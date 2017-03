Demonstrant hisst türkische Flagge auf niederländischem Konsulat

Istanbul - Ein Demonstrant ist am Sonntag in das niederländische Konsulat in Istanbul eingedrungen und hat die Fahne des Landes durch die türkische Flagge ersetzt.

Der Mann rief anschließend vom Dach der Vertretung „Gott ist groß“, wie auf einem Video der Nachrichtenagentur DHA am Sonntag zu sehen war. Er sei unerkannt entkommen. Die türkische Fahne wurde inzwischen abgenommen. Die niederländische Flagge wurde dann wieder gehisst.

BREAKING | Protestors chanting "Allah Akbar" took down the flag of #Netherlands from the consulate in #Istanbul. pic.twitter.com/O2HawPUc7U — Vocal Europe (@thevocaleurope) 12. März 2017

Wie der Mann in das hoch gesicherte Gebäude gelangen konnte, war zunächst unklar. Die Sondereinsatzpolizei ist seit der Verhinderung des Auftritts von Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam vor dem niederländischen Konsulat in Istanbul postiert. Die Reaktion der Türkei auf die Ausweisung der Ministerin fiel scharf aus. Türkische Politiker zogen Vergleiche mit dem Nationalsozialismus und kündigte „schwerste“ Reaktionen an.

dpa