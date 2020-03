Corona-Notfallplan: Merkel reagiert mit Extrem-Maßnahmen - und knallharten Forderungen an Bevölkerung

Die Virusinfektion der Lungenkrankheit Sars-CoV-2 ist weiter auf dem Vormarsch. Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich zu einschneidenden Reaktionen gezwungen, die das öffentliche Leben auf eine harte Probe stellen.

Das Coronavirus * beschäftigt Gesellschaft und Politik.

* beschäftigt Gesellschaft und Politik. Montag führt Deutschland daher Grenzkontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Dänemark, Luxemburg und der Schweiz wieder ein.

wieder ein. Bundesweit gibt es wesentliche Einschnitte im öffentlichen Bereich.

18.28 Uhr: Merkel wies bei ihrer Pressekonferenz am Montagabend aber nicht nur daraufhin, welche Einschränkungen im öffentlichen Leben nun auf die Bundesbürger zukommen. Sie nannte ebenfalls zahlreiche Einrichtungen, die nicht geschlossen werden. Darunter fallen unter anderem Apotheken, Drogerien, der Einzelhandel für Lebensmittel, Getränkemärkte und Tierbedarfsmärkte.

Viele Einkaufsmöglichkeiten bleiben also erhalten, damit die deutschen Bürger lebensnotwendige Dinge wie Essen beziehen können. Bei Urlaubsreisen ruft Merkel die Bevölkerung hingegen zum Verzicht auf. Deutsche sollen bis auf Weiteres keine Urlaubsreisen ins In- und Ausland mehr unternehmen.

18.19 Uhr: Auf Nachfrage eines Journalisten, ob Merkel befürchte, dass die Corona-Krise Europa möglicherweise spalten und die Situation an den Grenzen nachhaltig verändern könnte, antwortete die Bundeskanzlerin: „Es hat sich schon gezeigt, dass die Koordination nicht überall so funktioniert, wie man sich das gewünscht hätte.“ Sie hoffe jedoch, dass nach der Corona-Krise wieder die gleichen Grenzregelungen in Europa gelten, wie es zuvor der Fall gewesen ist. Aus Sicht der Bundesregierung seien die derzeitigen Grenzschließungen befristete Maßnahmen, die dazu dienen, die Infektionsgefahr zu verringern.

Merkel verkündet Coronamaßnahmen und appelliert erneut an Solidarität der Bevölkerung

18.16 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel appelliert bei der Pressekonferenz erneut an die Solidarität und Vernunft der Bevölkerung. „Je mehr sich jeder Einzelne an diese Auflagen und Regelungen hält, umso schneller kommen wir durch diese Phase hindurch“, betonte sie. „Ich glaube, wir wollen alle möglichst schnell durch diese Phase kommen.“

Es werde einen Prozentsatz von schweren Krankheitsverläufen geben und diesen Prozentsatz müsse unser Gesundheitssystem dann auch behandeln können. „Daran arbeiten wir“, betonte sie. Maßgeblich für die ergriffenen Maßnahmen seien wissenschaftliche Erkenntnisse sowie die aktuellen Fallzahlen in Deutschland, erklärte Merkel weiter.

18.11 Uhr: Bei der Pressekonferenz berichtet Merkel außerdem davon, dass sie sich mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, US-Präsident Donald Trump und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs beim Vorgehen gegen das Coronavirus besser abstimmen möchte, was beispielsweise Grenzschließungen und -kontrollen betrifft. Dies wurde am Montag bei einem G7-Treffen besprochen.

18.08 Uhr: Merkel spricht bei ihrer Erklärung von Maßnahmen, die in Deutschland so noch nie ergriffen worden seien. „Für den Publikumsverkehr zu schließen sind Bars, Clubs, Diskotheken, Museen, Theater und ähnliche Einrichtungen“, sagte sie. Weiter zählte sie unter anderem Kinos, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios und Spielplätze als Beispiele für geschlossene Einrichtungen auf.

