückgewiesen, nach denen seine Regierung der EU im Brexit-Streit Zollabfertigungszonen abseits der irisch-nordirischen Grenze vorgeschlagen haben soll. Die Verhandlungen mit Brüssel seien in einer „entscheidenden Phase“, sagte Johnson am Dienstag in einem BBC-Interview auf dem Parteitag der Konservativen in Manchester. Man werde jetzt nicht das hervorholen, was man der EU vorlegen wolle.

Johnson besteht darauf, dass die Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland - der sogenannte Backstop - gestrichen wird. Andernfalls droht er mit einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober. Dies würde wiederum die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche schädigen.

Der irische Rundfunksender RTÉ hatte berichtet, dass Johnsons Vorschlag Warenkontrollen jenseits der Grenze vorsehe. Zollpflichtige Waren würden demnach in Kontrollzentren einige Kilometer vor der Grenze angemeldet und per GPS verfolgt, bis sie auf der anderen Seite eingetroffen seien.

Irlands Außenminister Simon Coveney erteilte den Vorschlägen per Twitter umgehend eine Absage. „Es wird Zeit, dass die EU einen ernsthaften Vorschlag von der britischen Regierung erhält, wenn noch ein Brexit-Deal im Oktober erreichbar sein soll“, schrieb er.

Johnson wies in dem Interview auch Vorwürfe zurück, eine Journalistin vor etwa 20 Jahren begrapscht zu haben. „Das ist nicht wahr“, sagte der Regierungschef. Er sei „sehr traurig“, dass jemand so etwas behaupte. Die „Sunday-Times“-Kolumnistin Charlotte Edwardes hatte berichtet, dass der damalige Chefredakteur des Magazins „Spectator“ ihr bei einem Mittagessen die Hand auf den Oberschenkel gelegt habe. Johnson soll auch eine andere Frau am Tisch belästigt haben.

Schwere Vorwürfe gegen Johnson: Ist es die eine Affäre zu viel?

15.54 Uhr: Die britische Regierung will Berichten zufolge noch in dieser Woche konkrete Vorschläge für die von ihr geforderten Änderungen am Brexit-Abkommen vorlegen. Ein Regierungssprecher in London wollte das am Montag zunächst nicht bestätigen, sagte jedoch, es werde mit weiteren Gesprächen in dieser Woche gerechnet. Die britischen Konservativen halten derzeit ihren Parteitag in Manchester ab. Abschluss und Höhepunkt ist eine Rede von Premierminister Boris Johnson am Mittwoch.

Johnson fordert, dass die als Backstop bezeichnete Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus Brexit-Abkommen weichen muss. Sonst droht er mit einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober.

In der neuen Folge von „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg behandelt das Thema Macht. Können sich Populisten wie Trump oder Johnson trotz Kritik halten?

Boris Johnson weist Vorwürfe der sexuellen Belästigung von zwei Frauen zurück

15.21 Uhr: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat Vorwürfe der sexuellen Belästigung von zwei Frauen zurückgewiesen. „Die Behauptung ist unwahr“, erklärte Johnsons Büro am Sonntagabend. Zuvor hatte die Journalistin Charlotte Edwardes dem heutigen Regierungschef in einem Beitrag für die Sunday Times vorgeworfen, sie bei einem Abendessen vor 20 Jahren unangemessen berührt zu haben.

Zu dem Vorfall war es laut Edwardes während einer Feier gekommen, zu der die Sunday Times eingeladen hatte. Johnson war zu dieser Zeit ebenfalls als Journalist tätig. Unter dem Tisch habe Johnson seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und sie gekniffen, berichtete Edwardes. Später habe ihr eine andere Frau erzählt, dass ihr dasselbe widerfahren sei.

Auf das Dementi aus Downing Street reagierte Edwardes umgehend: „Wenn der Premierminister sich nicht an den Vorfall erinnert, hat er offensichtlich ein schlechteres Gedächtnis als ich“, schrieb sie im Kurzbotschaftendienst Twitter. Viele Zeitungen griffen Edwardes' Anschuldigungen auf. „Ein Machtmissbrauch“, schrieb etwa der Daily Mirror".

Johnson droht bereits in einem anderen Fall Ärger mit der Justiz: Einem Bericht der Sunday Times zufolge soll Johnson in seiner Zeit als Londoner Bürgermeister die US-Unternehmerin Jennifer Arcuri begünstigt haben, mit der er eine Affäre gehabt haben soll. Demnach erhielt Arcuri zwischen 2016 und 2018 hohe Fördergelder und wurde bei Auslandsreisen Johnsons bevorzugt. Die Regionalregierung ließ nach eigenen Angaben bereits prüfen, ob es hinreichende Gründe für ein Strafverfahren gegen Johnson wegen eines mutmaßlichen Interessenkonflikts gebe. Die zuständige Behörde bestätigte dies. Die deutsche SZ titelt dazu: „Selbst für Boris Johnson eine Affäre zu viel“

Geschäftsfrau wegen Johnson-Klage bedroht und beleidigt

Update vom 30. September 2019, 11.34 Uhr: In Großbritannien klagen Aktivisten und Politiker zunehmend über Drohungen im Zuge des Brexit-Streits. Häufiges Opfer ist nach eigenen Angaben die Geschäftsfrau Gina Miller, die mehrfach erfolgreich gegen die Regierung vor Gericht gezogen war, um die Rechte des Parlaments im Gezerre um den EU-Austritt zu sichern.

