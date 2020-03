Corona-Krise in den USA: Trump ruft Kriegszeiten aus - Mitarbeiter von US-Vizepräsident Pence infiziert

Das Coronavirus versetzt die Welt in einen Ausnahmezustand. Das gilt auch für US-Präsident Donald Trump. Nicht nur seine Politik, sondern auch sein Tonfall ändert sich aktuell.

Auch die USA und ihre Wirtschaft sind von der Corona-Pandemie schwer betroffen.

Donald Trump legt angesichts dieser Lage eine beachtliche Kehrtwende hin.

Nun ist wohl ein hunderte Milliarden Dollar schweres Hilfspaket auf dem Weg.

Update vom 21. März, 9.16 Uhr: In den USA breitet sich das Coronavirus schnell aus, und macht auch vor dem Weißen Haus nicht Halt: Ein Mitarbeiter des Büros von US-Vizepräsident Mike Pence ist nun mit dem Coronavirus infiziert.

Weder Pence noch US-Präsident Donald Trump seien in engem Kontakt mit der Person gewesen, teilte die Sprecherin des Vizepräsidenten, Katie Miller, am Freitagabend in Washington mit. Unter wachsendem Druck hatte sich Trump am Freitag vergangener Woche auf das Coronavirus testen lassen - der Test fiel negativ aus. Über einen Test von Pence ist bislang nichts bekannt.

Trump ruft Kriegszeiten aus - und will den Amerikanern mehrere Milliarden Dollar schenken

Update 19. März, 13.01 Uhr: Die Coronavirus-Krise hat in den USA starke Auswirkungen. Jetzt will US-Präsident Donald Trump auf die Pandemie 500 Millionen Atemschutzmasken reagieren. Die Masken des Typ N95 sollen bereits bestellt sein - und zwar in Amerika selbst. Mehrere Unternehmen hätten wegen der Absatzeinbrüche in ihren eigenen Kerngeschäften bereits auf die Produktion fortschrittlicher Masken umgestellt, erklärte Trump nun in Washington. Außerdem hat der US-Präsident kurzfristig ein 500-Milliarden-US-Dollar-Paket vorgestellt, das direkt an den Steuerzahler verteilt werden soll.

Damit will Trump die Auswirkungen der Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie abfedern. Das Geld soll in jeweils 250 Milliarden-US-Dollar-Paketen im April und Mai nach Einkommen und Familiengröße gestaffelt werden. Das berichten die Zeitungen Washington Post und New York Times. Die Auszahlung an die Bürger soll offenbar per Scheck oder Überweisung passieren.

Auch Angela Merkel sollte endlich handeln* - das kommentiert Münchner Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. Mit einem Rettungsschirm sei es aber noch nicht getan.

Corona-Krise in den USA: Trump will im Notfall auf Gesetz für Kriegszeiten zurückgreifen

Für die Amerikaner könnte diese Finanzspritze von großer Bedeutung sein. Viele erhalten ihren Gehaltsscheck wöchentlich, sind nicht durch Versicherungen geschützt und stehen bereits jetzt vor einer Katastrophe. Ob die Konsum-Schecks, die unkompliziert an die Bevölkerung ausgespielt werden sollen, langfristig hilft, ist jedoch fraglich. Denn wenn sich die Krise nicht innerhalb weniger Wochen entspannt, sind weitere Zahlungen nötig.

Einen kleinen Wirtschaftsschub könnten hingegen Trumps chirurgische Masken bieten. Sofern sein Plan aufgeht. Die N95-Masken sollen ihren Trägern bei korrekter Nutzung weitgehenden Schutz vor möglicherweise infektiösen Partikeln wie Bakterien oder Viren in der Luft bieten. Die Masken sollen 95 Prozent der Aerosole herausfiltern.

Der US-Präsident sieht sein Land außerdem im Kriegszustand: er betrachte sich „gewissermaßen als Präsident in Kriegszeiten“, sagte Trump. Um die Versorgung mit medizinischen Geräten und anderen notwendigen Dingen sicherzustellen, will er deshalb notfalls auch auf ein für Kriegs- und Krisenzeiten vorgesehenes Gesetz zurückgreifen. Dieses Verteidigungs-Produktions-Gesetz erlaubt es der Regierung US-Medienberichten zufolge, die Produktion zentral zu steuern.

Das Produktionsgesetz soll unter anderem sicherstellen, dass Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte verfügbar sind, wie aus Berichten über eine Verfügung des Präsidenten hervorgeht. Aber nicht nur, was die Produktion angeht, sieht Tump die aktuelle Situation als eine Art Kriegszustand: „Wir werden gewinnen, eher früher als später“, schrieb er am Donnerstag auf Twitter.