Merkel verkündet Corona-Maßnahmen: Zusammenkünfte in Vereinen sind verboten

„Zu verbieten sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sporteinrichtungen, Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie anderen Glaubensgemeinschaften“, sagte Merkel weiter. Sie erklärte außerdem, dass die Besuchsrechte beispielsweise in Krankenhäusern eingeschränkt werden und Besuche nur eine Stunde am Tag gestatten seien. Zudem dürfen Kinder unter 16 Jahren und Menschen mit Atemwegserkrankungen keine Kranken besuchen.

18.02 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet nun die Maßnahmen, auf die sich die Regierung im Laufe des Montagnachmittags geeinigt hat. „Heute haben wir gemeinsam mit den Ländern weitere Leitlinien für das allgemeine Verhalten beschlossen“, berichtet sie. Die wirksamste Maßnahme, um die Infektionen zu verringern, sei das Verringern von sozialen Kontakten.

Die Regierung wolle dafür sorgen, dass die medizinische und sonstige Versorgung der Bevölkerung gewährleistet sei, dennoch seien einschneidende Maßnahmen notwendig.

Merkels Notfallplan enthüllt: Bundesregierung reagiert auf Corona-Krise mit Extrem-Maßnahmen

17.39 Uhr: In 21 Minuten wird Angela Merkel erneut vor die Presse treten und zur Ausbreitung des Coronavirus Stellung zu beziehen. Sicherlich wird sie dann Details zum neuen Plan der Regierung nennen und Stellung beziehen.

14.48 Uhr: Der Freistaat Bayern hatte schon vorgelegt und den Katastrophenfall ausgerufen. Nun ergreift auch die Bundesregierung harte Maßnahmen, um den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen und die weitere Ausbreitung zu unterbinden.

Laut Bild.de hat der Kabinettsausschuss der Bundesregierung rigide Einschnitte beschlossen, die in einem entsprechenden Maßnahmenkatalog abgebildet sind. Diese stellen sich folgendermaßen dar: Lebensmittelbetriebe, Apotheken, Drogerien, Tankstellen etc. werden nicht - wie von vielen befürchtet - schließen. Vielmehr wird das Verkaufsverbot für Sonntag aufgehoben. Dies soll grundsätzlich bis auf weiteres gelten. Aus Regierungskreisen hieß es,Supermärkte würden natürlich geöffnet bleiben.

Coronavirus: Diese Unternehmen stellen den laufenden Betrieb ein

Für viele weitere Bereiche gibt es laut dem Bericht strenge Auflagen: Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Freizeiteinrichtungen sind ab sofort zu unterbinden. Gleiches trifft auf Volkshochschulen, Musikschulen oder private Bildungseinrichtungen zu.

Deutschland ergreift drastische Maßnahmen, um die Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen.

Auch religiöse Stätten sollen vorübergehend komplett geschlossen werden. Gottesdienste in Kirchen, Moscheen, Synagogen oder auch die Zusammenkunft anderer Glaubensgemeinschaften fallen aus.

Darüber hinaus sollen für Restaurants und Gaststätten bestimmte Auflagen gelten, um die Gefahr der Ansteckung mit Covid-19 verringern. Dazu gehört, dass die entsprechenden Geschäfte frühestens um 6 Uhr morgens öffnen und spätestens um 18 Uhr abends schließen. Außerdem gibt es eine Abstandsregelung für Tische, ein Maximum an Besuchern und bestimmte Hygiene-Maßnahmen, die es einzuhalten gilt.

Alle Einrichtungen des Gesundheitswesen können von Behördenseite definitiv geöffnet bleiben, jedoch werden viele andere Unternehmen den laufenden Betrieb einstellen: Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Tierparks, Spielhallen, Wettbüros, Fitnessstudios, Sportanlagen, Schwimmbäder und auch Bordelle.

Sonderregeln sind angeblich für Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte vorgesehen. Hier sollen allerdings strenge Auflagen erlassen werden, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Heute ab 18 Uhr möchte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Rede zu den beschlossenen Maßnahmen äußern.

Coronavirus-Krise: Seehofer verkündet enorme Einschränkungen

12.32 Uhr: Im Bundestag gibt es erste Überlegungen für eine Grundgesetzänderung, um die Handlungsfähigkeit auch dann zu erhalten, wenn das Parlament wegen der Corona-Epidemie nicht zusammentreten kann. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einem Gespräch von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit den Parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen. Unter ihnen bestand demnach aber Einigkeit, die für die kommende Woche geplante Sitzungswoche stattfinden zu lassen. Anschließend geht der Bundestag ohnehin erst einmal für drei Wochen in die Osterpause.

