Diese Prominenten wählen 2017 den Bundespräsidenten:

München - Auch Prominente wählen in der Bundesversammlung 2017 den Bundespräsidenten. Für wen die Schauspieler, Sänger und Ex-Politiker stimmen.

Als Prominenter hat man viele Vorteile gegenüber dem „normalen“ Bürger. Nicht nur einen wesentlich höheren Bekanntheitsgrad oder ein dickeres Einkommen. Damit nicht genug. Etliche Promis gehören am 12. Februar 2017 zu jenen 1260 Männern und Frauen, die eine Stimme haben, die allen anderen Deutschen verwehrt ist: Sie dürfen in der Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten wählen.

Bekanntlich wird das deutsche Staatsoberhaupt - im Gegensatz zu seinem österreichischen Kollegen - nicht direkt vom Volk gewählt. Der Nachfolger von Joachim Gauck wird von einem elitären Kreis bestimmt, der sich - vielleicht weiß der eine oder andere es noch aus dem Sozialkundeunterricht - Bundesversammlung nennt. Besagtes Gremium setzt sich zur Hälfte aus den Abgeordneten des Bundestages und ebenso vielen Vertretern der Bundesländer zusammen. Da dem aktuellen Bundestag 630 Abgeordnete angehören, werden in der Bundesversammlung 2017 am Sonntag somit 1260 Wahlmänner und -frauen zusammenkommen.

Prominente bei der Bundespräsidentenwahl 2017: Wer gehorcht der Partei?

Neben den gewählten Mandatsträgern werden in der Bundesversammlung 2017 auch zahlreiche Prominente dabei sein. Die Parteien laden gerne Prominente ein, die ihnen politisch nahe stehen. Um dann natürlich auch ihren Kandidaten zu wählen. Dass die Promis bei der Bundespräsidentenwahl ab und zu auch mal ihr eigenes Votum über den Wunsch der Partei stellen, zeigte sich 2004. Damals schickte die CSU bei der ersten Wahl von Horst Köhler zum Bundespräsidenten Fürstin Gloria von Thurn und Taxis als Wahlfrau nach Berlin. Die stimmte aber gar nicht für den Unions-Kandidaten Köhler, sondern für dessen Gegenkandidatin Gesine Schwan. Woraus sie hinterher auch keinen Hehl machte. So ist das halt, wenn Menschen gelegentlich mal den eigenen Kopf gebrauchen. Gloria von Thurn und Taxis hätte deswegen wohl auch keine Karriere in der Politik gemacht. Auch wenn sie der CSU ansonsten weltanschaulich durchaus nahe steht.

Bei der Bundespräsidentenwahl 2017 sind ebenfalls ein paar Prominente dabei, bei denen man unschwer die politische Tendenz erraten kann. So wurde die die Mehrheitseignerin des Springer-Verlages und Merkel-Freundin Friede Springer von der Berliner CDU eingeladen. Was für eine Überraschung aber auch. Zumal der Spiegel im vergangenen Jahr vermeldete, dass Merkels Ehemann, Prof. Joachim Sauer, für seine Tätigkeit im Kuratorium der Friede Springer Stiftung 10.000 Euro pro Jahr bekommt. Da darf man dann schon mal bei so einer elitären Veranstaltung die der Bundespräsidentenwahl teilnehmen.

Natalia Wörner: Lebensgefährtin von SPD-Minister Maas bei Bundespräsidentenwahl 2017

Ebenfalls interessant: Auf der Gästeliste der baden-württembergischen SPD steht die Schauspielerin Natalia Wörner. Also jene Dame, die in den Illustrierten auch als Lebensgefährtin von SPD-Justizministers Heiko Maas auftaucht.

Focus-Gründer und Herausgeber Helmut Markwort ist seit fast 50 Jahren FDP-Mitglied. Dementsprechend wurde er für die Bundespräsidentenwahl 2017 auf Vorschlag der baden-württembergischen FDP als Mitglied der Bundesversammlung nominiert. Ein gewisser Roderich Kiesewetter, der ebenfalls bei der Bundesversammlung dabei sein wird, ist übrigens kein weiteres Pseudonym von Marktwort, sondern CDU-Bundestagabgeordneter. Markwort schrieb ja einst unter dem Tarnnamen Moritz Rodach für seinen Focus über den FC Bayern, für den er auch im Aufsichtsrat sitzt.

Dass Dieter Stein, der Chefredakteur und Herausgeber der rechtskonservativen Wochenzeitung Junge Freiheit von der AfD nominiert wurde, haut einen auch nicht unbedingt vom Stuhl.

