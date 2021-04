Merkels Notbremsen-Gesetz: Ausgangssperre und weitere neue Regeln sollen kommen - Entscheidung JETZT live

Live-Ticker aus dem Bundestag

Am Mittwoch entscheidet der Bundestag über die bundesweite Corona-Notbremse. Patientenschützer und die Opposition äußern Kritik an den Entwürfen. Der News-Ticker.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland soll eine bundesweite Notbremse beschlossen werden.

Der Bundestag* will die „Bundes-Notbremse“ heute ab 11 Uhr beschließen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) plädiert für eine Ausgangssperre.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

11.15: Für die SPD spricht Carsten Schneider und argumentiert, man habe genug Zeit gehabt, den geplanten Gesetzentwurf zu studieren. Es gehe in der Corona-Pandemie um Zeit. Man wolle die Entscheidung heute haben, es sei notwendig ein starkes Gesetz zur Bekämpfung der Pandemie auf „den letzten Metern“. Im Anschluss spricht Jan Korte (Die Linke). Zu Beginn kritisiert er die Politik der Corona-Politik der Bundesregierung. Als Linke werde man das Gesetz ablehnen, da die Wirtschaft „mit Samthandschuhen“ angefasst werde. Er findet scharfe Worte gegen die AfD-Fraktion, die größtenteils ohne Masken im Bundestag sitzen würden. Schäuble unterbricht ihn in seiner Rede gegen die AfD-Abgeordneten und erinnert an die Maskenordnung im Bundestag.

11.12: Marco Buschmann spricht für die FDP-Fraktion. Der Bundestag habe gezeigt, dass ein schnelles Verfahren möglich sei mit dem Hintergrund, dass zuvor als Argumentation gegen die Entscheidung zu Corona-Maßnahmen im Parlament auf die zeitliche Dauer verwiesen wurde.

Update vom 21. April, 11.10 Uhr: Stefan Müller (CSU) spricht im Anschluss an die AfD und führt direkt aus, dass deren Antrag abgelehnt werde. Dabei kritisiert er die rechtspopulistische Partei scharf. „Sie wollen sich einschleimen bei denjenigen, die heute noch diese Pandemie leugnen“, so Müller scharf gegen die AfD-Fraktion, die zuvor das geplante Infektionsschutzgesetz unter anderem als „Hausarrest“ bezeichnete.

Update vom 21. April, 11 Uhr: Es geht los! Ab jetzt diskutiert der Bundestag zu dem Infektionsschutzgesetz.

Update vom 21. April, 10.55 Uhr: In wenigen Minuten beginnt im Bundestag die Debatte und Abstimmung über die Corona-Notbremse.

Update vom 21. April, 10.30 Uhr: An diesem Mittwoch ist es so weit, die bundesgesetzliche Corona-Notbremse soll durch den Bundestag kommen. Und in ganz Deutschland für einheitliche Covid-19-Regeln sorgen, geht es nach den Vorstellungen der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD.

Corona-Notbremse in Deutschland: Streit um Ausgangssperre zwischen Lauterbach und Kubicki

Dass es bei der Abstimmung im Parlament zur Sache gehen dürfte, darauf ließ schon ein Wortgefecht am frühen Morgen im „Morgenmagazin“ des ZDF schließen. Auf der einen Seite Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte, Epidemiologe und Befürworter der Ausgangssperre; auf der anderen Seite Wolfgang Kubicki von der FDP, ein Gegner von Ausgangsbeschränkungen.

Lauterbach sprach sich in der Sendung vehement für Ausgangssperren als Teil einer bundesgesetzlichen Corona-Notbremse aus. Studien würden belegen, dass diese eine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen hätten, so der SPD-Gesundheitsexperte und Bundestagsabgeordnete. Kubicki widersprach vehement, fiel Lauterbach ins Wort.

Der Norddeutsche warf dem Rheinländer vor, dass dies eine „Behauptung“ sei. „Schauen Sie sich die Infektionsverläufe von Schleswig-Holstein und von Hamburg an. Wir haben keine Ausgangssperren in Schleswig-Holstein und die Infektionsverläufe verlaufen genau parallel. Schauen Sie sich das Saarland an: Die haben keine Ausgangssperren, die haben sogar geöffnet“, sagte Kubicki: „Und die Inzidenzzahlen sinken. Die Dänen haben das ohne Ausgangssperre geschafft, die Schweizer haben das ohne Ausgangssperre geschafft. Diese Verknüpfung, Ausgangssperren führten dazu, dass automatisch weniger Inzidenzzahlen da sind, ist einfach nicht richtig.“

Corona-Notbremse in Deutschland: Hitzige Abstimmung um Bundestag erwartet

Update vom 21. April, 9.30 Uhr: Die Union stellt sich auf eine harte Abstimmung zum verschärften Infektionsschutzgesetz im Deutschen Bundestag ein. Thorsten Frei, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU sagte im „Morgenmagazin“ des ZDF, dass eine Lösungsfindung mit 709 Abgeordneten „nicht zwingend einfacher“ sei als mit 16 Ministerpräsidenten.