Coronavirus: Bundespolizei prüft jeden Fall einzeln bei Grenzkontrollen

12.05 Uhr: Nach dem Beginn von Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen an mehreren deutschen Grenzen prüft die Bundespolizei in jedem einzelnen Fall, wer nach den neuen Regeln noch einreisen darf und wer nicht. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, sagte, es sei wichtig, noch „einmal hervorzuheben, dass wir keine Grenzen geschlossen haben“. Die Bundespolizisten suchten an der Grenze mit den Reisenden das Gespräch, um festzustellen, wer einen triftigen Grund für die Einreise habe.

Deutsche und Berufspendler dürften passieren. Auch werde der Warenverkehr aufrechterhalten. Der Sprecher betonte: „Deutschen Staatsbürgern kann die Einreise nie verweigert werden.“

Allerdings rief die Bundesregierung Deutsche auf, keine touristischen Reisen mehr zu unternehmen - auch weil eine Rückkehr schwierig werden könnte. Der Bahnverkehr soll den Angaben zufolge vorerst nicht eingestellt werden.

Corona-Krise: Europapolitikerin Barley sieht Grenzkontrollen skeptisch

Update vom 16. März 2020, 11.26 Uhr: Die Europapolitikerin Katarina Barley hat sich hinsichtlich der am Montag begonnenen Grenzkontrollen skeptisch gezeigt. Es stelle sich die Frage, „ob das wirklich so viel bringt“, sagte die SPD-Politikerin und frühere Bundesjustizministerin am Montag im Deutschlandfunk. „Denn ob ich jetzt von Köln nach Frankfurt fahre oder von Köln nach Nimwegen in den Niederlanden, ich verbreite, wenn ich infiziert bin, das Virus weiter, und die meisten Staaten sind ja ähnlich betroffen.“

Einreisesperren zu besonders stark vom neuartigen Coronavirus betroffenen Gebieten zu errichten sei dagegen „unbestritten“. „Ob das jetzt unbedingt nationale Grenzen sind, da kann man sicherlich drüber streiten“, sagte Barley, die auch Vizepräsidentin des EU-Parlaments ist. Nun komme es stattdessen eher darauf an, dass die Menschen ihre sozialen Kontakte einschränkten.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans betonte, die Grenzkontrollen seien kein Rückzug in einen „nationalen Egoismus.“ „Solche Maßnahmen werden wir noch mehr benötigen“, sagte der CDU-Politiker ebenfalls im Deutschlandfunk. So solle die fortschreitende Ausbreitung des Virus eingedämmt werden.

Coronavirus Deutschland: Spahn nennt Maßnahmen

20.17 Uhr: Die Bundesregierung hat neue Grenzregelungen beschlossen, diese seien laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nötig, um soziale Kontakte tatsächlich so weit wie möglich einzuschränken.

Doch wie geht das soziale Leben der Bundesrepublik ansonsten weiter? Zu den Schließungen vieler Einrichtungen erklärte Spahn am Sonntag: „Was ich nicht ausschließen kann, dass wir zu weiteren Maßnahmen kommen.“ Folgende Einrichtungen werden „aber auf jeden Fall auf bleiben.“

Lebensmittelgeschäfte

Apotheken

Banken Sie „stellen die Grundversorgung sicher“ und bleiben daher geöffnet. Auch Drogeriemärkte und Tankstellen werden aller Voraussicht nach nicht geschlossen. Sie „stellen die Grundversorgung sicher“ und bleiben daher geöffnet. Auche undwerden aller Voraussicht nach

20.02 Uhr: Von den Grünen gab es Zuspruch für die Entscheidung. Es gehe schlicht darum, „die Ausbreitung des Virus zu stoppen“, wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte. Dafür sei die Grenzschließung das richtige Mittel. Baden-Württemberg ist mit Grenzen zu Frankreich und der Schweiz stark von den Grenzregelungen betroffen.

