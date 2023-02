Keine Erfolge für Russland: Wird Putins große Volksansprache ein Flop?

Von: Stephanie Munk

Teilen

Nato-Generalsekretär Stoltenberg reist am Donnerstag in die Türkei, um mit Erdogan über den Beitritt von Finnland und Schweden zu sprechen. Der News-Ticker.

Schweden prüft offenbar Lieferung von Kampfjets an die Ukraine: Die Regierung in Stockholm reagiert damit auf eine Anfrage aus Kiew

prüft offenbar an die Ukraine: Die Regierung in Stockholm reagiert damit auf eine Anfrage aus Kiew Eskalierter Ukraine-Konflikt : Lawrow erklärt den Westen zur Kriegspartei

: Lawrow erklärt den Westen zur Kriegspartei Lawrow hält Rede vor Duma : Es geht um „Schlüsselbereiche der Außenpolitik“

hält Rede vor : Es geht um „Schlüsselbereiche der Außenpolitik“ Dieser News-Ticker zum diplomatischen Geschehen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 16. Februar, 10.24 Uhr: Es läuft nicht nach Wladimir Putins Plan im Ukraine-Krieg: Dem Kremlchef gelingt es nicht, seinen Überfall auf die Ukraine der russischen Öffentlichkeit als Erfolg zu verkaufen. Zu dieser Einschätzung kommt nun das Institut für Kriegsstudien (ISW), ein Thinktank mit Sitz in Washington. Die letzte bedeutsame Errungenschaft sei die Einnahme der Stadt Sjewjerodonezk im Juli 2022 gewesen.

Die Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass Putin in seiner am 21. Februar anstehenden Rede zur Lage der Nation eine Maßnahme ankündigt, die den Krieg noch mehr eskalieren lässt. Putin werde weder eine größere Mobilmachung, noch andere bedeutsame politische Initiativen ankündigen, schätzt das ISW.

Aufnahme vom 15. Februar: Kremlchef Wladimir Putin bei Moskau © Mikhail Metzel/Imago

Ukraine-Krieg: „Frühling so gestalten, dass wirklich spürbar ist, dass die Ukraine sich auf den Sieg zubewegt“

Update vom 15. Februar, 22.48 Uhr: Mit Blick auf die aktuell schwierige Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Notwendigkeit baldiger militärischer Erfolge betont. „Wir müssen den Frühling so gestalten, dass wirklich spürbar ist, dass die Ukraine sich auf den Sieg zubewegt“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Mittwoch. Einmal mehr pochte er in diesem Zusammenhang auch auf schnelle Waffenlieferungen aus dem Ausland.

Selenskyj verwies auf die massiven Verluste, die Russland derzeit Experten zufolge täglich an der Front in der Ostukraine erleidet. Diese Phase müsse nun genutzt werden, erklärte er: „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es dort (in Russland) immer weniger das Bestreben gibt, ukrainische Gebiete besetzt zu halten.“

Nato-Generalsekretär Stoltenberg reist in die Türkei – „mit Nachdruck“ für Beitritt von Finnland und Schweden werben

Update vom 15. Februar, 21.55 Uhr: Der Generalsekretär der Nato, Jens Stoltenberg wird am Donnerstag zu einem Besuch in die türkische Hauptstadt Ankara reisen. Dort wird der Norweger sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen und mit Cavusoglu gemeinsam vor die Presse treten. Die Türkei sperrt sich bisher dagegen, dem geplanten Beitritt Schwedens und Finnlands zu dem Verteidigungsbündnis zuzustimmen. Stoltenberg sagte am Mittwoch, er werde sich bei seinem Besuch „mit Nachdruck“ für ein türkisches Ja einsetzen.

Die Türkei und Ungarn sind die einzigen Nato-Mitgliedstaaten, die dem Beitritt der beiden nordischen Staaten bisher noch nicht zugestimmt haben. Zuletzt hatte Ankara die Bereitschaft erkennen lassen, Finnlands Beitrittsgesuch zu ratifizieren. Nach dem Eklat um eine öffentliche Koran-Verbrennung durch einen Rechtsextremisten in Stockholm sperrt die Türkei sich aber weiterhin gegen einen schwedischen Beitritt. Nach den Gesprächen in Ankara ist ein Besuch Stoltenbergs im Erdbebengebiet geplant.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist am Donnerstag in die Türkei. © Valeria Mongelli/imago-images

Schweden prüft offenbar Lieferung von Kampfjets an die Ukraine

Update vom 15. Februar, 16:11 Uhr: Schweden prüft derzeit eine Anfrage der Ukraine zur Lieferung von Gripen Kampfflugzeugen. Das sagte der schwedische Verteidigungsminister Paul Jonsson am 15. Februar. Jonsson betonte, dass diese Flugzeuge für Schwedens Verteidigung zwar sehr wichtig seien. Die Priorität läge derzeit aber in der Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. Die schwedische Regierung hat der Ukraine Militärhilfe in Höhe von etwa einer Milliarde Euro zur Verfügung gestellt und ist bereit, ihre Unterstützung fortzusetzen, sagte er.

Ukraine-Krieg: EU-Außenbeauftragter kritisiert Länder, die keine Leopard-Panzer liefern

Update vom 15. Februar, 14.34 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kritisiert Länder, die entgegen ihrer Ankündigung Kiew noch doch keine Leopard-2-Panzer liefern wollen. „Es wäre sehr enttäuschend, wenn, nachdem so lange auf Deutschland mit dem Finger gezeigt wurde, dass sie nichts unternommen haben, diese Länder jetzt nicht mitziehen“, sagte der Top-Diplomat nun im Sender Phoenix.

