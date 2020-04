Neuer Bußgeldkatalog: Diese Rigoros-Regeln gelten bald beim Parken - harte Konsequenzen bei Tempo-Überschreitung

So ein Unsinn! Diese Sache ..Es geht nur darum wieder einmal mehr Geld aus den Bürgern zu quetschen! Anstatt mal gezielt zu kontrollieren setzt man auf die sozialistische Grossgruppenhaftung. Das ist einfacher uns kostet so gut wie Garnichts! Wer jeden Morgen auf der Autobahn unterwegs ist sieht , daß sich 90 % der Autofahrer richtig verhalten. Aber es ist halt ´einfacher allgemein die Strafe zu erhöhen und zu drohen anstatt die 10 % durch gezielte Kontrollen oder regelmässige temporäre aber konsequente Verfolgung mit Video zur Raison zu bringen. Aber so erhöht man nur die Gewinnquote pro eventuell stattfindendem Einsatz bzw. pro Woche! Wenn die Erhöhungen - Die es in den letzten paar Jahren ja fast regelmässig gab - was bewirken würden oder bewirkt hätten , dann hätte man die Strafen auch nicht verschärfen müssen! Besser oder weniger Ordnungswidrigkeiten wird´s dadurch nicht geben! Nur mehr Geld in die Kassen der Behörden! Die Autofahrer werden behandelt wie Kinder . Die Politik glaubt uns Autofahrer wie Kinder behandeln zu müssen! Nur die "Kinder" wissen , daß der Staat so gut wie pleite ist! Er braucht Geld; viel Geld für die finanzielle Alimentierung der politisch - philosophischen Phantasien der Politiker! Nur darum geht´s mal wieder!