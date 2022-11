Erste Zahlen zur Wahlbeteiligung in Dänemark – Frederiksen-Herausforderer: „Ich glaube, es wird eng“

Dänemark erlebt am Dienstag vorgezogene Neuwahlen. Ein enges Rennen und eine ungewöhnliche Personalkonstellation bahn sich an. Der News-Ticker.

Dänemark-Wahl : Frederiksen musste sich linker Forderung beugen – und sendet nun neue Signale

: Frederiksen musste sich linker Forderung beugen – und sendet nun neue Signale Lars Løkke Rasmussen als Königsmacher in Dänemark ? Ex-Ministerpräsident wirbelt Umfragen durcheinander

als Königsmacher in ? Ex-Ministerpräsident wirbelt Umfragen durcheinander Dieser News-Ticker zur Folketing-Wahl in Dänemark wird am Wahlabend fortlaufend aktualisiert.

Update vom 1. November, 17.56 Uhr: Die Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl in Dänemark liegt nach aktuellem Stand offenbar hinter der Beteiligung bei der letzten Wahl im Jahr 2019. Das berichtet das dänische Portal dr.dk. Eine Befragung um 16 Uhr durch die Nachrichtenagentur Ritzau ergab demnach eine Wahlbeteiligung von 53,2 Prozent. Vor drei Jahren ergab eine Befragung zur gleichen Zeit bereits eine Wahlbeteiligung von 62,8 Prozent. 2019 fiel die Wahl jedoch auf einen Feiertag. Das könnte die Aussagekraft der Zahlen schmälern. Wahlberechtigte könnte demnach in 2019 früher ihren Weg zu den Urnen gesucht haben.

Parlamentswahl in Dänemark: Enges Rennen um das Amt der Ministerpräsidentin

Update vom 1. November, 16.55 Uhr: Knapp drei Stunden Zeit haben die über vier Millionen Wahlberechtigten in Dänemark noch, um bei der Parlamentswahl 2022 ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr. Eine erste Prognose wird kurz danach erwartet. Viele der Wahlberechtigten hatten sich kurz vor dem Urnengang offenbar noch nicht entschieden, wo sie ihr Kreuz machen werden.

Die Lager im nördlichsten deutschen Nachbarland waren bislang im Wesentlichen in zwei Blöcke unterteilt: ein rotes Mitte-Links-Bündnis unter Führung der Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sowie ein blaues Mitte-Rechts-Bündnis, das von der liberal-konservativen Partei Venstre geführt wird. Der frühere Venstre-Chef Lars Løkke Rasmussen - Ministerpräsident von 2009 bis 2011 sowie 2015 bis 2019 - hat jedoch eine neue Partei in der politischen Mitte gegründet: die Moderaten. Dies dürfte die Politik nun kräftig aufwirbeln.

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei der Abgabe ihrer Stimme am Dienstag. © JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Dänemark-Wahl: Frederiksen-Herausforderer rechnet mit engem Ergebnis

Update vom 1. November, 12.29 Uhr: Als erste der 14 Parteispitzen hat Regierungschefin Mette Frederiksen bei der Parlamentswahl in Dänemark ihre Stimme abgegeben. Sie hoffe auf eine breite Zusammenarbeit über die politische Mitte hinweg, bekräftigte die Sozialdemokratin vor einem Wahllokal bei Kopenhagen.

Auch die frühere Ausländerministerin Inger Støjberg und Ex-Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen setzten früh ihr Kreuz. „Ich glaube, es wird eng“, sagte Løkke zu den erwarteten knappen Mehrheitsverhältnissen.

Dänemark-Wahl: Erste Ergebnisse ab 21.30 Uhr am Wahltag erwartet

Lars Løkke Rasmussen, Ex-Ministerpräsident von Dänemark, und seine Frau geben in Kopenhagen ihre Stimmen ab. © Martin Sylvest/AFP

Update vom 1. November, 10.17 Uhr: Mit ersten Ergebnissen der Dänemark-Wahl 2022 wird für etwa 21.30 Uhr gerechnet. Die Wahllokale in Deutschlands nördlichem Nachbarland haben an diesem Dienstag um 08.00 Uhr geöffnet und sollten bis 20.00 Uhr geöffnet bleiben.

Regierungschefin Frederiksen hatte die Wahl angesetzt, nachdem sie aufgrund eines Skandals um die Keulung von Millionen Zuchtnerzen (siehe Infobox) zur Eindämmung von Corona in die Kritik geraten war.

