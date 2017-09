Bundestagswahl 2017 im Live-Ticker: Linke streiten um Kurs bei Flüchtlingspolitik

Kommt eine Jamaika-Koalition zustande? Das ist auch am Donnerstag nach der Bundestagswahl eine der drängendsten Fragen. Wir beobachten die weiteren Entwicklungen im Live-Ticker.

Nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag müssen die Parteien nun eine Regierung bilden. Kommt es zur Jamaika-Koalition?

So hat Deutschland gewählt: CDU/CSU 32,9 Prozent, SPD 20,5 Prozent, Grüne 8,9 Prozent, FDP 10,7 Prozent, Linke 9,2 Prozent, AfD 12,6 Prozent (vorläufiges amtliches Endergebnis).

32,9 Prozent, 20,5 Prozent, 8,9 Prozent, 10,7 Prozent, 9,2 Prozent, 12,6 Prozent (vorläufiges amtliches Endergebnis). AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry sorgte direkt nach der Wahl für einen Eklat, als sie erst auf ihre Mitgliedschaft in der AfD-Bundestagsfraktion verzichtete und dann ihren Rückzug aus der Partei ankündigte.

Wahlbeteiligung : 76,2 Prozent (2013: 71,5).

: 76,2 Prozent (2013: 71,5). Hier finden Sie die Ereignisse vom Wahlsonntag sowie vom Montag nach der Wahl in unserem Bundestagswahl-Ticker, sowie die weiteren Entwicklungen in den Tagen nach der Wahl.

Unter diesem Link finden Sie Grafiken aus allen Wahlkreisen in ganz Deutschland.

15.50 Uhr: Wenige Tage nach der Bundestagswahl ist bei den Linken Streit über den künftigen Kurs vor allem in der Flüchtlingspolitik ausgebrochen. Parteichefin Katja Kipping wies Kritik des früheren Vorsitzenden Oskar Lafontaine zurück. „Wer in der Flüchtlingsfrage auf Rechtskurs geht, riskiert die Glaubwürdigkeit der Linken“, sagte Kipping am Donnerstag in Berlin.

Mit Spannung wird nun erwartet, wie sich die Linke personell neu aufstellt. Erwartet wird, dass Wagenknecht und Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch bei einer Fraktionsklausur am 17. und 18. Oktober in Potsdam erneut an die Spitze der Abgeordneten gewählt werden. Ein Vorschlag für die Spitzenfunktionen kommt von der Parteispitze.

15.40 Uhr: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat einen besonnenen Umgang mit der AfD angemahnt. "Wir können nicht einfach diejenigen, die eine Partei gewählt haben, die einer Mehrheit von uns vielleicht nicht gefällt, aus dem politischen Diskurs verbannen", sagte Voßkuhle am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Zeitschrift "Cicero" in Karlsruhe. Es wäre vollkommen falsch, dem Populismus so zu begegnen, weil der Populismus genau das tue: "Andersdenkende aus dem politischen Prozess zu verbannen." Künftig werde es sehr darauf ankommen, zwischen normaler politischer Debatte und antidemokratischem Populismus zu unterscheiden, sagte Voßkuhle.

Bundestagswahl 2017: Jamaika-Sondierungsgespräch gibt es nicht zum ersten Mal

Die wichtigste Frage nach der Bundestagswahl ist nach wie vor: Wer koaliert mit wem? Dass sich CDU/CSU, FDP und Grüne zusammensetzen, passiert nicht zum ersten Mal. Sondierungsgespräche für ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene gab es bereits vor zwölf Jahren. Nach der Bundestagswahl am 18. September 2005 reichte es weder für Schwarz-Gelb noch für Rot-Grün. Die Union mit Herausforderin Angela Merkel (CDU) lag allerdings vor der SPD mit Kanzler Gerhard Schröder. Die FDP hatte einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen eine Absage erteilt.

Unter dieser Voraussetzungen trafen sich fünf Tage nach der Wahl Merkel und der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber mit den Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth und Reinhard Bütikofer zum Sondierungsgespräch. Anderthalb Stunden dauerte das Treffen, das Roth einen „historischen Moment“ und ein Zeichen der „Entdämonisierung“ nannte. Das mögliche Bündnis wurde damals neben „Jamaika-Koalition“ auch „Schwampel“ für schwarze Ampel genannt.

Dennoch war nach dem Treffen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Rufweite zum Reichstagsgebäude schnell klar, dass es beim Beschnuppern bleiben würde. Zwar sagte Merkel: „Die Tür ist nicht zu.“ Doch aus den Worten von Stoiber und Bütikofer sprach Abneigung. „Sehr, sehr große Unterschiede“ machte Stoiber aus und monierte, die Grünen hätten gar nicht über Sachfragen reden wollten.

Bütikofer betonte: „Klar war von Anfang an, dass es Gründe für erhebliche Skepsis gab.“ Der Grünen-Parteichef bezeichnete die Sonderung als den „Versuch des Gesprächs“. Merkel und Stoiber hätten nicht gesagt, welche Konsequenzen sie aus dem Wählervotum gegen den neoliberalen Kurs von Union und FDP ziehen wollten. Einen Tag später sagte Bütikofer: „Die aktuelle Jamaika-Diskussion hat sich erledigt.“

Die Folge waren weitere Sondierungen und Koalitionsgespräche der Union mit der SPD, die in die Bildung der zweiten großen Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik mündeten. Merkel wurde Kanzlerin. Für Roth war damals aber klar, dass die Chance auf Jamaika wiederkommt. „Für morgen, für übermorgen“, sagte sie 2005.

dpa/pak