19.35 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet. „Vorübergehend“ werde es also Kontrollen zu den Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz, Dänemark und Luxemburg geben. Alle Personen, die „keinen triftigen Reisegrund“ vorweisen können, dürfen ab Montagmorgen nicht mehr über die Grenze. Für Pendler, die außerhalb Deutschlands arbeiten, gelten diese Regelungen nicht. Auch Urlauber, die sich in entsprechenden Gebieten befinden, dürfen in die Bundesrepublik zurückkehren.

19.33 Uhr: Dieter Romann stellte abschließend klar: „Wir schließen keine Grenzen, wir kontrollieren sie nur.“

Corona-Krise in Deutschland - Seehofer: „Müssen davon ausgehen, das Höhepunkt noch nicht erreicht ist“

19.31 Uhr: Seehofer betonte, dass Deutschland das Thema Coronavirus wohl die nächsten Monate begleiten werde und stellt klar: „Bei allem was ich bisher erlebt habe an Krisen: Das ist schon mit Abstand die größte Herausforderung.“ Außerdem „müssen wir davon ausgehen, dass der Höhepunkt der Entwicklung noch nicht erreicht ist.“

19.28 Uhr: Seehofer sei „dankbar, dass wir jetzt Klarheit haben in einer Sache, für die ich seit Freitag gekämpft habe.“ Man müsse stets im „Interesse der eigenen Bevölkerung handeln“, auch weil eine gemeinsame, europäische Lösung aktuell nicht absehbar scheint.

19.26 Uhr: Darauf angesprochen, dass Donald Trump einen möglichen Impfstoff eines deutschen Unternehmens exklusiv für sich in Anspruch nehmen möchte, sagte Seehofer: „Ich kann sagen, dass ich heute mehrfach von Regierungssprechern gehört habe, dass dies zutrifft. Wir werden dies morgen im Krisenstab besprechen.“

19.24 Uhr: Als rechtliche Grundlage für die Grenzschließungen nannte Seehofer Artikel 28 des Schengener Grenz-Kodexs. „Es ist schön, dass man so eine Grundlage hat, aber im Moment geht bei mir die Gesundheit der Bevölkerung über alles“ Auch wenn es keine derartige Rechtsgrundlage gegeben hätte, könnte Deutschland im Falle eine „Notsituation“ entsprechend handeln.

19.22 Uhr: Wie sieht die Zahl der Infizierten bei der Bundespolizei aus? Bislang gebe es vier bestätigte Corona-Fälle, die Zahl der infizierten Beamten steige dabei jedoch täglich, wie Dieter Romann, Präsident des Bundespolizeipräsidiums, erklärte.

Coronavirus: Test bei Horst Seehofer negativ - dennoch Meidung sozialer Kontakte

19.20 Uhr: Horst Seehofer musste sich nach Kontakt zu einer gefährdeten Person zuletzt ebenfalls einem Corona-Test unterziehen, dieser ergab ein negatives Ergebnis. Auch er meidet daher nun soziale Kontakte. Ein Ministerium könne man „eigentlich aber auch zu Hause führen“, so der Innenminister.

19.18 Uhr: Auch Seehofer bekräftigte die Forderung der Bundeskanzlerin an die Bevölkerung. Soziale Kontakte sollten minimiert werden, damit „die Verbreitung des Virus eingeschränkt werden kann.“

19.15 Uhr: Die Grenzregelungen verstehen sich Seehofer zufolge als „Teilreduktion sozialen Lebens.“ Dabei verwies der Bundesinnenminister auf das Infektionsschutzgesetzt.

19.12 Uhr: Welche Regelungen gelten für Pendler? Dahingehend verwies Seehofer auf eine Idee aus Baden-Württemberg, wonach es eine speziellen Reisebefugnis durch den Arbeitgeber geben könnte, welche die Arbeitnehmer etwa hinter der Windschutzscheibe platzieren könnten. Dieser Vorschlag habe den Innenminister „recht überzeugt.“

19.10 Uhr: Was bedeuten die Grenzschließungen für die Reiseverbindungen mit Bahn und Flugzeug? Eine endgültige Antwort darauf soll es erst nach einem morgigen Treffen mit der Bundeskanzlerin geben.

