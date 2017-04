Umfrage zur Bundestagswahl: Der Schulz-Effekt lässt weiter nach

Berlin - Wird Angela Merkel abgelöst? Zieht die AfD in den Bundestag ein? Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl sowie die aktuellen Prognosen: Die Alternative für Deutschland verliert bundesweit Prozentpunkte.

Prognosen für die Bundestagswahl 2017: Werte für AfD gehen zurück

Es ist mit Sicherheit eine der Fragen, die vor der Wahl so schwer wie noch nie zu beantworten ist: Welche Parteien haben welche Chancen auf Sitze im zukünftigen Deutschen Bundestag? Denn noch nie waren die Prognosen so unterschiedlich. Das hängt mit der Flüchtlingskrise zusammen und mit der Reaktion der aktuellen Bundesregierung darauf - zumindest, wenn man Meinungsforschungsinstituten glauben möchte. Die wollen jedenfalls Folgendes herausgefunden haben: Bevor die Flüchtlingskrise im September 2015 begonnen hat, sagten die Prognosen ein ähnliches Wahlergebnis wie bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 voraus. Als die Flüchtlingskrise aber immer mehr beherrschendes Thema wurde, änderten sich auch die Prognosen - und die großen Parteien verloren immer mehr an Zustimmung.

Der sogenannte Schulz-Effekt lässt immer weiter nach (laut ZDF-Politbarometer vom 7. April): Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) liegt mit 48 Prozent (vorher: 41 Prozent) wieder deutlich vor Martin Schulz, der demnach nur noch auf 40 Prozent (zuvor: 34 Prozent) Zustimmung kommt. Zum Vergleich: Anfang März lagen beide mit 44 Prozent gleich auf.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 35 Prozent (ein Punkt mehr als im März). Die SPD steht unverändert bei 32 Prozent. Auch bei den übrigen Parteien, die derzeit über die Fünf-Prozent-Hürde kommen, blieben die Werte unverändert: Drittstärkste Kraft wäre die AfD mit neun Prozent vor der Linken mit acht Prozent, die Grünen erreichen aktuell sieben Prozent und die würde fünf Prozent Zustimmung holen.

Die Werte für die AfD sacken weiter ab (Insa-“Meinungstrend", Stand: 4. April). Die Rehtspopulisten kommen derzeit auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober 2015.

Ältere Prognosen für die Bundestagswahl 2017

Die SPD lag in einer Umfrage vom 21. März bundesweit vor der Union. Bei einer Bundestagswahl würden sich demnach zurzeit 32 Prozent der Wähler für die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz entscheiden, wie das Institut Insa im Auftrag der Bild-Zeitung ermittelte. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. CDU und CSU kämen zusammen unverändert auf 31 Prozent. Auch für die AfD mit 11,5 Prozent, die Linke mit 8,5 Prozent und die Grünen mit 6,5 Prozent blieb die Zustimmung gleich. Die FDP verlor in der Umfrage einen halben Prozentpunkt und liegt nun bei 6,5 Prozent. Vom 17. bis 20. März wurden den Angaben zufolge 1933 Bürger befragt. Offenbar sind es vor allem die Unter-30-Jährigen, die den Sozialdemokraten ihre Stimme geben würden.

+ Das wird Matrin Schulz sicher freuen: Seine Partei SPD zieht in aktuellen Umfragen an den Werten der Union von Kanzlerin Angela Merkel vorbei. © AFP

Aktuelle Umfragen verschiedener Meinungsforschungsinstitute wie Allensbach und Emnid zeigen ein ähnliches Bild: Die Union verliert deutlich an Zustimmung, derzeit würden laut Emnid 33 Prozent der Wähler ihre Stimme der CDU/CSU geben (Stand: 13. März 2017). Bei der Bundestagswahl im September 2013 waren es immerhin noch 41,5 Prozent - der Verlust liegt aktuell also bei 8,5 Prozent. Bei Allensbach (Stand: 13. März 2017) wären es derzeit auch 33 Prozent (vorher: 36 Prozent), die ihr Kreuz bei der CDU/CSU machen würden.

Die SPD hat seit der Nominierung ihres Spitzenkandidaten Martin Schulz hinzugewonnen - vor etwa einem halben Jahr lag die Partei noch bei 22,5 Prozent, im März 2017 sind es nun 33 Prozent (vorher: 32 Prozent bei Emnid). Damit haben die Sozialdemokraten sogar zugelegt im Vergleich zur Bundestagswahl 2013: Damals kamen sie auf 25,7 Prozent. Bei Allensbach haben die Zahlen auch aufgeholt: Waren es im Januar noch 23 Prozent, stehen die Sozialdemokraten aktuell (Stand: 13. März) bei 30,4 Prozent. An diesen ständigen Schwankungen lässt sich erkennen, dass die Deutschen derzeit vor allem immer noch eins sind: unsicher.

