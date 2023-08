„Rote Linie“: Putin flirtet in Russland mit dem Übergang zur „offenen Diktatur“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Russland nimmt es mit der Demokratie nicht allzu ernst, wie etwa kürzlich Aussagen des Kreml-Sprechers zeigten. International wird vor einer „offenen Diktatur“ gewarnt.

Budapest/Moskau – Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte vor wenigen Wochen mit seinen Aussagen zur russischen Präsidentschaftswahl irritiert. „Putin wird im kommenden Jahr mit mehr als 90 Prozent der Wählerstimmen wiedergewählt werden“, wurde der Pressesprecher von der US-amerikanischen Tageszeitung New York Times zitiert. Sind Wahlen in Russland demnach überflüssig? Die links-liberale ungarische Tageszeitung Nepszava ist der Meinung, dass dies Russland in eine Diktatur verwandeln würde.

Präsidentschaftswahlen in Russland: Kreml-Sprecher irritiert mit Aussagen über „kostspielige Bürokratie“

Im März 2024 findet in Russland die Präsidentschaftswahl statt. Ob Wladimir Putin erneut kandidieren wird, hat er noch nicht bestätigt. Seine Wiederwahl gilt allerdings als wahrscheinlich. Peskows Aussagen lösten international Reaktionen aus. So kommentierte am Samstag (19. August) Nepszava den Zustand der russischen Demokratie: „Der Kreml-Sprecher hatte in einem Anfall von Ehrlichkeit nichts Besseres zu tun, als einer amerikanischen Zeitung zu sagen, dass die (…) geplante russische Präsidentenwahl sinnlos sei, weil sie nichts als eine ‚kostspielige Bürokratie‘ darstelle, da Putin sowieso mit 90 Prozent wiedergewählt werden würde“, schrieb die Zeitung.

Russlands Präsident Wladimir Putin und Kreml-Sprecher Dmitri Peskow während einer Konferenz im Dezember 2020. © Sergei Bobylev/IMAGO

„Nachher hat er versucht, sich damit zu rechtfertigen, dass die New York Times ihn ‚wie gewöhnlich falsch zitiert‘ und er im Übrigen nur seine private Meinung geäußert habe“, hieß es in dem Beitrag. Peskow erklärte der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass der Autor des Artikels seine Worte falsch interpretiert habe.

Putins Flirt mit der „roten Linie“ – Warnungen vor Verwandlung in „offene Diktatur“

Weiter schrieb Nepszava: „Nur ist Peskow ein beinharter Profi und weiß ganz genau, dass er als Sprecher des Präsidenten keine ‚private Meinung‘ haben kann. (…) Seine Worte sind als Signal zu sehen, dass Putin wieder mit einer ‚roten Linie‘ flirtet.“ Mit dem Angriff auf die Ukraine habe er die Rolle des Aggressors angenommen, mit einer Annullierung der Präsidentenwahl würde er den letzten Schritt tun, um das formell noch demokratische Russland in eine „offene Diktatur“ zu verwandeln.

Putin ist seit dem Jahr 2000, mit einer Unterbrechung zwischen 2008 und 2012, russischer Präsident. Aufgrund einer von ihm initiierten Verfassungsänderung kann er aber für zwei weitere Amtszeiten bis 2036 kandidieren. (vk/dpa)