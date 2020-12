Corona-Gipfel: So machte Merkel intern Druck - Kanzlerin und Ländern droht schon die nächste Misere

Ein reibungsloser Gipfel? Fast - Druck der Kanzlerin war offenbar nötig. Unterdessen wirft sich Markus Söder in Kanzlerpose, Armin Laschet gibt ein Problem preis. Und neues Ungemach droht bereits.

Bei ihrem Corona-Gipfel am Sonntag (13. Dezember) haben sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten auf neue Pandemie-Maßnahmen für Deutschland geeinigt.

Offenbar ging dem scheinbar reibungslosen Treffen Druck aus dem Kanzleramt voraus. Aufsehen erregte im Nachgang der Auftritt von CSU-Chef Markus Söder.

Doch trotz der neuen Einigkeit droht der Politik in Deutschland bereits neues Ungemach.

Berlin - Kein Streit. Einigkeit und scheinbar eine reibungslose Entscheidungsfindung: Angesichts dramatischer Fallzahlen haben Kanzlerin und Länder bei ihrem Corona-Gipfel am Sonntag zum vielleicht ersten Mal in der Virus-Krise einen echten Schulterschluss geschafft. Der Weihnachts-Lockdown kommt - die Forderungen waren aber auch kaum noch zu überhören.

Doch die Debatte um die Pandemie-Maßnahmen wird damit wohl nicht enden. Gleich mehrere Fragen sind offen: Werden die Schritte reichen, um die immer noch steigenden Infektionszahlen zu senken? Was, wenn nicht? Öffnet die neue Einträchtigkeit womöglich sogar die Pforten für rechtliche Schritte? Die Opposition legt derweil den Finger in eine offene Wunde - noch immer steht in Deutschland jenes langfristige Corona-Konzept aus, das die Regierungen schon vor langen Wochen versprochen hatten.

Corona-Gipfel: Neue Maßnahmen für Deutschland - Merkel macht intern Druck

Die wichtigsten Ergebnisse des sonntäglichen Corona-Gipfels lassen sich einigermaßen bündig zusammenfassen: Bereits am Mittwoch sollen große Teile des Einzelhandels bis in den Januar hinein die Pforten schließen. Die lange angestrebten Weihnachts-Lockerungen* werden deutlich zusammengestrichen. Der Schulbetrieb soll stark zurückgefahren werden. Und für die Wirtschaft gibt es neue Hilfen.

Klar scheint schon jetzt: Von heute auf morgen werden sich mögliche Erfolge der Maßnahmen nicht zeigen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie rechne damit, dass die Zahlen noch „an die zehn Tage“ steigen - bis dahin schlügen bereits geschehene Infektionen in der Statistik durch. Das könnte bedeuten, dass just an Heiligabend der Effekt der neuen Regeln sichtbar wird. Oder eben auch nicht.

Merkel selbst hatte offenbar vor der Runde stark auf einheitliche Verschärfungen gedrungen. Das Kanzleramt, so ist zu hören, soll deutlich gemacht haben: Solange es keine ausreichende Bereitschaft für das Notwendige gebe, solange werde Merkel auch keiner neuen Runde mit den Ministerpräsidenten zustimmen. Zu oft hat die Kanzlerin erleben müssen, dass ihre Forderungen heruntergehandelt wurden, weil es hohen Einigungsdruck gab und auch ihre Seite die Verhandlungen nicht platzen lassen wollte. Das sollte nicht noch mal passieren.

Corona-Gipfel: Kanzler-Strategie für neue Maßnahmen ging auf - doch gerade die neue Einigkeit könnte zum Problem werden

Der kleine rhetorische Kniff ist offenbar aufgegangen. Schon vor dem Gipfel hatten mehrere Ministerpräsidenten klare Maßnahmen gefordert. Am Freitag hatte teils ein Überbietungswettbewerb in Rufen nach einem schnellen Treffen eingesetzt. Die Landeschefs Markus Söder (CSU, Bayern), Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) oder auch Michael Kretschmer (CDU, Sachsen) gingen sogar mit eigenen Regelungen in „Vorleistung“. In minder betroffenen Ländern wie Niedersachsen bröckelte die Abwehr gegen bundesweite Maßnahmen schnell.

Paradoxerweise könnte genau das zum Verhängnis werden - wie zumindest ein renommierter Staatsrechtler fürchtet. Trotz des neuen Infektionsschutzgesetzes* bleibe für Gerichte bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Maßnahme immer die konkrete Anordnung des Landes oder der Gemeinde ausschlaggebend, sagte der Experte Ulrich Battis dem Handelsblatt. Er räumte Klagen eine Aussicht auf Erfolg ein: Ein einsamer Landstrich mit vergleichsweise niedriger Inzidenz in Schleswig-Holstein könne nicht genauso behandelt werden wie das Berchtesgadener Land oder Berlin-Kreuzberg.

Corona-Gipfel zu Weihnachts-Lockdown: Nächstes Ungemach droht - FDP vermisst die „Strategie“

Doch auch abseits dieses Problems könnte Merkel und den Ministerpräsidenten bald eisiger Gegenwind drohen. Vor allem die FDP wies am Sonntag auf einen Mangel hin - sie vermisst nach wie vor eine greifbare Strategie in der Corona-Bekämpfung. Möglich, dass diese Kritik bald um sich greift. Oder sich die praktischen Folgen des eher kurzfristigen Kurses in schwierigen Lösungsfindungs-Gipfeln niederschlägt.

„Die Zeit der Notbremse muss von der Regierung jetzt genutzt werden, um eine dauerhaft durchhaltbare Strategie zu entwickeln“, forderte der Parteichef der Liberalen, Christian Lindner, bei einem Statement in Berlin. „Zehn Monate Pandemie und es gibt immer noch keine grundsätzliche Strategie, was unter welchen Umständen gemacht wird“, fügte Parteivize Michael Theurer in einem Tweet hinzu. Neu sind diese Einwände nicht. Aber sie scheinen immer noch hochaktuell.

Corona: Söder übt die Kanzlerpose - Laschet gibt offenherzig ein Problem preis

Da hilft es auch nicht, dass NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzanwärter Armin Laschet am Sonntag offenherzig über ein zumindest seiner Ansicht nach schwer lösbares Problem der Politik sprach. Die Pandemie habe gelehrt: Jegliche Prognose, die über vier Wochen ausgerichtet ist, „geht schief“, sagte er. „Es ist meistens anders gekommen, als Experten geraten haben und als wir selbst auch in unseren Verordnungen festgelegt haben.“

Söder, der an diesem Tag bei der Pressekonferenz fast doppelt so lange wie die Kanzlerin und sehr staatstragend sprach, eigentlich schon im Stile eines Kanzlerkandidaten - „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger" - und später nahezu allen relevanten TV-Sendern Rede und Antwort stand, warnte aber vor zu großem Optimismus. Zwar sei der Lockdown erst mal bis zum 10. Januar geplant. Er sage aber auch ausdrücklich: „Solange es dauert. Corona hält sich nicht an Daten der Ministerpräsidentenkonferenz, Corona hält sich nicht an Feiertage." Auch in diese Aussage könnte man eine gewisse Strategielosigkeit interpretieren. (fn mit Material von dpa)