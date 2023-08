Brics-Gipfel in Johannesburg: Gruppe will ihr Bündnis massiv vergrößern

Von: Patrick Peltz

Die Gruppe der Brics-Staaten will ein geopolitisches und wirtschaftliches Gegengewicht zum Westen bilden - und ihr Bündnis massiv vergrößern. Der News-Ticker.

Johannesburg - Beim Brics-Gipfeltreffen fünf wichtiger Schwellenländer in Südafrika wird am 23. August die Erweiterung der Gruppe im Mittelpunkt stehen. Die aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehende Gruppe will die geopolitische und wirtschaftliche Dominanz des Westens schwächen.

Chinas Präsident Xi Jinping, Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva, Südafrikas Cyril Ramaphosa und Indiens Premierminister Narendra Modi sind für das Treffen in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg angereist. Lediglich Russlands Präsident Wladimir Putin, dem in Südafrika wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs die Festnahme droht, nimmt an dem dreitägigen Treffen, das am Donnerstag endet, per Video teil. Die fünf Staatschefs werden kurze Reden abgeben - auch eine weitere Videobotschaft Putins steht auf dem Programm.

Neue Mitglieder: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen Dominanz des Westens brechen

Es wird erwartet, dass sich die Staatschefs zu den Aufnahmekriterien für neue Mitglieder äußern werden. Auch könnte es Hinweise geben, ab wann zusätzliche Länder aufgenommen werden, um aus der Fünfer-Gruppe durch zahlreiche Neuzugänge „Brics plus“ zu machen. Auf diese Weise will Brics als Machtzentrum des globalen Südens ein Gegengewicht zu anderen Foren wirtschaftlich starker Länder wie den G7 bilden. Schon jetzt machen die fünf Brics-Länder nach eigenen Angaben 42 Prozent der Weltbevölkerung und etwa ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung aus.

Nach Angaben der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor hätten etwa 40 Staaten mehr oder weniger verbindlich Interesse an einer Brics-Mitgliedschaft bekundet, 23 davon konkret, darunter Argentinien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Ägypten, Iran, Kuwait, Venezuela und Bangladesch.

Brics als Bühne: Wladimir Putin wegen Ukraine-Kriegs international isoliert

Für den wegen des Ukraine-Kriegs international isolierten Putin ist Brics der ideale Rahmen, um zu demonstrieren, dass sein Land noch Verbündete hat. „Brics plus“ würde nach dieser Logik für Russland auch bedeuten: je mehr, desto besser. Zudem tritt Moskau für eine multipolare Weltordnung ohne eine Vormachtstellung der USA ein.

Auch China will „Brics plus“ als Bühne gegen die USA nutzen und sich eher selbst ins Zentrum der Weltordnung rücken. Südafrika beschreibt als Ziel des Gipfels eine „veränderte globale Ordnung“. Westliche Industriemächte würden die Belange des Globalen Südens zunehmend vernachlässigen, sagte Pandor im Vorfeld.

Globaler Süden: Lula betont Wichtigkeit von Brics

Brasiliens Präsident Lula betonte, Brics richte sich nicht gegen irgendjemanden, es gehe vielmehr um eine bessere Organisation des Globalen Südens. „Wir wollen uns als der Globale Süden organisieren. Wir sind wichtig in der globalen Debatte und sitzen gleichberechtigt mit der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten am Verhandlungstisch.“ Die Brics-Staaten gehören zur Gruppe der 20 großen und aufstrebenden Industrienationen (G20). (dpa)