Nach Rücktrittsforderungen: So stellt Seehofer seine Kritiker ruhig

CSU-Chef Horst Seehofer hat einen Gegenangriff auf seine Kritiker gestartet. In der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion am Mittwoch habe er "voll attackiert", heißt es. Eine personelle Entscheidung wird es zunächst nicht geben.

München - Eine Entscheidung über die politische Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer soll nach dem Willen der Landtagsfraktion in Bayern nicht vor dem Parteitag im November fallen. Es gehe jetzt darum, sich mit voller Kraft auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin zu konzentrieren, sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer nach einer Sitzung der Landtags-CSU am Mittwoch in München. Personalfragen seien traditionell auf Parteitagen zu klären.

In der Sitzung hatte Seehofer nach Angaben aus Teilnehmerkreisen seine Kritiker attackiert und vor einem Schaden für die CSU in den Koalitionsverhandlungen gewarnt. Für seine Gegenwehr gegen die auch aus der Landtagsfraktion aufgekommenen Rücktrittsforderungen habe Seehofer langen Applaus erhalten.

Seehofer kündigte zugleich an, den Dialog mit der nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl verunsicherten Parteibasis zu suchen. Er werde einen entsprechenden Vorschlag des früheren CSU-Chefs Erwin Huber aufnehmen, kündigte er nach den Teilnehmerangaben an.

Die CSU-Landtagsfraktion diskutierte am Vormittag über das historisch schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl. Nach einer Reihe von Orts- und Kreisvorsitzenden der CSU hatten auch erste Landtagsabgeordnete offen Seehofers Rücktritt gefordert. In Bayern wird in einem Jahr ein neuer Landtag gewählt, die CSU-Abgeordneten fürchten um ihre absolute Mehrheit.

Seehofer spricht von „Belastung“

Vor der Sitzung bezeichnete Seehofer die vergangenen beiden Tage als "Belastung". Dies schwäche auch seine Position in Berlin. Er frage sich, wie er kraftvoll in Berlin Positionen vertreten solle, wenn er in München angegriffen werde. Die Rücktrittsforderungen kamen vor allem von Vertretern, die aus dem Lager des als möglicher Nachfolger Seehofers gehandelten bayerischen Finanzministers Markus Söder stammen oder regional aus dessen fränkischen Heimat kommen. Söder selbst sagte am Mittwoch nach der Sitzung: „Ich war schon vor der Wahl gegen Personaldebatten. Wir schaffen es nur gemeinsam, nicht einsam.“

Der CSU-Chef zeigte sich besonders betroffen, dass mit dem Finanzstaatssekretär Albert Füracker auch ein Mitglied seines Kabinetts als bayerischer Ministerpräsident sich für einen personellen Übergang ausgesprochen habe. Füracker ist auch Chef des CSU-Bezirks Oberpfalz und ein enger Vertrauter Söders.

CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer sagte, er sei persönlich der Auffassung, "dass wir jetzt nicht über Personal diskutieren sollten". Eine Debatte über Seehofer sei "grundfalsch". Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) sagte, sie könne "nur empfehlen, dass wir so nicht weiter machen." Seehofer bekräftigte seine Forderung, erst beim CSU-Parteitag im November über Personalien zu diskutieren.

