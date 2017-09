Bundestagswahl im Live-Ticker: Beben in der AfD - Ehemann Pretzell folgt Petry

Nach der Bundestagswahl geht es nun um die Frage: Wer koaliert mit wem? Bei der AfD gibt es einige personelle Veränderungen. Wir verfolgen alle Entwicklungen im Live-Ticker.

Deutschland hat am Sonntag seinen neuen Bundestag gewählt.

Die CDU/CSU holte 33 Prozent, die SPD 20,5 Prozent, die Grünen 8,9 Prozent, die FDP 10,7 Prozent, die Linke 9,2 Prozent und die AfD 12,6 Prozent (vorläufiges amtliches Endergebnis).

Am Tag nach der Wahl sorgte AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry für einen Eklat: Sie will der AfD-Fraktion im Bundestag nicht angehören.

CSU-Chef Horst Seehofer stellte am Montag die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU in Frage.

Die Wahlbeteiligung betrug 76,2 Prozent (2013: 71,5).

Die Ereignisse vom Wahlsonntag sowie vom Montag nach der Wahl können Sie in unserem Bundestagswahl-Ticker nachlesen.

Unter diesem Link finden Sie Grafiken aus allen Wahlkreisen in ganz Deutschland.

13:34 Uhr: Neuer Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag ist der bisherige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. In der konstituierenden Sitzung der frisch gewählten Abgeordneten am Dienstag in Berlin erhielt der 47-Jährige 41 Ja-Stimmen, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß. Es gab 3 Nein-Stimmen, eine Enthaltung und eine ungültige Stimme.

13:32 Uhr: Frauke Petry hat ihr Amt als AfD-Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag niedergelegt. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Uwe Wurlitzer, und Fraktionsvizechefin Kirsten Muster gaben ihre Ämter ab. Wie Wurlitzer in Dresden sagte, wollten alle drei "mit Ablauf des Dienstags" zudem aus der Fraktion austreten. Begründet wurde dies mit Differenzen innerhalb der Partei.

12:58 Uhr: Wie Focus Online berichtet, sind alle 93 Bundestagsabgeordneten der AfD zur ersten Fraktionssitzung erschienen. Eigentlich erhält die Alternative für Deutschland 94 Sitze im neuen Bundestag, Frauke Petry hatte aber angekündigt, nicht Teil der Fraktion zu werden und trat am Dienstag aus der Partei aus. Bislang gibt es also keine weiteren Abtrünnigen.

12:50: Das Beben in der AfD scheint weiterzugehen. Nun berichtet RP Online, dass Petrys Mann Marcus Pretzell die Fraktion seiner Partei in Nordrhein-Westfalen verlässt.

12:32 Uhr: Jetzt ist es amtlich. Parteichefin Frauke Petry tritt aus der AfD aus. „Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird“, sagte sie am Dienstag in Dresden.

11.44 Uhr: Einen Tag nach dem spektakulären Abgang von Parteichefin Frauke Petry ist die neue AfD-Fraktion im Bundestag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Auf die Frage, ob er mit weiteren „Abtrünnigen“ rechne, sagte Spitzenkandidat Alexander Gauland am Dienstag vor Sitzungsbeginn in Berlin: „Ich hoffe nicht.“ Alice Weidel, die im Wahlkampf gemeinsam mit ihm das AfD-Spitzenteam gebildet hatte, sagte, bislang seien keine entsprechenden Tendenzen erkennbar.

Die Frage, wer den Fraktionsvorsitz übernimmt, soll spätestens am Mittwoch geklärt werden. Gauland und Weidel hatten durchblicken lassen, dass sie diese Aufgabe gerne gemeinsam übernehmen würden.

10.43 Uhr: Während sich die CSU in Bayern nach der Wahl erst wieder sortieren muss, gibt sich Angela Merkel in Berlin aufgeräumt. Die Kanzlerin will keine großen Debatten, sondern weiter regieren. Doch die Suche nach Partnern wird nicht einfach. Die ganze Analyse lesen Sie auf Merkur.de*

Nach Bundestagswahl: SPD geht hart mit sich ins Gericht

10.38 Uhr:

Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni sieht das Ergebnis der Bundestagswahl nicht als Hindernis für Bestrebungen zur Reform der Europäischen Union. „Wir dürfen diese Ergebnisse nicht als Bremse für die Perspektiven einer Belebung Europas interpretieren, und auch nicht als Rückzug Deutschlands auf sich selbst“, sagte Gentiloni mit Blick auf die Bundestagswahl.

In einem Interview der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ (Dienstag) führte der Sozialdemokrat aus: „Ich bedauere das schlechte Ergebnis eines Pfeilers der europäischen Konstruktion, wie es die SPD ist, und ich bin natürlich besorgt über das Wachstum einer anti-europäischen und ausländerfeindlichen Partei wie die AfD.“ Gentiloni sagte jedoch, er habe Vertrauen in Kanzlerin Merkel, eine Regierung zu bilden, die sich in Richtung „der Belebung Europas“ orientiert.

