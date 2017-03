De Maizière fordert europäisches Zentrum zur Terror-Vorbeugung

Paris - Repression ist nicht die alleinige Antwort auf Terrorismus meint Innenminister Thomas de Maizière. Mit seinem französischen Amtskollegen macht er einen weiteren Vorschlag.

Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus schlagen Deutschland und Frankreich den EU-Partnern ein europäisches Zentrum für Prävention und Entradikalisierung vor. „Repression ist nicht die alleinige Antwort auf Terrorismus“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwoch in Paris nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Roux.

Berlin und Paris wollen den Vorschlag bald in Brüssel vorbringen. De Maizière sagte, die Internetpropaganda der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei „sehr verführerisch“. Sie richte sich an junge Muslime im Westen. „Darauf brauchen wir eine gemeinsame Antwort.“ Bereits bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar hatte de Maizière vor den Gefahren der IS-Propaganda gewarnt.

In dem Zentrum könne er sich eine gemeinsame Auswertung des IS-Internetauftritts vorstellen, sagte der deutsche Minister nun weiter. Es solle auch ein „Counter-narrative“, also ein Gegenangebot, in mehreren Sprachen geben. Es gebe in den einzelnen EU-Staaten zur Vorbeugung und Entradikalisierung verschiedene Modelle, die zusammengeführt werden müssten.

dpa