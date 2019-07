Bundeswehr-Drama: Pilotin verbrennt nach Hubschrauber-Absturz - Fluglehrer aus Wrack geschleudert

Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist am Montag über Niedersachsen abgestürzt. Es gab einen Toten und einen Schwerverletzten. Die Maschine war auf einem Übungsflug.

In Aerzen/Niedersachsen ist ein Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt

Nach aktuellem Stand gab es eine Tote und einen Schwerverletzten

Das Unglück ereignete sich auf einem Schulungsflug

Trauriger Tag für die Bundeswehr: Auch im Kosovo kam ein Soldat ums Leben

20.50 Uhr: Neue Nachrichten zum Überlebenden des Absturzes. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll es sich bei dem Schwerverletzten um einen Fluglehrer handeln. Dieser sei aus dem Wrack geschleudert worden und habe sich humpelnd retten können, bevor die Maschine voll ausbrannte. Er soll schwer verletzt sein. Die Pilotin verbrannte demnach im Wrack, von dem laut dem Blatt nur noch ein etwa ein Kubikmeter großer Metall-Klumpen übrig sein soll. Auch das Getreidefeld ging in Flammen auf. Bisher gäbe es noch keine Erkenntnisse, weshalb der Helikopter verunglückt sei, sagte ein Sprecher der Bild.

Bundeswehr: Hubschrauber-Drama in Aerzen: Von der Leyen vor Ort

Update um 19.43 Uhr:

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist an der Absturzstelle eingetroffen, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. „Unsere Gedanken, unsere Trauer, unser Mitgefühl sind bei den Angehörigen der Pilotin“, sagte die Bundesministerin.

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach der Familie der Verunglückten sein Mitgefühl aus.

Nach Informationen der Deister-Weser-Zeitung, soll es sich sowohl bei der verstorbenen Pilotin, als auch bei dem verletzen Piloten um erfahrene Flieger gehandelt haben. Sie befanden sich demnach in der Ausbildung zum Fluglehrer.

Verteidigungsministerin von der Leyen besucht die Absturzstelle des #EC135 nahe Hameln. „Unsere Gedanken, unsere Trauer, unser Mitgefühl sind bei den Angehörigen der Pilotin“. #Bundeswehr pic.twitter.com/0Ejt42am8r — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 1, 2019

Update um 16.50 Uhr: Inzwischen sind ABC-Einheiten der Bundeswehr am Unglücksort in Niedersachsen. Darunter versteht man Spezialisten für die atomare, biologische und chemische Bedrohung. Wie die örtliche Deister-Weser-Zeitung berichtet, könnten bei dem Unglück einer Bundeswehr-Maschine mit einer Toten auch gesundheitsschädliche Fasern freigesetzt worden sein. Deswegen gilt größte Vorsicht. ABC-Spezialteams haben demnach einen Platz für die Dekontamination aufgebaut.

+ Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin, gibt Journalisten in der Nähe der Absturzstelle eines Hubschraubers ein Interview. © dpa / Swen Pförtner

Bundeswehr-Hubschrauber in Aerzen (Niedersachsen) abgestürzt: Militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet

Update um 16.20 Uhr: Insgesamt waren im verunglückten Bundeswehr-Hubschrauber zwei Personen an Bord. Dabei handelt es sich um die Piloten - nach aktuellem Stand kam die Pilotin ums Leben, der Co-Pilot wurde schwer verletzt. Unterdessen sind am Unglücksort Feuerwehr und Bundeswehr im Großeinsatz. Während die Feuerwehr die entstandenen Brände löscht, kümmert sich die Bundeswehr unter anderem um die Absicherung. Welche Gefahr etwa von den Trümmern der verunglückten Bundeswehr-Maschine ausgeht, ist noch völlig unklar. Die Bundeswehr hat einen militärischen Sicherheitsbereich eingerichtet.

Toter Soldat im Kosovo: Nächste schlimme Nachricht erschüttert Bundeswehr

Update um 15.30 Uhr: Weiterer Unglücksfall bei der Bundeswehr: Auch im Kosovo ist am Montag ein Bundeswehr-Soldat ums Leben gekommen. Ebenso wird nun beim Unglück in Niedersachsen klar, von welchem Hubschraubertyp die Unglücksmaschine war. Nach Berichten der örtlichen Tageszeitung handelt es sich um einen Hubschrauber des Typs EC-135. Dieser wird im niedersächsischen Bückeburg für Übungsflüge eingesetzt. Offenbar war der verunglückte Hubschrauber der Bundeswehr kurz vor dem Absturz auf einer Übung für den Tiefflug. Beim Modell EC 135 handelt es sich um einen leichten, zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber, wie er vor allem für Luftrettung und Überwachungsaufgaben eingesetzt wird.

Ursprungsmeldung von 14.30 Uhr: Bundeswehr-Hubschrauber in Aerzen/Niedersachsen abgestürzt

Aerzen - Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont abgestürzt. Bei dem Unglück bei Aerzen, das sich gegen 14 Uhr ereignet hat, gab es laut Polizei mindestens einen Toten. Es handelt sich demnach um die Pilotin des Schulungs-Helikopters. Ein weitere Person, offenbar der Co-Pilot, wurde schwer verletzt. Die Bundeswehr selbst machte zunächst keine Angaben zum Schicksal der Menschen an Bord.

+ Feuerwehrleute gehen an einem Weg zur Absturzstelle eines Hubschraubers der Bundeswehr. © dpa / Swen Pförtner

Laut Kreisfeuerwehr soll der Hubschrauber in der Nähe des Ortsteils Dehmke an einem Waldrand abgestürzt sein. Laut Medienberichten liegt das Wrack in einem Kornfeld. Weil es offenbar vor Ort zu einem Waldbrand gekommen ist, ist die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften vor Ort. Ebenso an der Unglücksstelle sind Sanitätseinheiten der Bundeswehr.

Gegen 14 Uhr ist ein Bundeswehr-Schulungshubschrauber (EC 135) des Deutschen Heeres im Umkreis von Hameln abgestürzt. Es befanden sich 2 Menschen an Bord. Militärischer Sicherheitsbereich wurde eingerichtet. Wir prüfen den Hergang, Absturzstelle meiden! — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) 1. Juli 2019

Nur wenige Kilometer von der Unglücksstelle entfernt liegt das Internationale Hubschrauber-Ausbildungszentrum. Die Bundeswehr hat inzwischen bestätigt, dass die Maschine von den Heeresfliegern in Bückeburg gestartet war.

Bundeswehr: Hubschrauber-Absturz mit mindestens einem Toten

Erst vor Kurzem gab es bei der Bundeswehr ein Unglück mit einem Toten. Damals waren zwei Eurofighter in der Luft über Brandenburg zusammengestoßen. Einer der Piloten konnte sich retten, der andere starb. Als wahrscheinliche Ursache des Eurofighter-Unglücks gilt derzeit ein Pilotenfehler.

Abstürze von deutschen Bundeswehr-Helikoptern sind extrem selten. Aufsehen erregte hatte zuletzt ein Ereignis in Mali, bei dem ein Tiger-Hubschrauber abgestürzt war. Beide Piloten kamen damals ums Leben. Der Unfallbericht legte damals tödliche Fehler offen. So war ein Mechaniker-Fehler während der Wartung maßgeblich für den Absturz verantwortlich.

rpp