Deutsche im Irak wegen IS-Mitgliedschaft zu lebenslanger Haft verurteilt

Eine deutsche Staatsbürgerin ist im Irak wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Bagdad - Bei der Verurteilten, deren Namen das Gericht in Bagdad mit Nadia angab, handelt es sich um die Tochter der Deutsch-Marokkanerin Lamia K., die im Irak wegen IS-Mitgliedschaft zunächst zum Tode verurteilt worden war. Das Urteil wurde später in lebenslänglich umgewandelt. Dies bedeutet im Irak in der Regel 20 Jahre Haft.

Das für Terrorismus zuständige Strafgericht in Bagdad verurteilte am Montag zudem den 58-jährigen französischen Staatsbürger Lahcen Gueboudj zu lebenslanger Haft. Auch ihm wurde vorgeworfen, sich dem IS angeschlossen zu haben.

Verurteilten wurden vor einem Jahr festgenommen

Lamia K. und ihre Tochter Nadia sollen vor einem Jahr von irakischen Soldaten in der einstigen IS-Hochburg Mossul im Nordirak festgenommen worden sein. Lamia K. wurde im Januar vom Strafgericht in Bagdad zunächst zum Tod durch Erhängen verurteilt. Es handelte sich um das erste Todesurteil, das die irakische Justiz gegen eine europäische Frau verhängte. Im April wurde es in eine Haftstrafe umgewandelt.

Erst vor wenigen Tagen reklamierte der IS einen tödlichen Angriff auf eine Touristengruppe im zentralasiatischen Tadschikistan für sich. Dabei sind mindestens vier Menschen getötet worden.

Vor wenigen Tagen wurde zudem ein Islamist wegen dem Fund von hochgiftigem Rizin in einer Kölner Wohnung festgenommen. Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass der Verdächtige einen Anschlag in Deutschland begehen wollte.

AFP/kus

Rubriklistenbild: © AFP / MARWAN IBRAHIM