10.17 Uhr:

Die SPD muss ihre Wahlniederlage vom Sonntag nach Auffassung des stellvertretenden Bundesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel gründlich aufarbeiten und daraus Konsequenzen ziehen. „Wir haben vier Bundestagswahlen in Folge verloren“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir haben nach den letzten Niederlagen nicht hinreichend hingeschaut, Konsequenzen gezogen. Und das wollen wir diesmal ändern.“

Die SPD brauche einen „Neustart“. Sie habe offensichtlich sehr viel grundsätzlichere Probleme als nur die Personalsituation.

Horst Seehofer in der Kritik - erste Rücktrittsforderungen

10.11 Uhr: Das gute Abschneiden der AfD bei den Bundestagswahlen ist für Flüchtlingshelfer und Muslime Anlass zur Sorge. Der Bayerische Flüchtlingsrat befürchtet einen härteren Kurs der CSU in der Asylpolitik.

10.08 Uhr: Nach dem Abgang von Frauke Petry bei der Pressekonferenz, schwelt es in der AfD. Am Dienstag ist die erste Fraktionssitzung, weitere Abgeordnete könnten sich Petry anschließen.

10.00 Uhr: Nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl regt sich an der Parteibasis Unmut über den Vorsitzenden Horst Seehofer. Die ersten Rücktrittsforderungen werden laut.

9.53 Uhr: Für einen CSU-Politiker ist der Wahlabend besonders bitter: Bayerns Innenminister und CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann steht nach der Wahl ohne Mandat da. Was nun aus Herrmann wird, lesen Sie bei Merkur.de*

Bundestagswahl 2017: Kanzlerin verteidigte Migrations- und Flüchtlingspolitik

Nach den massiven Verlusten bei der Bundestagswahl rumort es in der Union. Die CSU hält zwar an der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag fest. In Sondierungsgespräche mit möglichen Koalitionspartnern soll aber erst dann eingetreten werden, wenn der künftige Kurs mit der Schwesterpartei CDU geklärt ist. Es zeichnen sich Konflikte darüber ab, wie die zur rechtspopulistischen AfD abgewanderten Wähler zurückzugewinnen sind - mit einem Rechts- oder einem Mitte-Kurs. Dies könnte auch Gespräche über eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen erschweren.

Die große Wahlgewinnerin AfD steht derweil unmittelbar nach ihrem Triumph vor einer Zerreißprobe. Der interne Streit der Rechtsaußen-Partei um eine eher bürgerliche oder national-völkische Ausrichtung eskalierte, als die Vorsitzende Frauke Petry überraschend eine Pressekonferenz mit den Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland verließ und danach ankündigte, sie werde nicht Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion sein.

In CSU-Kreisen hieß es, die zentralen politischen Punkte müssten geklärt werden, bevor man in eine Sondierung mit anderen eintrete. Dabei gehe es aber um viel mehr als die CSU-Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge, die die CDU bisher ablehnt. Die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU muss zu Beginn jeder Legislaturperiode bestätigt werden.

Die Kanzlerin verteidigte ihre umstrittene Migrations- und Flüchtlingspolitik. Zugleich übernahm sie persönlich Verantwortung für die politische Polarisierung in Deutschland. Diese Entwicklung „ist auch mit mir verbunden als Person. Und zwar ganz offensichtlich“, sagte sie nach Sitzungen der Führungsgremien ihrer Partei in Berlin. Die Bundesregierung habe in der Flüchtlings- und Migrationspolitik eine große Entwicklung gemacht, zugleich aber noch viel Arbeit vor sich. Herausforderungen durch illegale Migration und Probleme in ländlichen Räumen und sozialen Brennpunkten seien nicht gelöst, das habe zu Stimmen für die AfD geführt. Fehler der Union im Wahlkampf sah sie nicht.

Nach der Absage der SPD an eine erneute große Koalition ist die Bildung einer schwarz-gelb-grünen Jamaika-Koalition die einzig denkbare Regierungsvariante. Die Grünen und die FDP erklärten ihre Bereitschaft zu ernsthaften Sondierungen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber rief die potenziellen Partner zu Kompromissbereitschaft auf. Die Parteien rechnen jedoch mit komplizierten Gesprächen.

Mit 709 Abgeordneten ist der Bundestag in der neuen Wahlperiode so groß wie nie zuvor. Die Sitzverteilung sieht nach Angaben des Bundeswahlleiters so aus: CDU/CSU: 246 Mandate, SPD: 153, AfD: 94, FDP: 80, Linke: 69, Grüne: 67.

