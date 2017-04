Kommentar: Deutschtürken stützen Erdogan

Was für eine Niederlage! Gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Stimmen hat der türkische Präsident Erdogan für sein Präsidialmodell sammeln können, trotz aller Repressalien gegen seine Gegner, trotz der wochenlangen Manipulation der Öffentlichkeit, trotz seiner unverhohlenen Manipulationsversuche im Vorfeld sowie seiner Unfairness während des Wahlgangs selbst. Von Frank Pröse

Der starke Mann am Bosporus wollte sich als strahlender Konstrukteur einer neuen Ära feiern lassen, nun muss er knapp die Hälfte der Bevölkerung via Verfassungsänderung in ein neue System zwingen, dessen angeblich demokratische Legitimation auch noch stark in Zweifel gezogen werden muss. Allein auf seine AKP-Anhänger kann er weiterhin blind vertrauen: Die wussten zwar zu 80 Prozent nicht, um was es konkret beim Referendum geht, sie stimmten aber für Ja, weil es Erdogan von ihnen forderte. Alle Muskelspiele haben Erdogan nichts genutzt, er hat aufgrund manipulierter Ringrichter und Regeln zwar gesiegt, wenn er jetzt aber den Ring verlässt, werden seine blauen Veilchen noch lange zu sehen sein. Wie kann eine gespaltene Türkei regiert werden, zumal der Präsident nach seinen ersten Reaktionen der andersdenkenden Hälfte der Bevölkerung kein Angebot zu machen gedenkt?

Wie will einer, der strategische wie wirtschaftliche Partnerschaften mit Füßen getreten hat, all die vielen Versprechen einlösen, die er im Vorfeld des Referendums gemacht hat? Erdogan sitzt auf einem Pulverfass. Aber auch wenn Bundesaußenminister Gabriel das Bewahren eines kühlen Kopfes einfordert, den Steigbügel muss man einem Mann nicht halten, der im Wahlkampfmodus den guten Ton vergisst und die Deutschen aufs Übelste beleidigt. Geht Erdogans Plan nämlich nicht auf, bekommen vielleicht die Hoffnung schürenden gesellschaftlichen Kräfte in der Türkei Oberwasser, die bei diesem Referendum in die Niederlage manipuliert worden sind.

Etwa die Hälfte der türkischen Wähler haben in ihrer Heimat Erdogan die Gefolgschaft verweigert, in Deutschland war es nur ein Drittel. Das ist ein Schock und eine weitere Niederlage, diesmal für die Integrationspolitik hierzulande. Wie kann es sein, dass die in dieser freiheitlichen Demokratie lebenden Türken ihren Landsleuten in der Türkei die Abschaffung derselben zumuten? Haben die Deutschen mit ihrem Gesellschaftssystem etwa nicht überzeugen können? Die Antworten auf diese Fragen waren schon im Vorfeld der Abstimmung diffus. Tiefer in diese Problematik um Heimatverbundenheit einzudringen, macht keinen Sinn. Nur so viel in Anlehnung an Grünen-Chef Cem Özdemir: „Künftig muss stärker darauf bestanden werden, dass auf Dauer in Deutschland Lebende nicht nur mit den Zehenspitzen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sondern mit beiden Füßen.“ Richtig so. Auf die Umsetzung dieser Maxime darf man aber sehr gespannt sein, denn das würde bedeuten, den Türken weniger Rechte beim Aufbau einer Parallelgesellschaft zuzugestehen und die Verbindungen zu türkischen Organisationen zu kappen.

Fakt ist: Ein Großteil der Türken in Deutschland ist für jegliche Integrationsbemühungen verloren: Sie wollen sich nicht eingliedern! Schlimmer noch: Sie huldigen den Vorgaben ihres Vorturners am Bosporus, der ihrer frei gewählten neuen Heimat Deutschland eine Lektion erteilen will und Hass auf die Deutschen predigt. Bei der riesigen Zustimmung unter den Deutschtürken sind zu viele Überzeugungstäter dabei, das fördert Misstrauen und Ressentiments und wird das tägliche Zusammenleben schwieriger machen. Die Ja-Sager sollten sich lieber unter die Fittiche ihres geliebten Präsidenten begeben und ihren Brüdern und Schwestern in der Türkei diesen Despoten nicht exklusiv zumuten, während sie sich hier in der Hängematte der Demokratie und ihrer Sozialsysteme rekeln. Nur Mut, es lockt doch das gelobte Land der Diskriminierung, der Meinungsunfreiheit, der Massen-Inhaftierung, des rechtsfreien Raums, der Folter, recht sicher sogar das Land der Todesstrafe.