Unbekanntes Flugobjekt jetzt auch in China: Regierung plant Abschuss

Von: Nadja Zinsmeister

In China wurde ein rätselhaftes Flugobjekt in Küstennähe gesichtet. Die Regierung bereitet einen Abschuss vor. Viele Fragen sind noch offen.

Peking - Nachdem die USA einen mutmaßlichen Spionageballon aus China abgeschossen und kurz darauf weitere unbekannte Flugkörper über Alaska sowie Kanada sichergestellt haben, ist nun auch über den Gewässern in China ein Flugobjekt gesichtet worden. China bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf dessen Abschuss vor.

China plant Abschuss eines unbekannten Flugobjekts in der Provinz Shandong

Wie das chinesische Propagandablatt Global Times unter Berufung auf eine örtliche Schifffahrtsbehörde berichtet, wurde der unbekannte Flugkörper am Sonntag in der Provinz Shandong gesichtet. Es soll dort vor den Gewässern der bezirksfreien Stadt Rizhao entdeckt worden sein. Nach der Sichtung wurden anliegende Fischer in einer Nachricht dazu aufgefordert, besonders vorsichtig hinsichtlich ihrer Sicherheit zu sein.

Vor den Gewässern der bezirksfreien Stadt Rizhao wurde das Flugobjekt gesichtet. © IMAGO/View Stock

Es war zunächst nicht bekannt, um welches Flugobjekt es sich bei der Sichtung in China handelte. Doch die Diskussionen im Land sind groß. Allein am Sonntagabend war die mysteriöse Sichtung das meist diskutierte Thema in den sozialen Netzwerken Chinas. Auf der größten chinesischen Online-Plattform „Weibo“ klickten innerhalb weniger Stunden mehrere Millionen User auf den entsprechenden Hashtag.

Sichtung in China überrascht insbesondere nach Spionage-Vorwurf aus den USA

Erst vor kurzem schoss die USA insgesamt drei Flugkörper ab, unter denen ein Spionage-Ballon aus China vermutet wird. Die chinesische Regierung behauptete indes, dass es sich bei dem Ballon um „ziviles, unbemanntes Luftschiff“ gehandelt hatte. Dieses sei aufgrund starken Windes in die falsche Richtung geflogen. (nz mit dpa-Material)