Als kürzlich das Oberste Gericht Großbritanniens die von Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments aufgehoben hatte, wurde Miller - die zu den Klägern zählte - nach eigenen Angaben am selben Tag in Gegenwart ihrer zwölfjährigen Tochter auf der Straße beschimpft. Über Drohungen, teils auch gegen ihre Kinder, hatten zuvor auch EU-freundliche Abgeordnete berichtet.

„Leute haben ihre Autos angehalten, die Scheiben heruntergefahren, mich „Verräter“ genannt und mir zugerufen „Da drüben ist ein Laternenpfahl““, sagte Miller der Zeitung The Times (Montag). Sie bekomme auch Briefe, in denen ihre Kinder als „Mischlinge“ beschimpft würden. Die in Südamerika geborene Miller lebt seit ihrer Kindheit in Großbritannien. Sie hat außer ihrer zwölfjährigen Tochter noch einen 14-jährigen Sohn sowie eine erwachsene Tochter aus erster Ehe.

Miller hatte bereits 2017 mit einer Klage beim Obersten Gericht erreicht, dass das Parlament beim Brexit stärker einbezogen wird. Schon damals hatte sie Drohungen in sozialen Medien erhalten.

Johnson wurde kürzlich von Abgeordneten kritisiert, dass er durch seine Kriegsrhetorik die angespannte Situation im Land noch anheize. Der Premier zeigte sich von der Kritik an seiner Wortwahl jedoch unbeeindruckt. Würde man Wörter wie „Kapitulation“ aus dem politischen Diskurs verbannen, drohe die Sprache zu verarmen.

Brexit: Boris Johnson während Tory-Parteitag unter Beschuss - schwere Vorwürfe gegen den Premier

Erstmeldung vom 30. September 2019:

London - Bald bricht der womöglich letzte Monat des Brexit-Kampfes an, der auch den Tory-Parteitag überschattet. Johnsons Ziel war, dass das Parlament pausieren sollte, um eine Zusammenkunft der großen Parteien zu ermöglichen - doch vor allem in Anbetracht der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, dass die von Boris Johnson verhängte Zwangspause unrechtmäßig war, wird das Unterhaus weiterhin zusammenkommen.

Für die Tories bedeutet das vor allem: Stress. Denn sie müssen gegebenenfalls zwischen ihrem Konferenzzentrum in Manchester und London pendeln, um alle Termine wahrnehmen zu können. Doch all das rückt hinter dem aggressiven Schaulaufen der Politiker in den Hintergrund. Die Tories tagen von Sonntag bis Mittwoch und der Brexit überschattet alles.

Nach dem Ende des Parteitags am Mittwoch will die Regierung laut BBC-Berichten einen konkreten Plan für den Brexit-Deal vorlegen. Sollte das nicht klappen, hat die Regierung eine Frist bis zum 19. Oktober - wenn bis dahin kein Abkommen vorliegt, wird die Frist für den Brexit um weitere drei Monate verlängert. Johnson sieht entgegen dieser Regelung auch weiterhin eine Chance für einen ungeregelten Brexit bis zum 31. Oktober - wie genau er das umsetzen möchte, bleibt allerdings unklar.

Bereiten sich Tories während Parteitag auf Neuwahlen und No-Deal-Brexit vor?

Gleichzeitig scheint sich die Parteispitze aktuell bereits auf Neuwahlen vorzubereiten. Am Montag (30. September) möchte die Regierung ein großes Investitionspaket im Wert von 13 Milliarden Pfund (rund 14,6 Milliarden Euro) auf den Weg bringen. Fließen soll das Geld in das nationale Gesundheitssystem.

Zudem will die Regierung auch einen finanziellen Puffer für einen ungeregelten Austritt aus der EU bereitstellen. 16,6 Milliarden Pfund (über 18 Milliarden Euro) sollen das Ausbleiben von EU-Geldern nach einem No-Deal-Brexit ausgleichen, berichtet dieDaily Mail in Berufung auf Finanzminister Sajid Javid.

Boris Johnson: Schwere Vorwürfe gegen Premier während Brexit-Hochphase

Neben dem Brexit-Chaos und der harten Rhetorik der Tory-Parteispitze, die immer noch einen No-Deal-Brexit in den Raum wirft, muss Premierminister Boris Johnson mit schweren Vorwürfen kämpfen. Die Journalistin Charlotte Edwardes wirft ihm vor, sie vor rund 20 Jahren begrapscht zu haben. Des Weiteren steht ein möglicher Amtsmissbrauch des Premiers im Raum, der während seiner Zeit als Bürgermeister von London die US-amerikanische Geschäftsfrau Jennifer Arcuri begünstigt haben soll. Beide Vorwürfe weist Johnson strikt von sich.

