Charlotte Knobloch greift AfD scharf an: „Diese Partei hat bis jetzt nur eins bewiesen“

Die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat die AfD zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht scharf angegriffen.

"Diese Partei hat bis jetzt nur eins bewiesen: Dass sie die Demokratie strapaziert, dass sie die Meinungsfreiheit strapaziert und dass sie einen richtigen Judenhass in Gang gebracht hat", sagte Knobloch am Freitag im ZDF-Morgenmagazin.

Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist, sagte, der tägliche Antisemitismus in Deutschland sei Tatsache.

Alle Neuigkeiten zur Bundesregierung lesen Sie in unserem News-Ticker

Bürger und Politiker erinnern am Freitag an die Reichspogromnacht vom 9. auf 10. November 1938. Am Morgen gibt es eine Gedenkstunde im Bundestag, bei der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Regierungsmitglieder nehmen anschließend auch an der zentralen Gedenkveranstaltung des Zentralrats der Juden in einer Berliner Synagoge teil.

Auch interessant: „Für wie dumm halten Sie uns?!“ Gauland greift Merkel und Co- scharf an - und erntet verheerendes Echo

dpa