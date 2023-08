European Sky Shield: „Wir können nicht nur einen bestimmten Luftraum über Europa schützen“

Sara Nanni, verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, sieht noch großen Abstimmungsbedarf zwischen Mitgliedern der European Sky Shield Initiative. © Political-Moments/Imago

Noch ist nicht geregelt, wie Deutschland das israelische Luftverteidigungssystem Arrow 3 einsetzen wird, wenn ein EU-Staat bedroht wird.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Sara Nanni weist im Interview mit Viktor Funk auf viele ungeklärte Fragen im Rahmen der European Sky Shield Initiative hin.

Frau Nanni, französische Medien haben in den vergangenen Tagen daran erinnert, dass Berlin bei seiner Entscheidung für Arrow 3 Paris und Rom übergangen habe. Immerhin hätten Frankreich und Italien eigene europäische Systeme entwickelt. Ist der Streit über Arrow 3 zwischen Berlin und Paris doch nicht ausgeräumt?

Ich glaube, hier wirkt nur etwas nach, der große Streit ist ausgeräumt. Dass Deutschland sich für ein System entschieden hat, das bereits auf dem Markt ist, hängt eher damit zusammen, dass wir insgesamt in Europa unterschiedliche sicherheitspolitische Einschätzungen haben. Etwa zu der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass es in den nächsten zehn Jahren zu einer Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommen könnte. Und je nach Einschätzung kann der Wunsch dringlicher sein, die Lücken in der Luftverteidigung rasch zu schließen. Wer der Auffassung ist, dass in den nächsten zehn oder 20 Jahren sowieso nichts passieren würde, der kann auf die Entwicklung neuer, eigener Systeme setzen. Frankreich und Deutschland stehen in der Einschätzung nicht an einem Punkt.

Präsident Macron hat erst jüngst gesagt, dass die Ukraine vielleicht doch schneller in die Nato sollte. Paris scheint die Gefahr aus Russland auch für groß zu halten?

Meine Wahrnehmung ist, dass sich hier in erster Linie Frankreichs Bewertung der Bedrohungssituation für die Ukraine geändert hat. Falls es zu einem Waffenstillstand kommt, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland danach mit mehr Truppen wieder einmarschieren könnte? Bei dieser Frage scheint Frankreich inzwischen anders zu denken.

Für Paris ist es wichtig, militärisch von den USA so unabhängig wie möglich zu sein und auf eigene sowie auf europäische Projekte zu setzen, etwa FCAS und MGCS. Warum dann die große Skepsis gegenüber der europäischen Sky Shield Initiative?

Die Initiative ist derzeit eher eine Einkaufsgemeinschaft. Es geht darum, dass gemeinsam verschiedene Produkte bestellt werden. Das schafft Planungssicherheit für die Rüstungsunternehmen. Und es schafft Interoperabilität zwischen den Nationen, die sich daran beteiligen. Wenn wir innerhalb Europas verschiedene Luftverteidigungssysteme haben, wenn es also Arrow 3, das amerikanischen Patriot, das deutsche IRIS-T, und das französisch-italienische SAMP gibt, dann decken wir verschiedene Bereiche ab und schaffen Redundanzen. Das sind aber keine operativen Redundanzen. Die Systeme mit ähnlichen Fähigkeiten helfen, wenn ein System versagt, es gehackt wird, wenn seine Achillesferse gefunden und es lahmgelegt wurde. Es wird zwar oft darüber gesprochen, dass man in Europa viel zu viele Systeme hat. Aber wenn wir jetzt von jedem System nur eins haben, ist das auch nicht unbedingt gesund.

Wird dieses Argument Paris überzeugen?

Das könnte ein Argument sein, es mit einer gewissen Gelassenheit zu sehen, dass Deutschland und Frankreich an dieser Stelle nicht zusammengekommen sind, weil es eben auch militärische Vorteile hat.

Aktuell zählt die European Sky Shield Initiative 19 Staaten, drei davon – Schweden, Österreich und die Schweiz – sind keine Nato-Mitglieder. Schweden dürfte bald Nato-Mitglied werden, aber wie verhält es sich dann mit Österreich und der Schweiz, wenn es um Informationsaustausch innerhalb der Initiative geht?

Klar ist, dass Nato-Staaten ihre Informationen nicht mit Nicht-Mitgliedern tauschen werden. Klar ist auch, dass Arrow 3 auf deutschem Boden stehen wird, es gibt bisher keine anderen europäischen Staaten, die das System kaufen wollen. Aber darüber hinaus gibt es noch viele offene Fragen, die die europäischen Regierungen noch klären müssen, besonders, was den Einsatz von Arrow 3 betrifft.

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Union im Mai wich die Bundesregierung einer klaren Aussagen darüber aus, ob Arrow 3 auch zum Schutz anderer Staaten vorgesehen ist.

Mein Stand ist auch, dass das noch offen ist. Aber wenn man sich die Flugbahnen von Raketen und Marschflugkörpern vorstellt, dann ist klar, dass wir hier mit anderen EU-Staaten zusammenarbeiten müssen. Wir können ja nicht nur einen bestimmten Luftraum über Europa schützen und den anderen nicht. Aber Absprachen dieser Art werden aus Sicherheitsgründen sicher nicht Gegenstand öffentlicher Diskussionen sein.

Der Streit über Arrow 3 ist nicht die einzige große Meinungsverschiedenheit, bei Rüstungsexporten knirscht es ja auch zwischen Berlin und Paris.

Ich denke, das ist auch nichts, was zwischen zwei Staaten geregelt wird, sondern dass eher auf der EU-Ebene Richtlinien nötig sein werden. Das wird aber ein sehr langer Prozess sein. Was Deutschland betrifft, so sind wir noch nicht einmal in den parlamentarischen Verhandlungen zum neuen Rüstungsexportgesetz. Wenn in Deutschland viele Menschen Bedenken haben, Exporte an Diktatoren zu liefern, dann ist das ja kein Bauchgefühl, sondern die Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass Staaten, die aggressiv nach innen sind, auch dazu neigen, aggressiv nach außen zu wirken.

Ist der russische Krieg nun auch eine Mahnung?

Rheinmetall wollte vor 2014 Russland noch ein Gefechtsübungszentrum liefern und Frankreich wollte sogar noch nach der Krim-Annexion an Russland einen Hubschrauberträger verkaufen. Es ist noch keine zehn Jahre her, dass wir mit Russland enger militärisch kooperieren wollten. Und jetzt sind unsere Einschätzungen über diesen Staat massiv ins Gegenteil gekippt. Vor dieser Erfahrung geht es darum, diese Situation zum Anlass zu nehmen, noch einmal genau hinzuschauen. Was qualifiziert eigentlich einen Staat als verlässlich genug, um mit Gewaltmitteln ausgestattet zu werden? Diese Debatte müssen wir in Deutschland führen und auch mit unseren europäischen Freunden. Ich mache das persönlich auch, insbesondere mit den politischen Freunden in Frankreich und Großbritannien.

