Erstmals ein Challenger-2 zerstört: Ukraine verliert britischen „Sniper“-Panzer

Von: Nail Akkoyun

Ein britischer Challenger-2-Panzer während einer Übung. (Archivfoto) © Artur Widak/Imago

Die russische Armee hat den ersten von 14 gelieferten Challenger-2 zerstört. Die Ukraine verliert damit einen ihrer mächtigsten Panzer.

Kiew/Robotyne – Neben den deutschen Leopard- und den US-amerikanischen Abrams-Panzern zählen die Challenger-2 aus Großbritannien zu den wichtigsten Waffen der Ukraine. So schilderten einige ukrainische Soldaten auf X (ehemals Twitter) ihre Erlebnisse mit dem Gefährt und lobten unter anderem die „gewaltige Kraft“ des Challenger-2. Ein Soldat bezeichnete ihn sogar als „einen Sniper unter Panzern“.

Ein solcher Sniper wurde nun aber von der russischen Armee zerstört – der erste Challenger-2 von bislang 14 gelieferten. Zunächst zeigte ein in den sozialen Medien geteiltes Video, wie der britische Panzer durch eine Mine schwer beschädigt wird, später verfizierte die BBC die Echtheit des Clips. Zu sehen ist ein brennendes Panzerwrack an einem Straßenrand. Der britische Sender konnte zwar nicht verifizieren, wo oder wann genau der Vorfall stattgefunden hat. Die Aufnahme stimmt aber mit anderen Clips überein, die die ukrainische Armee rund um das kürzlich eroberte Dort Robotyne im Südosten zeigen.

Russland zerstört Challenger-2-Panzer: Minenfelder bereiten der Ukraine große Probleme

Auch wenn die Rauchschwaden eine Identifizierung des Panzers erschweren, handelt es sich definitiv um einen britischen Challenger-2. Neben dem Visier der Kanone weisen auch die externen Kraftstoffbehälter am Heck darauf hin – der Challenger-2 ist der einzige westliche Panzer mit diesem Merkmal. The Guardian zufolge ist es der erste Panzer dieser Baureihe überhaupt, der in einem Kampfeinsatz zerstört wurde.

Gigantische Mengen an Landminen bilden seit Monaten ein probates Mittel Russlands, die Bemühungen der Ukraine – allen voran die vor Wochen gestarteten Gegenoffensive – auszubremsen. Schätzungen des ukrainischen Räumungskommandos gehen von teils 1500 Minen pro Quadratkilometer aus. Oleksij Resnikow, ehemaliger Verteidigungsminister der Ukraine, sagte The Guardian Mitte August, dass die russischen Minenfelder „Hunderte von Kilometern“ groß seien. In einigen Teilen der Frontlinie befänden sich bis zu fünf Minen auf einem einzigen Quadratmeter.

Laut der BBC hat eine solche Minenexplosion einen Brand im hinteren Kraftstofftank des Panzers ausgelöst. Anschließend habe sich die vierköpfige ukrainische Besetzung in Sicherheit bringen können. Daraufhin habe eine russische Lancet-Drohne den leeren Challenger-2 ins Visier genommen und zerstört – verletzt oder gar getötet wurde dabei aber offenbar niemand.

Panzer für die Ukraine: Das ist der britische Challenger-2

Konzipiert wurde der Challenger-2 in den 1980er-Jahren, in Betrieb genommen wurde er in den 1990ern. Seitdem wurde der Panzer mehrfach modernisiert und gilt als Rückgrat der britischen Landstreitkräfte. Dem Hersteller BAE Land Systems zufolge wurde er für das „Gefecht gegen mechanisierte Gegner“ entwickelt. Erstmals auf die Probe gestellt wurde der Challenger-2 in Bosnien während des Jugoslawien-Kriegs sowie im Irak.

Militärexpertinnen und Militärexperten loben am britischen Panzer neben dem Feuerleitsystem auch die Zielerfassung. Darüber hinaus gilt die Schichtpanzerung des Challenger-2 als hervorragend. Ein Nachteil ist jedoch das Gewicht: mit mindestens 62 bis hin zu 75 Tonnen ist der Challenger-2 der schwerste moderne Kampfpanzer der Welt. Auch die Tatsache, dass der Panzer aufgrund seiner Kanone im Kaliber 120 Millimeter keine Nato-Standardmunition abfeuern kann, wird dem Modell aus Großbritannien negativ ausgelegt. (nak)