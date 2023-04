Wohin steuert die CDU? Merz stellt heute die Ergebnisse des #Mitgliedermärz vor

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Auf vier Regionalkonferenzen hat die CDU über ihre künftigen politischen Schwerpunkte diskutiert. Parteichef Friedrich Merz stellt sie heute vor.

Berlin – Die CDU spricht offiziell von „#Mitgliedermärz“. Ein Sechstel ihrer rund 372.000 Mitglieder hat sich in den vergangenen Wochen an der Befragung zum neuen Grundsatzprogramm der Partei beteiligt. An diesem Montag (17. April) stellen CDU-Chef Friedrich Merz und der stellvertretende Vorsitzende Carsten Linnemann die Ergebnisse vor.

Friedrich Merz in Schkeuditz in Sachsen © Michael Kappeler/dpa

Die Christdemokraten ziehen damit auch die Konsequenzen aus der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021. Das letzte Grundsatzprogramm stammt aus dem Jahr 2007. Die bayerische Schwesterpartei CSU mit ihrem Parteichef Markus Söder hat ihr neues Grundsatzprogramm bereits kürzlich vorgestellt.

Merz will die CDU erneuern – Ergebnisse der Mitgliederbefragung heute

Der seit Februar 2022 im Amt befindliche Merz strebt eine Erneuerung der Partei an. Auf dem CDU-Parteitag im September hatte die Partei bereits eine Grundwertecharta als ersten Schritt angenommen. Lange Diskussionen gab es damals um eine Passage, welche die „tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau“ forderte.

Die CDU-Mitglieder sollten sich in der Befragung zum Grundsatzprogramm unter anderem zu diesen Themen äußern:

Herausforderungen für Deutschland

Zukunft Europas

Energieversorgung

Fachkräftemangel

Familienpolitik

Wohnungsmarkt

Rente

die Bedeutung des „C“ im Parteinamen der Christlich Demokratischen Union

Merz betont vor Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen Distanz zur AfD

Merz hatte vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen 2024 eine klare Distanz zur AfD betont. Die Union aus CDU/CSU werde unverändert von einer „rechtsradikalen Partei“ herausgefordert, sagte Merz vergangenen Monat bei einer Partei-Regionalkonferenz in Sachsen. Nur mit einem solchen klaren Kurs seien Wahlen in ganz Deutschland zu gewinnen – das gelte auch in den drei Ostländern.

Das Spitzenpersonal der AfD: Ein Kommen und Gehen Fotostrecke ansehen

Merz stimmte seine Partei auf das Ziel ein, bei der Bundestagswahl 2025 wieder die stärkste Kraft zu werden. Mitte Juni soll als Nächstes ein Parteikonvent zum Grundsatzprogramm stattfinden. Es soll dann im Frühjahr 2024 auf einem Parteitag beschlossen werden, um bis zur Europawahl im Juni 2024 vorzuliegen. (frs mit Material der dpa)