Seehofer zur Corona-Krise in Deutschland: Auch weitere Grenzen könnten geschlossen werden

19.08 Uhr: Der Innenminister schloss nicht aus, dass weitere Grenzen, etwa die zu Polen, Tschechien oder den Niederlanden geschlossen werden. Dies müsse jeweils abgewogen werden, man stehe mit den jeweiligen Bundesländern im Grenzgebiet der Anrainerstaaten in ständigem Kontakt.

19.06 Uhr: Seehofer stellt klar: Deutsche Urlauber, die sich aktuell in den entsprechenden Gebieten befinden, haben „selbstverständlich das recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen.“

19.05 Uhr: Die Grenzkontrollen sollen „vorübergehend“ bestand haben. Es werde „von Zeit zu Zeit“ überlegt, wie die Situation zu bewerten sei.

19.03 Uhr: Die neuen Regelungen betreffen „Reisende ohne triftigen Reisegrund.“ Pendler zwischen Ländergrenzen sowie der Warenverkehr seien davon nicht betroffen.

19.02 Uhr: Es gehe darum, die „Infektionskette zu unterbrechen“ Deshalb müssten Reisegewohnheiten eingeschränkt werden.

+ Corona-Krise: Deutschland macht die Grenzen dicht - Seehofer spricht auf PK Klartext © dpa / Kay Nietfeld

Coronavirus: Deutschland macht die Grenzen dicht - auch zu Luxemburg und Dänemark

19.01 Uhr: Seehofer bestätigt Grenzkontrollen! Diese würden neben Frankreich, Österreich und der Schweiz auch in Luxemburg und Dänemark gelten. Die Regelungen treten ab Montag, 08 Uhr, in Kraft.

19 Uhr: Pünktlich erscheint Horst Seehofer auf der Pressekonferenz. Die PK beginnt.

Update um 18.57 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht in Berlin.

Berlin - Dass sich Statements von Behörden oder Politikern in Zeiten der Coronavirus-Pandemie* schnell ändern können, zeigten die Entwicklungen am Sonntag. Deutschland wird ab Montag seine Grenzen zu den drei Nachbarländern Frankreich, Österreich und der Schweiz schließen. Zuvor hatte die Bundesregierung noch für eine gemeinsame, europäische Lösung plädiert.

Corona-Krise: Deutschland schließt Grenzen - EU-Lösung unmöglich

Am Wochenende gaben allerdings immer mehr vom Coronavirus betroffene Länder Europas, darunter auch Anrainerstaaten Deutschlands, bekannt, ihre Grenzen dicht zu machen. Nun zieht Deutschland also nach.

Darauf haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans geeinigt.

Corona-Krise: Deutschland macht die Grenzen dicht - wie geht es nun weiter? Seehofer spricht auf PK

Ob Deutschland in Zukunft auch die Grenzen zu anderen Nachbarländern schließt, bleibt offen. In Zeiten von Corona* könnte sich die Einschätzung dahingehend allerdings stündlich ändern: Eine Regierungssprecherin aus Rheinland-Pfalz erklärte am Nachmittag zum Beispiel dem Spiegel: „Aus Sicht der Ministerpräsidentin (Malu Dreyer/SPD, Anm. d. Red.) ist es sehr wichtig, dass die Länder gemeinsam vorgehen und eine Lösung mit dem Bund und im Einvernehmen mit den Nachbarstaaten finden. Für Rheinland-Pfalz sind das Frankreich, Belgien und Luxemburg.“

Weitere Grenzschließungen scheinen also durchaus möglich. Zur allgemeinen Lage in der Bundesrepublik in Sachen Ländergrenzen wird sich ab 19 Uhr Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) äußern.

Warum sich Bayern nun auf einen langen, harten Kampf einstellen muss, lesen Sie in einem Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis*. Nach der Entscheidung der Regierung , die Grenzen zu schließen stellt sich Anne Will am Abend die Frage: „Wie drastisch müssen die Maßnahmen sein?“

Die Regierungschefs der G7-Staaten beraten am Montag in einer Video-Konferenz zur Coronavirus-Pandemie und dem Umgang damit. Gastgeber wird Donald Trump sein.

