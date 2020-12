No-Deal-Brexit rückt näher: Johnson plant harte Schritte - er will britische Marine gegen EU-Fischer einsetzen

Eigentlich soll spätestens Sonntag klar sein, ob es ein Brexit-Handelspaket geben wird. Eigentlich... Es sieht nicht gut aus, denn beide Seiten geben sich hart. Aber entschieden ist immer noch nichts.

Die Hoffnungen und Erwartungen sinken, dass noch im Dezember ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien zustande kommt.

zustande kommt. Der britische Premierminister Boris Johnson sieht einen No-Deal-Brexit gar nicht so kritisch.

sieht einen gar nicht so kritisch. Das für die Briten symbolisch so wichtige Thema Fischerei ist weiterhin ein Knackpunkt - bei dem Johnson sogar die Marine einschalten will.

London/Brüssel - Der 1. Januar 2021 rückt näher, die Brexit-Verhandlungen scheinen aussichtsloser: Zuletzt sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sie habe „niedrige Erwartungen“, dass ein Handelsabkommen noch rechtzeitig abgeschlossen und in Kraft treten werde. Spätestens an diesem Sonntag, so wollen es beide Seiten, soll eine Entscheidung her, was jetzt passiert.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD*) zufolge wird eine Einigung „mit jedem Tag schwieriger, aber sie ist immer noch möglich“, wie der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. Er fügte hinzu: „Deshalb verhandeln wir als EU weiter, solange das Fenster auch nur einen Spalt offen ist. Wir werden sehen, was bis Sonntag gelingt, und dann die Lage wieder bewerten.“

Theoretisch wäre Zeit bis kurz vor dem Jahreswechsel. Erst dann läuft die Übergangsphase aus, in der trotz des EU-Austritts der Briten noch alles beim Alten bleibt. Britische Medien spekulieren daher, ob selbst bei einem Eingeständnis des Scheiterns am Sonntag nicht doch noch eine Rückkehr an den Verhandlungstisch möglich wäre.

Johnson zum Brexit: Briten könnten ab 1. Januar tun, was sie wollen

Der britische Premierminister Boris Johnson bereitete seine Landsleute schon mal auf einen No Deal vor. Es sei „sehr, sehr wahrscheinlich“, dass die Verhandlungen scheiterten, sagte er. Doch auch das sei eine Lösung, die „wunderbar für Großbritannien“ sei. Man könne schließlich vom 1. Januar an genau das tun, was man wolle, sagte der Premier am Freitag.

Einer der wichtigsten Streitpunkte ist der Zugang zu Fischgründen innerhalb der von Großbritannien beanspruchten 200-Meilen Zone um seine Küsten. Es geht darum, dass die Briten künftig selbst bestimmen wollen, wer wie viel in ihren Gewässern fangen darf. Doch die ausschließliche Wirtschaftszone, die das Land inzwischen beansprucht, steht nicht im Einklang mit der historisch gewachsenen Aufteilung der Fischgründe, wie sie im Rahmen der Europäischen Fischereipolitik festgelegt wurde. Wirtschaftlich spielt das Thema kaum eine Rolle, doch symbolisch ist es für die ehemalige Seemacht Großbritannien kaum zu unterschätzen. Auch hier will keine der beiden Seiten nachgeben. London kündigte am Samstag sogar an, seine Gewässer nötigenfalls mit Schiffen der Royal Navy vor EU-Fischkuttern zu schützen.

Brexit: Fischereipolitik und Wettbewerbsbedingungen sind zwei der weiter strittigen Themen

Ebenfalls ungelöst ist das Thema Wettbewerbsbedingungen. Brüssel stellt sich auf den Standpunkt, dass die Konkurrenz aus Großbritannien nur dann auf zollfreien Handel hoffen könne, wenn auf beiden Seiten des Ärmelkanals gleiche Arbeitnehmer-, Sozial- und Umweltstandards gelten würden.

Doch das ist für London eine Frage des Prinzips. Wieder und wieder betonen britische Regierungsvertreter, es gehe um die Souveränität ihres Landes. Durch den Brexit* wolle man die Kontrolle über die eigenen Gesetze, Grenzen, Gewässer und das eigene Geld wiedererlangen - und nicht die EU-Standards übernehmen, auf die man dann überhaupt keinen Einfluss mehr habe. Ein Unding ist für Johnson, dass die EU seiner Darstellung nach verlangt, Großbritannien solle künftig Regeländerungen der EU auf Schritt und Tritt folgen.

+ Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bei einer Pressekonferenz © Johanna Geron/Pool Reuters/AP/dpa

Brexit: Patt-Situation zwischen EU und Großbritannien - Worauf hoffen die beiden Seiten?

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen konterte am Freitag in Brüssel: Die Briten seien frei, in der Zukunft von europäischen Regeln abzuweichen, beispielsweise bei Umweltstandards. Doch die Bedingungen für den Zugang zum europäischen Binnenmarkt müssten dann eben auch angepasst werden, sprich: Zölle eingeführt werden.

Kommentatoren in Großbritannien sind sich uneins, was hinter der Patt-Situation steckt. Beide Seiten könnten auf ein Einlenken des anderen setzen - und dabei eine schwere Fehlkalkulation riskieren. Oder lenkt Johnson möglicherweise im letzten Moment im Tausch gegen symbolische Zugeständnisse ein und alles ist nur eine sorgfältig geplante Choreographie, die ihn in den Augen der Brexit-Hardliner als Kämpfer darstellen soll? Es wäre nicht das erste Mal. Doch sicher sein kann niemand. (dpa/cibo) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.