Coronavirus: Für Millionen Tests pro Woche - Bundesregierung plant Gesetzespaket im Eiltempo 

Die Bundesregierung plant weitere Regelungen im Kampf gegen Corona. Söder (CSU) und Laschet (SPD) werden in der Shutdown-Debatte getadelt.

Die C orona- Pandemie* beherrscht weiter die Politik in Deutschland - nun soll es ein zweites Anti-Corona-Paket geben.

geben. In der Shutdown-Debatte* taten sich besonders Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (SPD) hervor.

taten sich besonders und hervor. Dafür werden die beiden Politiker jetzt von einem Kollegen heftig kritisiert.

Hier finden Sie Grundlagen über das Coronavirus* und hier unseren Wegweiser durch die Berichterstattung*. Außerdem: eine aktuelle Fallzahlen-Karte* für Deutschland.

Update vom 21. April, 20.30 Uhr: Testen, testen, testen - das soll offenbar eine wesentliche Devise im weiteren Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie sein.

Wie die ARD-Tagesschau berichtet, plant die Bundesregierung ein neues umfassendes Gesetzespaket im Eiltempo, um schon bald 4,5 Millionen Corona-Tests pro Woche zu ermöglichen.

Erste Details daraus: Auch Tierärzte sollen in ihren Laboren Tests durchführen dürfen, um größere Kapazitäten zu ermöglichen. Ziel soll es sein, viel mehr testen zu können, hieß es vonseiten der Bundesregierung.

Besonders Pflegekräfte und Krankenpfleger sollen demnach häufiger getestet werden, um die Ansteckungsgefahr in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu senken - und damit sie schnellstmöglich wieder ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können.

Corona in Deutschland: SPD-General kritisiert Laschet und Söder

Erstmeldung vom 21. April: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat den Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU), Profilierungsversuche in der Corona-Krise* vorgeworfen.

+ Armin Laschet (SPD, l.) und Markus Söder (CSU) © dpa / Guido Kirchner

Der „Wettbewerb zwischen München und Düsseldorf“ laufe so langsam aus dem Ruder, sagte Klingbeil der Rheinischen Post (Dienstag). „Das wirkt manchmal wie ein Hahnenkampf um das Merkel-Erbe, bei dem sich die Beteiligten gegenseitig belauern und zwanghaft versuchen, schneller zu sein als der andere.“ Er finde das gefährlich und der Situation absolut nicht angemessen. „Dafür ist die Lage viel zu ernst.“

Söder hatte in Bayern beispielsweise vor den anderen Bundesländern Ausgangsbeschränkungen* auf den Weg gebracht. Laschet, der für den CDU-Vorsitz* kandidiert, hatte sich stark in der Debatte über Lockerungen der Corona-Maßnahmen* positioniert.

Corona-Krise: Bundesregierung will strengere Meldepflicht beschließen

Die Bundesregierung plant indes ein zweites Gesetzespaket zum Kampf gegen die Corona-Pandemie. Künftig sollen sich gesetzlich Versicherte auch dann auf Kosten ihrer Krankenkasse auf das Virus testen lassen können, wenn sie keine Symptome haben, heißt es in dem Gesetzentwurf von Union und SPD, welcher der AFP am Dienstag vorlag. Auch die Meldepflicht soll ausgeweitet werden: Künftig sollen auch genesene Patienten und negative Testresultate gemeldet werden müssen.

Das Gesetzespaket sieht unter anderem vor, künftig präventiv in Pflegeheimen testen zu lassen. „Gerade Pflegebedürftige und deren Umfeld wollen wir besonders schützen, dafür sind regelmäßige Tests von Heimbewohnern und Pflegekräften notwendig“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Spiegel.

Nächstes Anti-Corona-Paket in Deutschland: Auch Tierärzte sollen helfen

Zu den labordiagnostischen Untersuchungen sollen laut Entwurf auch Tierärzte herangezogen werden können - nämlich dann, wenn eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ vorliege. Zudem sollen Vorkehrungen für mehr Grippeimpfungen getroffen werden, damit das Gesundheitswesen bei anhaltender Corona-Pandemie nicht durch eine zusätzliche Grippewelle doppelt belastet wird.

Darüber hinaus übernimmt der Bund die Kosten für Intensivpatienten aus anderen europäischen Ländern*, die in deutschen Krankenhäusern wegen mangelnder Kapazität in ihrem Heimatland behandelt werden.

Corona-Maßnahmen in Deutschland: Gesetzentwurf soll Mitte Juni in Kraft treten

Auch für Privatversicherte gibt es Verbesserungen: Um zu verhindern, dass sie aufgrund vorübergehender Hilfsbedürftigkeit dauerhaft im Basistarif der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird die Rückkehr in den vorherigen Versicherungstarif erleichtert, sobald die Notsituation überwunden ist: Sie müssen sich keiner neuen Gesundheitsprüfung unterziehen.

Der Gesetzentwurf soll am Mittwoch kommender Woche vom Kabinett beschlossen werden, am 7. Mai soll er dann in den Bundestag eingebracht werden. In Kraft treten soll er Mitte Juni.

dpa/AFP/frs/pm

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.