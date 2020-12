CDU-Parteitag: Merz wischt plötzlich eigene Bedenken beiseite - doch nächste Absage droht schon

In den CDU-Wahlkampf kommt Bewegung: Am Montag soll der Termin für den Parteitag bestimmt werden. Friedrich Merz macht bereits Druck - der Grund scheint klar.

Update vom 14. Dezember, 11.45 Uhr: Mit großer Mehrheit spricht sich die engste CDU-Spitze für einen digitalen Parteitag Mitte Januar aus. Mit abschließender Briefwahl. Wie die Deutsche Presse Agentur aus Teilnehmer-Kreisen erfahren haben will, werde das Partei-Präsidium eine solche Empfehlung an den Partei-Vorstand weitergeben. Mit seiner Forderung nach einer erneuten Verschiebung des Parteitags zur Wahl eines neuen CDU-Vorsitzes blieb Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, größtenteils allein.

CDU-Parteitag Mitte Januar: Daniel Günther fordert Fokus auf Pandemie

Update vom 14. Dezember, 10.50 Uhr: Offenbar ist eine erneute Verschiebung des für Mitte Januar geplanten CDU-Parteitags im Gespräch. Das berichtet die Deutsche Presse Agentur. In der engsten CDU-Spitze sei dies aufgrund der Corona-Pandemie diskutiert worden. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat sich nach Informationen der dpa am Montag in einer Schalte des Partei-Präsidiums für eine erneute Verschiebung ausgesprochen. Grund hierfür sei für ihn die aktuelle Corona-Lage in Deutschland.

Der anvisierte Online-Parteitag ist mit 1001 Delegierten geplant. Zuerst berichtete die Bild-Zeitung über die Ereignisse. „Ich kann mir einen Parteitag im Januar nicht vorstellen, egal in welcher Form“, äußerte sich Daniel Günther, wie die Bild aus Teilnehmerkreisen erfahren haben will. „Wir sollten ab jetzt alle Planungen einstellen und sagen, dass wir jetzt gut durch die Pandemie kommen müssen.“

Erneute Verschiebung des CDU-Parteitag? Daniel Günther und Monika Grütters melden Bedenken

Den Informationen zufolge hat auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters Bedenken wegen Corona angemeldet. Wie die Bild berichtet, äußerte sie sich wie folgt: Sie könne sich einen digitalen Parteitag für Delegierte „wie bei mir in der Senioren-Union“ nicht vorstellen. Die stellvertretende CDU-Chefin Julia Klöckner und ihr Amtskollege Thomas Strobl sprachen sich für den CDU-Parteitag wie geplant Mitte Januar aus. Dabei wurde auf die anstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verwiesen.

Aufgrund der Corona-Pandemie verschleppt sich die Wahl der Nachfolgerin von Partei-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer seit dem Frühjahr. Zuletzt war in der CDU-Spitze der 15. und 16. Januar als Termin für den Wahlparteitag anvisiert worden. Die Entscheidung trifft der ab 11 Uhr tagende Parteivorstand.

CDU-Parteitag: Merz will jetzt Online-Abstimmung um Parteichef-Posten - zuvor hatte er vor Hacker-Angriffen gewarnt

Erstmeldung vom 13. Dezember, 22.20 Uhr: Berlin - Seit quälend langen Monaten schlingert die CDU einer Entscheidung bei der Suche nach ihrem neuen Parteichef entgegen. Am Montag soll nun zumindest der Termin für den Wahl-Parteitag gefunden werden. Ab 9 Uhr wird in Berlin beraten. Schon vorab macht einer Druck: Friedrich Merz*.

Merz liegt aktuell in den Umfragen vorne - auch wenn der Vorsprung zuletzt etwas bröckelte. Wohl nicht zuletzt deshalb will der wirtschaftsliberale Konservative keinesfalls länger auf den Wahltag warten als nötig. Zu diesem Zwecke wischte er am Sonntag auch zunächst von ihm selbst aufgebrachte Zweifel beiseite. Zuvor hatte Merz auch schon mit Verschwörungs-Vorwürfen von sich reden gemacht.

Merz hat jedenfalls nun nach eigenen Angaben (mittlerweile) keine Zweifel mehr an einer möglichen Online-Abstimmung. Ein solches Votum sei technisch machbar, sagte Merz am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Es geht nach meiner Auffassung auch juristisch. Wir werden eine Schlussabstimmung machen.“

Das Online-Votum sei „keine Proforma-Bestätigung, sondern das ist eine echte Wahl“. Das Prozedere sei „rauf und runter geprüft“ worden. Es gebe unter Juristen dazu zwar „einzelne abweichende Meinungen“, sagte Merz. „Wir werden das trotzdem technisch und rechtlich sicher machen.“ In einem Interview mit dem Münchner Merkur* hatte der ehemalige Blackrock-Aufsichtsrat unlängst noch vor einem Hacker-Angriff gewarnt.

CDU-Parteitag: Entscheidung über Termin fällt am Montag - Merz, Laschet und Röttgen bei neuem „Triell“

Es sei eine „Verabredung in Vorbereitung“, wie mit dem Ergebnis einer digitalen Wahl auf dem CDU-Parteitag umzugehen sei. Das Resultat sei zu akzeptieren, auch wenn anschließend noch eine rechtssichere schriftliche Wahl unter den Delegierten stattfinden werde. „Ich kann jedenfalls für meine Person sagen, wenn ich nicht derjenige sein sollte, der diese Abstimmung gewinnt, dann werde ich mich in einer anschließenden schriftlichen Wahl nicht erneut zur Wahl stellen“, sagte Merz.

Die Spitzengremien der CDU entscheiden am Montag endgültig über den Bundesparteitag, auf dem ein Nachfolger von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden soll. Neben Merz bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet* und der Außenexperte Norbert Röttgen* um den Posten. Die drei Politiker werden sich am Montagabend auch einem erneuten „Triell“ stellen. Kramp-Karrenbauer hat bereits mehrfach vor einem „ruinösen“ Wahlkampf gewarnt.

Als wahrscheinlich gilt ein eintägiger Online-Parteitag am 16. Januar. Der Parteitag hatte bereits zwei Mal verschoben werden müssen - die ursprünglichen Termine im Mai und im Dezember ließen sich wegen der Corona-Pandemie nicht halten. (fn/AFP)

