Länder wählen Harbarth zum Vizepräsident des Verfassungsgerichts

Der Rechtsanwalt und Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) wird neuer Verfassungsrichter und Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Aus der Opposition gibt es Kritik.

Karlsruhe - Stephan Harbarth (46), bislang stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, ist am Freitag vom Bundesrat zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt worden. Zuvor hatte der Bundestag ihn am Donnerstag zum Verfassungsrichter gewählt. Der 46-jährige Rechtsanwalt erhielt bei seiner Wahl am Donnerstag im Bundestag die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit. Auf Harbarth entfielen 452 Stimmen, 166 Abgeordnete votierten gegen ihn. Es gab 34 Enthaltungen. Als Vizepräsident könnte Harbarth nach 2020 Nachfolger des derzeitigen Präsidenten des Verfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, werden. Harbarth wird als Verfassungsrichter Nachfolger von Ferdinand Kirchhof, dessen Amtszeit Ende Juni 2018 endete. Union, SPD, FDP und Grüne hatten sich darauf verständigt.

Harbarth vertritt konservative Werte - von der Opposition gibt es Kritik

Harbarth gehörte dem Bundestag seit 2009 an. Der Heidelberger Jurist ist katholisch, verheiratet und hat drei Kinder. Harbath gilt als wertkonservativ. Im vergangenen Jahr stimmte er gegen die Ehe für alle. Zudem tritt er dafür ein, den Paragrafen 219a für ein Werbeverbot für Abtreibungen zu belassen. In vielen Fragen vertritt er einen pragmatischen Ansatz. So sucht er beim Thema Leihmutterschaft nach differenzierten Lösungen, um zumindest die kommerzielle Leihmutterschaft in den Griff zu bekommen. In der Einwanderungsdebatte verteidigt er den Migrationspakt.

Harbarths Wahl in das höchste deutsche Gericht ist nicht unumstritten. Der Deutsche Juristinnenbund bemängelte, dass keine Frau für den Posten ausgewählt wurde. Die Linke stört sich daran, dass ein Berufspolitiker aus dem Bundestag zum obersten Gericht wechselt. Ihr Abgeordneter Niema Movassat sagte im Deutschlandfunk, als Verfassungsrichter werde Harbarth über Gesetze entscheiden, die er selbst mitbeschlossen habe. Solche Interessenskonflikte sollten vermieden werden.

Schon länger wird darüber spekuliert, dass er später auchPräsident des Bundesverfassungsgericht wird.

AFP