Bei den kleineren Parteien sieht es so aus: Die Grünen sind mit 7 Prozent fast bei ihrem Ergebnis von 2013 (8,4 Prozent, Stand: 13. März bei Emnid). Die Alternative für Deutschland (AfD) würde, wenn heute Bundestagswahl wäre, Werte von 8 Prozent holen (vorher: 10 Prozent) - damit haben sie im Vergleich zum Juli 2016 etwas verloren (bei der letzten Bundestagswahl waren es noch 4,7 Prozent).

In der Sonntagsfrage vom 19. Februar schnitt die AfD so schlecht wie noch nie ab - es sind sogar die schlechtesten Werte seit Dezember 2015. Erstmals schafft es die Alternative für Deutschland nicht über die zehn Prozent, sondern nur auf 8,5. Die Union zog jüngst in den Umfragen wieder an der SPD vorbei.

Dass sich das alles jeden Tag ändern kann - wenn auch nur leicht - zeigt ein neuer Trend vom 15. Februar:

Wann findet die Bundestagswahl 2017 statt?

2017 wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Das Jahr stand schon länger fest, doch das Datum wurde erst im Januar bekannt gegeben: Am 18. Januar 2017 hat die Bundesregierung den Sonntag, 24. September, als Wahltag vorgeschlagen und fünf Tage später stimmte Bundespräsident Joachim Gauck dem Vorschlag des Kabinetts zu - der Termin war somit festgelegt. Das heißt: Der Deutsche Bundestag wird am Sonntag, 24. September 2017 gewählt.

Union könnte nicht allein regieren, wenn heute Bundestagswahl wäre

Eine Prognose, die auf bundestagswahl-2017.com veröffentlicht worden ist und auf den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute beruht, sagt diese Sitzverteilung im Deutschen Bundestag voraus: Wenn heute (Stand: 21. März 2017) Bundestagswahl wäre, dann gäbe es 598 Sitze (ohne Überhang- und Ausgleichsmandate). Die Union würde 186 (vorher: 209, sie verliert also weiter) davon bekommen, was bedeutet, dass sie nicht alleine regieren könnte. Am wahrscheinlichsten wäre in diesem Szenario eine erneute Große Koalition mit der SPD. Laut dieser Prognose würden aktuell auch AfD und FDP in den Bundestag einziehen - beide Parteien scheiterten vor drei Jahren noch an der Fünf-Prozent-Hürde.

Das sind die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017

Auch wenn man eigentlich das Gefühl hat, den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin direkt wählen zu können: So ist das nicht. Die Mitglieder des Deutschen Bundestages wählen den Bundeskanzler. Die Parteien stellen im Vorfeld der Wahl Spitzenkandidaten auf, die sich im Falle eine Regierungskoalition dazu bereit erklären, dann als Kanzler zu kandidieren.

Angela Merkel, CDU/CSU: Die amtierende Bundeskanzlerin möchte noch für eine vierte Amtszeit die Regierungsgeschäfte in Deutschland leiten. Obwohl es zunächst danach ausgesehen hatte, als würde Horst Seehofer für die bayerische CSU einen separaten Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken wollten, tat er das am Ende doch nicht und unterstützt nun Angela Merkel als gemeinsame Kandidatin für die Union.

+ Angela Merkel. © AFP

Martin Schulz, SPD: Seit Martin Schulz Kanzlerkandidat für die Sozialdemokraten ist, hat die Partei wieder Aufwind in den Umfragen erfahren. Zuvor war Sigmar Gabriel als Kandidat gehandelt worden, doch dann übernahm er von Frank-Walter Steinmeier das Amt des Außenministers, als dieser Bundespräsident wurde. Gabriel verzichtet für Schulz auf die Kandidatur.

+ Martin Schulz. © dpa

Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht, Die Linke: Mit gleich zwei Spitzenkandidaten geht die Linke ins Wahljahr der Bundestagswahl.

+ Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht. © dpa

Katrin Göring-Eckhardt und Cem Özdemir, Die Grünen: Auch die Grünen schicken eine Doppelspitze in die Bundestagswahl.

+ Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckhardt (in der Mitte: Anton Hofreiter). © dpa

Christian Lindner, FDP: Sollte die Freie Demokratische Partei in die Regierung kommen, dann wäre Christian Lindner der Spitzenkandidat für die FDP.

+ Christian Lindner. © dpa

Die AfD hat ihren Spitzenkandidaten noch nicht bekannt gegeben.

