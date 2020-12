Corona-Gipfel mit Merkel vor Weihnachten? Zahlen „explodieren“ - Viele Bundesländer greifen hart durch

Einige Bundesländer verschärfen die Maßnahmen. Sachsen plant sogar einen harten Lockdown. Lockerungen über Weihnachten rücken in die Ferne.

In Sachsen sollen ab Montag zahlreiche Geschäfte und Schulen sowie Kitas schließen.

sollen ab Montag zahlreiche Geschäfte und Schulen sowie Kitas schließen. Auch andere Bundesländer wie Thüringen und Baden-Württemberg schärfen nach.

Ob es vor Weihnachten noch einen Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel* geben wird, ist bisher noch offen.

Update vom 8. Dezember, 16.48 Uhr: Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, verschließt sich nicht vor einem weiteren Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel und den anderen Länder-Chefs. Aber: „Von unserer Seite haben wir keinen Gesprächsbedarf angemeldet“, sagte Günther in einem Gespräch mit n-tv. Möglichkeiten für Verschärfungen gebe es schon jetzt. Diese könnten auch folgen, wenn die Infektionszahlen im Norden weiter nach oben gehen. „Lockerungen wird es bis 10. Januar in Schleswig-Holstein nicht geben“, das ist für Günther klar. „Der harte Weg, den wir gehen, hat sich bewährt.“

Update vom 8. Dezember, 16.28 Uhr: Auch Mecklenburg-Vorpommern weitet wie viele andere Bundesländer derzeit (siehe frühere Updates) die Corona-Maßnahmen aus. Das Kabinett hat am Dienstag beschlossen, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zu erweitern. Schüler ab der 7. Klasse sollen nach den Weihnachtsferien übers Internet zuhause unterrichtet werden, zumindest erst einmal bis 8. Januar.

Bewohner von Pflegeeinrichtungen dürfen nur noch von jeweils einem Angehörigen am Tag besucht werden. Außerdem soll Alkohol nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgeschenkt werden dürfen. Glühweinverkauf ist damit nicht mehr möglich. Ausgangsbeschränkungen sind auch in Regionen von Mecklenburg-Vorpommern bei 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche demnächst möglich.

Baden-Württemberg schließt sich womöglich auch noch bei dem flächendeckenden Alkoholverbot an. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, soll dies in die nächste Corona-Verordnung aufgenommen werden.

Corona-Regeln verschärft: Hessen führt in besonders betroffenen Hotspots Ausgangssperren ein

Update vom 8. Dezember, 16.06 Uhr: Es gibt weitere Einschränkungen in Hessen, zumindest wenn der Inzidenzwert von sieben Tagen über 200 in einem Landkreis steigt. Ab Freitag sollen dann in den betroffenen Gebieten Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr gelten. Der Verzehr von Alkohol ist in der Öffentlichkeit den ganzen Tag über verboten. Die Regeln sollen bis 10. Januar gelten. "Diese Maßnahmen sind erforderlich, geeignet und nach meiner Überzeugung auch verhältnismäßig", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in einer Regierungserklärung. Die Schulen sollen weiter offen bleiben, das bekräftigte Bouffier noch einmal für sein Bundesland.

Auch Rheinland-Pfalz kehrt nach den Weihnachtstagen direkt zu schärferen Beschränkungen zurück. Für Silvester werde es keine Ausnahmen geben, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz nach einer Sitzung des Landeskabinetts mit. An Silvester selbst würden zudem Feiern oder Ansammlungen mit Alkoholkonsum auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen verboten. So auch Silvesterfeuerwerk. Lockerungen solle es nur noch zwischen dem 23. und 27. Dezember geben. So will es auch das Saarland handhaben.

Doch nicht alle Bundesländer wollen deutlich nachschärfen. Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach von „Vorsicht“ und „Abwägung“, statt vorschnelle Lösungen. Damit sieht es bisher nicht nach einem einheitlichen Vorgehen in ganz Deutschland aus.

Verschärfungen der Regeln in Sachsen: Geschäfte und Schulen sollen schließen

Dresden/Erfurt/Stuttgart - Einige Bundesländer schärfen ihre Corona-Maßnahmen stark nach. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU*) zieht die Notbremse: Er kündigte am Dienstag in einer Pressekonferenz harte Maßnahmen noch vor Weihnachten an. Ab Montag, dem 14. Dezember, sollen Schulen, Kindergärten und der Einzelhandel im Freistaat schließen. Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte für den Grundbedarf sind davon ausgenommen.

„Das ist aus unserer Sicht notwendig, um das Infektionsgeschehen zu brechen“, sagte Kretschmer. Es werde nun eine Kabinettsvorlage erarbeitet, die mit der Wirtschaft, Verbänden, der Gesellschaft und dem Landtag diskutiert werden soll. Am Freitag soll die Vorlage beschlossen werden. Die Maßnahmen sollen bis 10. Januar gelten. In den letzten Tagen verzeichnete Sachsen immer wieder Höchstwerte.

Verschärfungen in Deutschland: In Thüringen keine Lockerungen an Weihnachten

Auch Thüringen will die Corona-Maßnahmen über Weihnachten und Silvester nicht lockern. Die Situation sei besorgniserregend, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke*) am Dienstag nach einer Sitzung des rot-rot-grünen Kabinetts. Die Regierung wolle aber noch einmal mit Kommunen und dem Landtag über die Lage beraten. Einschränkungen, wie das Treffen von mehr als fünf Menschen, werden wahrscheinlich weiterhin gelten.

Die baden-württembergische Landesregierung stellte ebenfalls Verschärfungen in Aussicht. Noch diese Woche werden laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne*) für Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen drastische Maßnahmen beschlossen. Auch ein harter Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen rücke näher. Das sei gut denkbar, sagte Kretschmann.

Corona-Gipfel mit Merkel noch vor Weihnachten? Bayern schließt Geschäftsschließungen nicht aus

Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, rechtfertigte am Dienstag die Maßnahmen im Freistaat vor dem Landtag. „Der Teil-Lockdown war ein Teilerfolg“, so Söder in seiner Regierungserklärung. Geschäftsschließungen an Weihnachten sind für Söder daher denkbar. Wenn die Ministerpräsidentenkonferenz dies beschließe, werde Bayern das auch machen.

Ob es noch vor Weihnachten einen weiteren Corona-Gipfel von Bund und Ländern geben wird, diskutieren die Ministerpräsidenten aktuell noch. Im Gespräch war laut Medienberichten ein Termin mit Angela Merkel (CDU) am Donnerstag diese Woche. Ob der wirklich stattfindet, ist bisher nicht klar. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina forderte bereits Lockdown-Verschärfungen. (cibo/AFP/dpa)