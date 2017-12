Unterstützung von Terroropfern muss dringend besser werden

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD, l-r) und der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck (SPD), zeigen in Berlin vor einer Pressekonferenz gemeinsam den Abschlussbericht für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz in Berlin im Jahre 2016.

Der Bundestag fordert dringend eine bessere Unterstützung und Betreuung von Terroropfern und deren Angehörigen. Das Parlament beschloss dazu am Mittwoch einen Antrag.

Berlin - Der Bundestag fordert dringend eine bessere Unterstützung und Betreuung von Terroropfern und deren Angehörigen. Das Parlament beschloss dazu am Mittwoch mit den Stimmen aller Fraktionen einen gemeinsamen Antrag von Union, SPD, FDP und Grünen. Darin verlangen die Abgeordneten unter anderem mehr Entschädigungszahlungen sowie die Einrichtung zentraler Anlaufstellen für Betroffene in Bund und Ländern. Opfer von Gewalttaten bräuchten einen schnelleren und unbürokratischen Zugang zu Hilfen, heißt es in dem Antrag weiter. Die Vorschläge des Beauftragten der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags von Berlin, Kurt Beck, müssten sorgfältig überprüft und nötige Verbesserungen „unverzüglich“ auf den Weg gebracht werden.

Beck hatte am Mittwoch - rund ein Jahr nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz - seinen Abschlussbericht vorgelegt. Darin forderte er unter anderem deutlich höhere Entschädigungen für Hinterbliebene und Verletzte. Zudem sollten materielle Schäden unabhängig davon ersetzt werden können, ob die Tat mit einem Fahrzeug begangen wurde. Härteleistungen von 10 000 Euro für einen nahen Angehörigen seien deutlich zu niedrig.

Bei dem bislang schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland waren am 19. Dezember 2016 in Berlin zwölf Menschen getötet und nach Angaben von Beck annähernd 100 Menschen verletzt worden. Der Attentäter Anis Amri war mit einem gestohlenen Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Er wurde einige Tage später auf der Flucht von italienischen Polizisten erschossen.

dpa