CSU-Vorstand berät über Versöhnungsgipfel mit der CDU

München - Eine Woche vor dem Versöhnungsgipfel mit der CDU, trifft sich der CSU-Vorstand, um über die Krise der Union zu beraten. Ein wichtiges Zeichen für den Wahlkampf.

Exakt eine Woche vor dem seit Monaten geplanten Versöhnungsgipfel mit der CDU-Spitze berät der CSU-Vorstand am Montag (10.00 Uhr) in München über die Krise in der Union. Wegen des Dauerstreits über die Zuwanderungspolitik hatten CSU-Chef Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die gemeinsame Präsidiumssitzung in der Münchner CSU-Zentrale am Montag in einer Woche (6. Februar) infrage gestellt. Wochenlang wurde daraufhin hinter den Kulissen nach einer Lösung gesucht, um eine Verschiebung oder gar eine Absage zu verhindern. Erst am zurückliegenden Wochenende stand endgültig fest, dass das Treffen ebenso wie Gespräche hochrangiger Vertreter beider Parteien am Vortag stattfindet.

Der größte Streitpunkt - die von der CSU vehement geforderte Einführung einer starren Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr - soll bei dem Treffen der Parteispitzen allerdings gar nicht zur Sprache kommen. Die Parteichefs haben sich längst damit abgefunden, dass es bei dem Punkt derzeit keine Einigung geben wird. Vollkommen ausklammern können CSU und CDU das Thema aber auch nicht, zumal die CSU bereits angekündigt hat, dass sie ohne eine Obergrenze auch im Falle eines Sieges der Union bei der Bundestagswahl im September in die Opposition gehen will.

Ziel des Treffens ist es, die zerstrittenen Schwesterparteien für den Bundestagswahlkampf auf eine gemeinsame Linie einzuschwören. Doch inhaltlich gibt es auch abseits der Obergrenze noch immer viele Meinungsunterschiede - etwa bei der Frage nach bundesweiten Volksentscheiden und der Abkehr von der doppelten Staatsbürgerschaft.

Es ist nicht das erste große Versöhnungstreffen in der Dauerkrise der Union, die im Spätsommers 2015 ausgebrochen war. Ende Juni 2016 kamen auf neutralem Boden auf der Halbinsel Hermannswerder in Potsdam die Parteisspitzen zusammen. Der Erfolg war vor allem, dass man sich überhaupt traf.

Und nun Treffen Nummer zwei. Es ist auch aus einem anderen Grund wichtig: Die SPD surft dank ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz urplötzlich wieder auf der Euphoriewelle. Über Merkels Herausforderer soll bei dem Treffen ebenfalls gesprochen werden. Sicher auch um die Chancen für Merkels vierte Kanzlerschaft zu erhöhen, hatte Seehofer nach längerem Zaudern am Wochenende per Zeitungsinterview die Unterstützung auch seiner Partei erklärt: Merkel werde die gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU, betonte er in der „Bild am Sonntag“.

dpa

