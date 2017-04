China warnt vor „riskantem“ Militärschlag gegen Nordkorea

Peking - China hat die USA vor einem gefährlichen Militärschlag gegen Nordkorea gewarnt. Nicht nur Atomwaffen-Pläne Nordkoreas gelten dabei als Unsicherheitsfaktor.

In einem Kommentar der englischsprachigen Zeitung „Global Times“, die vom kommunistischen Parteiorgan „Volkszeitung“ herausgegeben wird, hieß es am Donnerstag: „Militäraktionen gegen Nordkorea zu unternehmen, ist sehr viel riskanter als einen Raketenangriff gegen Syrien zu starten.“

US-Präsident Donald Trump möge den Druck auf Pjöngjang erhöhen wollen und die Erwartung erzeugen, militärisch vorgehen zu wollen. „Aber wenn Pjöngjang einen verzweifelten Gegenschlag unternimmt, wird Washington in einem Dilemma gefangen.“ Nordkorea sei in der Lage, Südkorea „einen schweren Schlag zu versetzen“, warnte das Blatt.

Ungeachtet von Nordkoreas atomaren Fähigkeiten könnte der Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ gegen Südkorea schwere nukleare Verseuchung verursachen, die für den Verbündeten der USA „unerträglich“ sein werde, schrieb der namentlich nicht genannte Kommentator.

Egal ob es ein Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad oder eine militärisch erzwungene Kapitulation Nordkoreas sei - es könne nicht in kurzer Zeit erreicht werden, hieß es in der „Global Times“. „Die strategischen Kreise in Washington haben die Unsicherheiten unterschätzt.“

dpa