Und Kabarettist Volker Pispers wurde von den Piraten eingeladen. In seinem Fall ist die Bundesversammlung 2017 schon fast ein historischer Auftritt. Es wird wohl einer der letzten Fälle sein, wenn jemand, der den Piraten nahe steht, überhaupt noch irgendwas in irgendeinem politischen Gremium bestimmen darf.

In bei der Bundesversammlung entsenden die Parteien neben Promis aus dem Bereich der Kunst oder des Sports auch 2017 einige ehemalige Politiker. Etwa Christoph Bergner (CDU), ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und CSU-Ehrenvorsitzender Edmund Stoiber. Auch der frühere SPD-Chef Franz Müntefering und Erwin Teufel, der ehemalige CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dürfen am Sonntag im Reichstag mal wieder vor eine TV-Kamera treten.

Diese Prominenten wählen 2017 den Bundespräsidenten:

Wahlmann / Wahlfrau Bekannt als Nominiert von Joachim "Jogi" Löw Fußball-Bundestrainer Die Grünen (Baden-Württemberg) Natalia Wörner Schauspielerin (und Lebensgefährtin von SPD-Bundesjustizminister Heiko Maas) SPD (Baden-Württemberg) Carolin Kebekus Komikerin Die Grünen (Nordrhein-Westfalen) Christine Urspruch Schauspielerin (Rechtsmedizinerin "Alberich" im Münster-Tatort) Die Grünen (Baden-Württemberg) Helmut Markwort Gründer und Herausgeber des "Focus" FDP (Baden-Württemberg) Hape Kerkeling Comedian CDU (Nordrhein-Westfalen) Feridun Zaimoglu Schriftsteller SPD (Schleswig-Holstein) Friede Springer Verlegerin (Axel Springer AG) und Unternehmerin CDU (Berlin) Dieter Stein Chefredakteur und Herausgeber der rechtskonservativen Wochenzeitung "Junge Freiheit" AfD (Berlin) Roland Kaiser Schlagersänger SPD (Mecklenburg-Vorpommern) Stefanie Kloß Sängerin ("Silbermond") SPD (Sachsen) Peter Maffay Sänger SPD (Saarland) Mariele Millowitsch Schauspielerin ("Nikola“) SPD (Nordrhein-Westfalen) Verena Bentele Biathletin, zwölffache Paralympics-Siegerin und Behindertenbeauftragte der Bundesregierung) SPD (Baden-Württemberg) Olivia Jones Travestiekünstlerin Die Grünen (Niedersachsen) Volker Pispers Kabarettist Die Piraten (Nordrhein-Westfalen) Shermin Langhoff Theatermacherin und Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters Die Grünen (Berlin) Frank Thelen Unternehmer und Investor bei "Die Höhle der Löwen" FDP (Nordrhein-Westfalen) Marcus H. Rosenmüller Regisseur und Drehbuchautor SPD (Bayern) Reinhard Rauball Präsident der Deutschen Fußball-Liga SPD (Nordrhein-Westfalen) Katja Ebstein Sängerin SPD (Brandenburg) Bibiana Steinhaus Fußball-Schiedsrichterin SPD (Niedersachsen) Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe Unternehmer FDP (Niedersachsen) Iris Berben Schauspielerin SPD (Hessen) Semiya Simsek Tochter des ersten bekannten Todesopfers des NSU Die Linke (Thüringen) Veronica Ferres Schauspielerin CDU (Nordrhein-Westfalen) Edmund Stoiber CSU-Ehrenvorsitzender CSU Franz Müntefering Früherer SPD-Vorsitzender SPD (Nordrhein-Westfalen) Eberhard Diepgen Früherer Regierender Bürgermeister von Berlin SPD (Berlin) Erwin Teufel Ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg CDU (Baden-Württemberg) Günther Beckstein Ehemaliger Ministerpräsident von Bayern CSU Wolfgang Thierse Ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages SPD (Berlin) Matthias Platzeck Ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg und SPD-Chef SPD (Brandenburg) Roland Koch Ehemaliger Ministerpräsident von Hessen CDU (Hessen) Dieter Althaus Ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen CDU (Thüringen) Friedrich Merz Ehemaliger CDU-Fraktionschef im Bundestag CDU (Nordrhein-Westfalen) Werner Müller Ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft SPD (Nordrhein-Westfalen) Jürgen Rüttgers Ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen CDU (Nordrhein-Westfalen) Kurt Biedenkopf Ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen CDU (Sachsen) Peter Harry Carstensen Ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein CDU (Schleswig-Holstein) Bernhard Vogel Ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen CDU (Thüringen)

fro/Video: snacktv