Dänemarks Nerz-Skandal – nun sogar Anlass für Neuwahlen Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im Herbst 2020 hatte die dänische Regierung Millionen Nerze töten lassen –ohne rechtliche Grundlage, wie sich später herausstellte. Eine unabhängige Kommission hat im Juni 2022 in einem Bericht scharfe Kritik an der Ministerpräsidentin und Teilen ihrer Regierung geübt. Frederiksen sei „grob irreführend“ aufgetreten. Die Begründung der Regierung für die Massenkeulung lautete 2020, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Für Frederiksens Regierung unangenehm: Die Misere schien lange Zeit kein Ende zu nehmen. Einige der gekeulten Tiere wurden nicht tief genug vergraben, Kadaver kamen wieder an die Oberfläche. Die Radikale Venstre hatte nach dem Bericht der „Nerz-Kommission“ einen Neuwahl-Beschluss spätestens zum Start der parlamentarischen Arbeit im Oktober gefordert. Frederiksens Lebensmittelminister Mogen Jensen war schon im November 2020 zurückgetreten.

Update vom 1. November, 7.55 Uhr: Die politische Landschaft in Dänemark ist derzeit zersplitterter denn je. Um acht Uhr öffnen dort an diesem Dienstag die Wahllokale. Umfragen sagen für die vorgezogene Parlamentswahl in Dänemark ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den von Regierungschefin Mette Frederiksen geführten Sozialdemokraten und einem Bündnis aus rechten und ultrarechten Parteien voraus.

Vorbericht: Kopenhagen – Dänemark wählt am Dienstag (1. November) ein neues Parlament. Und geht nach Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, dann wird das Land eine Regierung mit breiter Mehrheit in der politischen Mitte erhalten. Dreieinhalb Jahre lang hat Frederiksen eine von linker Seite geduldete Minderheitsregierung geführt. Jetzt will die Umfrageführende ihre Macht auf eine neue Basis stellen.

Die konservative Opposition will da aber nicht mitmachen - und Frederiksens Vorgänger Lars Løkke Rasmussen könnte nach einem kometenhaften Aufstieg in jüngsten Umfragen mit einer neuen Partei am Ende alle anderen ausstechen. Die Wahl findet dabei unter für Dänemark ungewohnten Voraussetzungen statt: Das Thema Migration spielt kaum eine Rolle. Dafür mischen gleich mehrere Parteineugründungen das Wahltableau auf.

Dänemark-Wahl: Frederiksen musste sich linker Forderung beugen – und sendet nun neue Signale

Frederiksen hätte eigentlich bis Juni 2023 Zeit gehabt, eine Wahl auszurufen. Sie musste sich aber einem Ultimatum der linksliberalen Unterstützerpartei Radikale Venstre beugen. Anlass war ein Skandal um die Massentötung von Millionen Nerzen während der Corona-Pandemie. Als sie das Wahldatum Anfang Oktober verkündete, hatte die 44-Jährige aber eine Überraschung parat: Den Ruf nach Zusammenarbeit über die traditionelle Links-Rechts-Blockbildung hinaus.

Frederiksen gab mit ihrer Ankündigung auch ein Signal in Richtung ihres bisherigen linken Lagers, wie der Politikwissenschaftler Kasper Møller Hansen von der Universität Kopenhagen erklärte. „Sie sagt ihren Freunden im roten Block, dass sie nicht bereit ist, all ihre Forderungen zu akzeptieren.“

Diesmal ringen gleich 14 Parteien - drei mehr als 2019 - darum, den Sprung über die niedrige Zwei-Prozent-Hürde und damit ins dänische Parlament in Kopenhagen zu schaffen. Das liegt teils daran, dass dänische Spitzenpolitiker die Angewohnheit haben, einfach eine neue Partei zu gründen, wenn sie sich mit ihrer alten überworfen haben. Eine dieser Neugründungen könnte nun auch die Verhältnisse kräftig durcheinander wirbeln.

Lars Løkke Rasmussen als Königsmacher in Dänemark? Ex-Ministerpräsident wirbelt Umfragen durcheinander

Der entscheidende Mann könnte dabei genau in der Mitte sitzen: Lars Løkke Rasmussen war bereits Frederiksen Vorgänger als Ministerpräsident. Nun hat er mit seiner Partei „Moderaterne“ in den Umfragen einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Vor rund einem Monat lagen seine Moderaten noch knapp über der Zwei-Prozent-Hürde, dann schossen die Werte in die Höhe. Jüngst lag die neue Partei bei mehr als elf Prozent - und damit nicht mehr weit hinter Løkkes Ex-Partei Venstre. Die Idee einer blockübergreifenden Zusammenarbeit hatte Løkke schon vor der Wahl 2019 geäußert hatte.

Es sieht danach aus, dass kein Lager ohne Løkke auf eine Mehrheit von 90 der 179 Sitze kommen wird. „Lars Løkke wird der große Königsmacher sein, wenn es eine mögliche blaue Mehrheit gibt“, sagte der Politikwissenschaftler Kasper Møller Hansen von der Universität Kopenhagen der dpa. „Blau“ steht auch in Dänemark für das rechte Lager.

Frederiksen ist mit 44 Jahren eine der jüngsten Regierungschefinnen Europas. Sie führt Dänemark seit 2019 mit einer ausschließlich aus Sozialdemokraten bestehenden Minderheitsregierung. Sie setzt auf das Bild der starken Staatsfrau, auf die ihre Landsleute in Krisen vertrauen können. (dpa/fn)