Borrell sieht eine Kombination aus Diplomatie und Waffenlieferungen an die Ukraine als guten Weg zu einem Frieden. Beides müsse gleichzeitig geschehen, das sei nicht widersprüchlich. Er hoffe auf einen Vermittlungsprozess durch die UN.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Lawrow erklärt den Westen zur Kriegspartei

Update vom 15. Februar, 13.07 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat eine Rede vor der russischen Staatsduma gehalten - und sie dafür genutzt, dem Westen eine lange geplante Verschwörung gegen Russland vorzuwerfen. Diese habe das Ziel, es zu einer Art Sperrgebiet zu machen und zum Schurkenstaat zu erklären.

Die USA und ihre „Satellitenstaaten“ würden derzeit einen „allumfassenden, hybriden Krieg“ gegen Russland führen, sagte Lawrow - ungeachtet der Tatsache, dass es Putin war, der seine Armee vor rund einem Jahr in die Ukraine einmarschieren ließ. Seinen „hybriden Krieg“ führe der Westen mit verschiedenen Mitteln, behauptete Lawrow: „Von der direkten militärischen Unterstützung“ der angeblichen Neonazis, die in der Ukraine an der Macht seien, über „beispiellose illegale Sanktionen“ bis hin zu „offenen Lügen, um Russland zu dämonisieren“.

Russland dagegen habe sich „bis zum letzten Moment“ bemüht, „die Spannungen zu deeskalieren“ behauptete Lawrow. Zu diesem Zweck habe Putin im Dezember 2021 dem Westen eine „Initiative für gegenseitige Sicherheitsgarantien“ vorgelegt. Lawrow meint damit offenbar, dass Putin im Dezember 2021, als schon 70.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze standen, von der Nato die Garantie gefordert hatte, dass die Ukraine und andere Ex-Sowjetrepubliken niemals dem Bündnis beitreten. Die Nato hatte daraufhin erklärt, Russland habe dahingehend kein Mitspracherecht, zeigte sich aber offen für einen Dialog.

Ukraine-Krieg: Fast komplette russische Armee in Ukraine

Update vom 15. Februar, 11.50 Uhr: Der Westen erhöhe seine eigene Sicherheit, indem er der Ukraine helfe, Russland zu besiegen. Dies sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Interview mit dem Sender BBC. Mittlerweile seien 97 Prozent der russischen Armee in der Ukraine gebunden, so Wallace. Die „Abnutzungsrate“ sei sehr hoch, die „Kampfeffektivität“ der Russen schätzungsweise um 40 Prozent gesunken, so der Verteidigungsminister. Fast zwei Drittel der russischen Panzer seien zerstört oder kaputt. „Das hat direkte Auswirkungen auf die Sicherheit Europas.“

Russland habe sich bisher unfähig gezeigt, eine Armee aufzustellen, die die Verteidigung der Ukraine „durchschlagen“ könne, so Wallace in dem Interview weiter. Russlands Strategie erinnere derzeit an den Ersten Weltkrieg, „mit Erfolgsraten von Metern statt Kilometern“.

Ukraine-Krieg: Reden von Putin und Lawrow, Duma-Sondersitzung - Was will Russland verkünden?

Moskau - Das russische Parlament hat eine Sondersitzung angekündigt, in der es um die von Russland annektierten Gebiete in der Ukraine gehen soll. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Es werde bei der außerplanmäßigen Zusammenkunft am nächsten Mittwoch (22. Februar) um „Gesetze zur Integration der neuen Regionen in den Rechtsrahmen Russlands“ gehen, ließ sich Wjatscheslaw Timtschenko, Mitglied des russischen Oberhauses, zitieren.

Russland hat im Oktober 2022 - nach einem halben Jahr blutiger Kämpfe im Ukraine-Krieg - vier Regionen des Nachbarlandes annektiert. Dies geschah unter internationalen Protest und unter Missachtung des Völkerrechts. Nach Lesart des Kreml gehören die ukrainischen Gebiete Saporischschja, Charkiw, Donezk und Luhansk seitdem zu Russland.

Ukraine-Krieg: Putin will große Rede halten

Am Tag vor der Sitzung - am Dienstag, 21. Februar - wird der russische Präsident Wladimir Putin vor der Bundesversammlung eine Rede zur Lage der Nation halten. Das kündigte Sprecher Dimitri Peskow vergangene Woche laut der russischen Nachrichtenagentur Tass an. Peskow sagte, Putin werde zur „aktuellen Situation“ sprechen, inklusive der „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine. Putins Rede zur Lage der Nation war zuvor immer wieder verschoben worden und fand zuletzt im April 2021 statt.

Wie das unabhängige russische Nachrichtenportal Meduza und Berufung auf staatliche Medien berichtet, soll tags darauf ein großes Konzert und eine Kundgebung im Moskauer Luschniki-Stadion, dem größten Fußballstadion Russlands, folgen. Dort hatte Putin im März 2022 gesprochen - damals brach die TV-Übertragung abrupt ab.

Ukraine-Krieg: Lawrow hält Rede vor Duma

Der russische Außenminister Sergej Lawrow werde außerdem eine Rede vor der russischen Staatsduma halten, heißt es in einer Meldung der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, ohne dass ein konkretes Datum dafür genannt wird. Er werde mit den Parlamentariern über „Schlüsselbereiche der Außenpolitik des Landes“ diskutieren.

Zuletzt habe Lawrow im Januar 2022 vor der Duma gesprochen, wenige Wochen vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Damals habe Lawrow vor dem Westen gewarnt, der die Ukraine zu Provokationen gegen Russland anstacheln würden - und kündigt „tiefgreifenden negativen Veränderungen in der Weltpolitik“ an. (smu)