„Wir brauchen heute eine Mehrheit“, sagte Frei. Bereits tags zuvor hatte sein Parteivorsitzender Armin Laschet ebenfalls im ZDF erklärt: „Ich merke in diesen Tagen, dass eine Abstimmung von 300, 400, 600 Abgeordneten nicht einfach ist.“

Frei, ehemals Bürgermeister von Donaueschingen, wich im „Morgenmagazin“ Nachfragen zur umstrittenen Ausgangssperre aus. „Die Logik ist einfach zusammengefasst: Im Grunde genommen kommt es auf den Mix an Maßnahmen an. Es ist ein knappes Dutzend, die im Infektionsschutzgesetz jetzt verankert werden. Man darf eines nicht übersehen: Es ist eine Notbremse“, meinte der Südbadener: „Sie wird nur in Kraft treten, wenn die Inzidenz über 100 liegt. Ansonsten bleiben selbstverständlich die jeweiligen Landesregelungen in Kraft. Das gilt genauso, wenn Länder härtere, strengere Maßnahmen vereinbart haben.“

Erstmeldung vom 21. April: Berlin - Deutschland befindet sich in der dritten Welle der Corona-Pandemie*. Im Kampf gegen steigende Infektionszahlen sollen verbindliche Regeln für schärfere Maßnahmen kommen. Der Bundestag will dazu am diesem Mittwoch um 11 Uhr eine bundesweite „Notbremse“ beschließen.

Corona-Notbremse in Deutschland: Abstimmung im Bundestag an diesem Mittwoch

Zu den darin enthaltenen Maßnahmen gehören weitgehende nächtliche Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Schulen und strengere Bestimmungen für Geschäfte. Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sollen bereits an diesem Donnerstag in den Bundesrat gehen und dann zügig in Kraft treten - vorerst bis Ende Juni. Aus der Opposition und von Patientenschützern gab es in den letzten Tagen deutliche Kritik an den Entwürfen.

Die „Bundes-Notbremse“ soll gezogen werden, sobald eine Stadt oder ein Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an drei Tagen in Folge übersteigt. Bereits Anfang März hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten* bei einem Corona-Gipfel* auf eine ähnliche Notbremse geeinigt. Diese wurde in den Ländern teilweise aber nur zögerlich umgesetzt. Daher soll nun ein Bundesgesetz greifen.

Die Kernpunkte der bundesweiten Corona-Notbremse im Überblick:

Ausgangsbeschränkungen: Von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgen darf man die eigene Wohnung oder das Grundstück nicht verlassen. Ausnahmen gelten für Notfälle, die Berufsausübung, Pflege und Betreuung, die Versorgung von Tieren oder andere gewichtige Gründe. Neu: Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur alleine.

Von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgen darf man die eigene Wohnung oder das Grundstück nicht verlassen. Ausnahmen gelten für Notfälle, die Berufsausübung, Pflege und Betreuung, die Versorgung von Tieren oder andere gewichtige Gründe. Neu: Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur alleine. Private Kontakte: Ein Haushalt darf sich höchstens mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis zu 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Beschränkung nicht. Bei Trauerfeiern sollen bis zu 30 Menschen zusammenkommen dürfen.

Ein Haushalt darf sich höchstens mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis zu 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Beschränkung nicht. Bei Trauerfeiern sollen bis zu 30 Menschen zusammenkommen dürfen. Läden: Für das Einkaufen jenseits des Lebensmittel-, Drogerie-, Buch- und Blumenhandels sowie anderer Bereichen soll gelten: Geschäfte können Kunden nur einlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Steigt der Inzidenzwert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) erlaubt.

Für das Einkaufen jenseits des Lebensmittel-, Drogerie-, Buch- und Blumenhandels sowie anderer Bereichen soll gelten: Geschäfte können Kunden nur einlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Steigt der Inzidenzwert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) erlaubt. Schulen: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tage hintereinander über dem Wert von 165!, wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht verboten. Es sind allerdings Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen möglich.

Corona-Notbremse in Deutschland: Kritik von Opposition und Patientenschutz - Schäuble für Ausgangssperren

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte, das Gesetz zur bundesweiten Notbremse könne vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Das hätte wohl verheerende Auswirkungen für den Rückhalt der Corona-Politik in der Bevölkerung. „Deshalb ist der Bundestag aufgefordert, die notwendigen bundesweiten Maßnahmen nicht allein auf Inzidenzen zu stützen“, erklärte Vorstand Eugen Brysch gegenüber der dpa. Neben der Inzidenz seien im Infektionsschutzgesetz die Impfrate der betagten und schwerst kranken Menschen sowie die Belastung der Krankenhäuser zu berücksichtigen. Der Blick allein auf Intensivstationen reiche nicht, denn dort werde nur ein kleiner Teil der Covid-19-Patienten* versorgt.

+ Der Bundestag will am Mittwoch um 11 Uhr eine bundesweite Corona-„Notbremse“ beschließen. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) verteidigte die Pläne zu Ausgangsbeschränkungen. „Der Blick ins Ausland zeigt, dass alle Länder, die hohe Infektionszahlen wieder in den Griff bekommen haben, phasenweise zu Ausgangsbeschränkungen gegriffen haben“, so Schäuble zum Tagesspiegel. Der Bundestagspräsident* betonte zeitgleich: „Unabhängig von Verboten und Kontrollen: Jeder Einzelne kann mit dem richtigen Verhalten dazu beitragen, die dritte Welle zu brechen.“

Der Landkreistag mahnte hingegen, die Ausgangsbeschränkungen mit Augenmaß zu überwachen. „Die Menschen dürfen die Kontrolle nicht als schikanierend empfinden“, sagte Präsident Reinhard Sager dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ein bundeseinheitliches Vorgehen ist richtig, aber die Maßnahmen sind nicht ausreichend“, kritisierte Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen*, die Corona-Notbremse. Die verankerten Inzidenzwerte seien zu hoch und die Maßnahmen zu wenig auf wirtschaftliche Aktivitäten ausgelegt, mahnte er gegenüber der dpa an. „Mit diesem halbgaren Gesetz werden wir die Kontrolle über das Virus nicht zurückgewinnen“, so Dahmen. (ph/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

