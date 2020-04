Weil die Bundesregierung Eurobonds ablehnt, macht sich in der Corona-Krise in Italien eine Anti-Deutschland-Stimmung bemerkbar. Spitzenpolitiker Paolo Savona zieht einen drastischen Nazi-Vergleich - und unterstellt eine Unterwerfung Europas.

München - Wie tiefgreifend werden die Veränderungen durch die Coronavirus-Pandemie für Europa ausfallen?

Politisch befürchtet mancher Beobachter wegen verheerender wirtschaftlicher Folgen vor allem für Italien in der Corona-Krise* eine Spaltung innerhalb der Europäischen Union (EU) - im ARD-extra war zuletzt zum Beispiel von einer Trennung zwischen Norden und Süden die Rede.

Wohl in keinem anderen Punkt manifestieren sich die Meinungsverschiedenheiten in der Frage zur wirtschaftlichen Bewältigung der Krise so sehr, wie im Ja oder Nein zu sogenannten Corona- oder Eurobonds*. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Seiten Deutschlands lehnt diese strikt ab, auch wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zumindest nicht ganz abgeneigt wirkt.

Das schwer gebeutelte Italien und auch Frankreich unter Präsident Emmanuel Macron berufen sich dagegen auf europäische Solidarität - gerade die Italiener reagieren frustriert und verärgert. Medienberichten zufolge macht sich im ohnehin schwer verschuldeten Mittelmeer-Land aus Enttäuschung eine regelrechte Anti-Deutschland-Stimmung breit.

Italien in der Corona-Krise: Giuseppe Conte diplomatisch, Paolo Savona attackiert

Während Ministerpräsident Giuseppe Conte diplomatische Worte wählt und weiter beharrlich um die finanzielle Unterstützung der Deutschen wirbt, greift der umstrittene Spitzenpolitiker, Universitätsprofessor und erklärte Deutschland-Gegner Paolo Savona *, ehemals Europaminister, zu einer drastischen Rhetorik - und zu einem Nazi-Vergleich.

+ Wirbt beharrlich um Eurobonds: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. © dpa / Roberto Monaldo

„Sie wenden weiter das gleiche Modell des ‚Funk-Plans‘ an, das vom Wirtschaftsminister der Nazis stammt. Der hat darin vorgeschlagen, dass Deutschland das Land ist, das die Befehle gibt. Dass alle Währungen sich an der deutschen Mark orientieren müssen. Dass Deutschland sich auf die Industrie konzentriert und sich alle anderen Länder, einschließlich Italien, um die Landwirtschaft, den Tourismus und das Wohlergehen auch der Deutschen kümmern“, sagte der 83-jährige Chef der italienischen Börsenaufsicht dem Staatsfernsehen RAI.

Corona-Krise: Zwist zwischen Italien und Deutschland über Eurobonds

Eine steile These. Doch, warum polarisieren die Corona-Bonds so sehr? Die Theorie sieht vor, dass sich die europäischen Regierungen gemeinsam verschulden, indem sie an den Finanzmärkten zusammen Geld aufnehmen. Deutschland gilt als wesentlich kreditwürdiger als das schon lange kriselnde Italien - deswegen das Vorpreschen Contes.

Gemeinschaftlich soll für Zinsen und Kreditraten gehaftet werden, die Bundesregierung Merkels stellt sich aber rigoros gegen diesen Ansatz. Savona wettert deshalb - und ist damit nicht alleine.

Corona-Krise in Europa: Italienischer Schauspieler wettert gegen Deutschland

„Die Deutschen haben heute immer noch ihre gnadenlose Arroganz. Heute in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie halten sich noch immer für eine Herrenrasse“, meinte der bekannte Komiker und Schauspieler Tullio Solenghi in einem Video, das bei Social Media viral ging: „Gott sei Dank bin ich Italiener. Ja, wir sollen Faulenzer, auch Mafiosi sein, sagen die Deutschen. Aber wir sind empathisch, wir sind menschlich. Daher danke, dass wir Italiener sind und nicht Deutsche.“

Die verheerende wirtschaftliche Schieflage, in die Italien durch die Corona-Krise gerät, löst das zumindest nicht.

pm