We are going to WIN, sooner rather than later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 19, 2020

Corona-Krise in den USA: Trump will im Notfall auf Gesetz für Kriegszeiten zurückgreifen - weitreichende Befugnisse

Update vom 18. März 2020: Das Coronavirus hat auch die USA fest im Griff. US-Präsident Donald Trump will nun im Notfall auf ein ursprünglich für Kriegszeiten vorgesehenes Gesetz zurückgreifen. Der sogenannte Defense Production Act (Verteidigungs-Produktions-Gesetz) stattet den Präsidenten bei Bedarf mit weitreichenden Befugnissen aus, im Interesse der nationalen Sicherheit in die Privatwirtschaft eingreifen zu können.

Angeordnet werden kann zum Beispiel die Produktion essenzieller Materialien und Waren, um angemessen auf die Krise zu reagieren. „Nur für den Fall, dass wir es brauchen“, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Als Beispiele führte er Schutzmasken an, die in der globalen Gesundheitskrise rar geworden sind. „Wir haben Millionen davon angefordert, und wir brauchen Millionen mehr“, sagte Trump.

Corona-Krise: Trumps Mega-Rettungspaket beinhaltet wohl antiquierte Maßnahme

Update vom 18. März 2020: Insgesamt 850 Milliarden Dollar sollen die US-Wirtschaft vor kritischen Folgen der Corona-Krise retten. Am gestrigen Dienstag wurde erstmals über Pläne für das historische Hilfspaket berichtet. Nun werden immer weitere Details bekannt.

Donald Trump: Corona-Rettungspaket soll „Helikoptergeld“ beinhalten

„Helikoptergeld“ wird die wohl exotischste Maßnahme sein, die das Rettungsprogramm mit sich bringen soll. Die Idee dazu stammt aus den Sechzigerjahren. Der Ökonom Milton Friedman taufte so sein Gedankenexperiment, in dem die Notenbank Geld vom Himmel regnen lässt.

USA: Donald Trump will Konsum ankurbeln - Gibt es dafür Geldgeschenke?

Von einigen Akademiker als Schwachsinn abgetan, lässt sich der Anreiz zum Konsum, den solch ein unerhofftes Geldgeschenk mit sich bringt, nicht von der Hand weisen. Und genau auf diesen Effekt hofft nun wohl auch die amerikanische Regierung, um die Konjunktur wieder in Trab zu bringen.

Einige Millionen Bürger sollen demnach einen Scheck über 1000 Dollar erhalten. „Die Amerikaner brauchen jetzt Cash“, zitiert der Spiegel US-Finanzminister Steven Mnuchin, „und wenn ich jetzt sage, meine ich: Innerhalb der nächsten zwei Wochen.“ Später könnte dann sogar ein zweiter Scheck folgen.

USA: „Amerikaner brauchen jetzt Cash“ - Rettungsmaßnahme findet Anklang

Demokraten und Republikaner sollen sich beim Thema „Helikoptergeld“ sogar in Teilen einig sein. All jene, die in der Corona-Krise ihren Job verlieren, sollen Unterstützung erhalten, die nicht erst zeitverzögert hilft. Eine Auszahlung, bar auf die Hand, könnte für viele US-Bürger die Rettung vor einem sozialen Absturz sein und die scheinbar einfachste Möglichkeit, den Konsum in den Vereinigten Staaten nicht einbrechen zu lassen.

Corona-Krise: Trump vollzieht erstaunliche Wende - und verteidigt Tweet gegen China

Update von 19.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump beharrt trotz der Empörung aus Peking auf seiner Bezeichnung des neuartigen Coronavirus als "chinesisches Virus". "Es kam aus China. Deswegen halte ich den Begriff für sehr exakt", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Eine Stigmatisierung Chinas bedeute das nicht. Vielmehr habe Peking die USA mit der falschen Behauptung stigmatisiert, das Virus sei von der US-Armee nach China gebracht worden.

Trump hatte das Virus, das erstmals in der chinesischen Millionenstadt Wuhan aufgetaucht war, in einer Twitter-Botschaft als "chinesisches Virus" bezeichnet. Die chinesische Regierung reagierte mit "großer Empörung" auf den Tweet. Die Verknüpfung des Virus mit China sei eine "Art Stigmatisierung", sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Corona-Krise: Trump vollzieht erstaunliche Wende - Maßnahme von historischem Ausmaß

Erstmeldung vom 17. März 2020, 17.10 Uhr: Washington - Lange hatte Donald Trump die Gefahren der Coronavirus-Krise kleingeredet - nun vollzieht der US-Präsident einen so erstaunlichen wie massiven Schwenk. Geplant ist Berichten zufolge ein gigantisches Finanzpaket, größer noch als zu Zeiten der weltweiten Finanzkrise.

Trump will offenbar wegen der Coronavirus-Pandemie ein 850 Milliarden Dollar (mehr als 760 Milliarden Euro) schweres Nothilfepaket auflegen. Finanzminister Steve Mnuchin wolle beim Kongress um Zustimmung für die Maßnahmen zur Stützung der US-Wirtschaft werben, berichteten die Washington Post und das Wall Street Journal am Dienstag.

USA und die Coronakrise: Trump ändert den Tonfall - Medien reagieren erstaunt

US-Medien hoben die Bedeutung der Neuausrichtung für Trumps Politikstil hervor. Trump nehme die Krise „endlich“ ernst, urteilte CNN. Bei einer Pressekonferenz zum Stand der Coronakrise habe der US-Präsident auf „unumstößliche Fakten“ gesetzt, auf Superlative verzichtet und glaubwürdig die „nationale Einheit“ beschworen. Der „gedämpft“ auftretende Trump habe einen neuen, „düsteren“ Tonfall an den Tag gelegt, schrieb das Portal Politico.

Auch auf Twitter gab sich der Regierungschef am Dienstag vergleichsweise zahm - zumindest innenpolitisch. Unter dem Hashtag „KillTheVirus“ kündigte er positive Entwicklungen an. Allerdings holte Trump am Dienstag auch erneut zu einem Angriff gegen die Medien aus. Die New York Times sei eine „Schande für den Journalismus“, lautete Trumps Replik auf einen Bericht, in dem ihm vorgeworfen wurde, die Bundesstaat beim Ringen um notwendige medizinische Ausrüstung allein zu lassen. In einem anderen Tweet brüskierte er China.

Federal Government is working very well with the Governors and State officials. Good things will happen! #KILLTHEVIRUS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2020

Donald Trump in der Coronakrise - Neues Hilfspaket ist größer als in der Finanzkrise

Das Paket jedenfalls dürfte den Berichten zufolge unter anderem Steuererleichterungen für US-Bürger sowie 50 Milliarden Dollar an Nothilfen für Fluggesellschaften enthalten. Es hätte einen größeren Umfang als jenes in der Zeit der Finanzkrise 2008, das rund 700 Milliarden Dollar schwer war.

Das von den oppositionellen Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hatte bereits vergangene Woche für ein Hilfspaket gestimmt, das unter anderem bezahlte Krankheitstage und eine Ausweitung der Arbeitslosenhilfe vorsieht. Allerdings hat das Paket mit einem geschätzten Umfang von 100 Milliarden Dollar noch nicht den von Trumps Republikanern kontrollierten Senat passiert.

USA: Trump will bei Corona auf Steuererleichterungen setzen - Kritiker sind unzufrieden

Trump hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, mit Steuererleichterungen auf die Coronavirus-Krise zu reagieren. Kritiker wenden ein, davon würden viele Menschen nicht profitieren - unter anderem jene, die wegen der Pandemie ihren Job verloren haben oder bereits vorher arbeitslos waren.

Die Coronavirus-Krise hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft - auch in Deutschland - und hat Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Von der Wall Street gab es bereits vor einigen Tagen heftige Hiobs-Botschaften. Das Virus breitet sich derzeit auch in den USA rasant aus. Inzwischen wurden bereits mehr als 4600 Infektionen und mindestens 85 Tote gemeldet.

Das Krisenmanagement von Präsident Trump wurde scharf kritisiert. Dem Präsidenten wird von vielen Seiten vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus lange Zeit kleingeredet zu haben. Die sich abzeichnende Wirtschaftskrise ist auch schlecht für seine Chancen auf eine Wiederwahl im November. Trump ist seit 2016 US-Präsident*.

USA: Trotz Coronakrise - US-Demokraten halten zumindest einige Vorwahlen ab

Überschattet von der Coronavirus-Pandemie halten unterdessen die US-Demokraten am Dienstag die nächste Runde ihrer Präsidentschaftsvorwahlen ab. Während der Urnengang im Bundesstaat Ohio in letzter Minute abgesagt wurde, öffneten im Bundesstaat Florida am Morgen die Wahlbüros.

Festgehalten wurde auch an den Vorwahlen in Arizona und Illinois. Bei den oppositionellen Demokraten ging Ex-Vizepräsident Joe Biden als klarer Favorit gegen seinen linksgerichteten Rivalen Bernie Sanders ins Rennen. Auch aus einem TV-Duell am Sonntagabend ging Biden nach Einschätzung vieler Beobachter als Sieger hervor, wie Merkur.de* berichtete.

Der US-Musiker Kid Rock will sich der Anordnung seine Bar wegen des Coronavirus zu schließen widersetzen.*

dpa/AFP/fn

*Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Evan Vucci