Trump droht mit drastischer Maßnahme: Grenze zu Mexiko könnte geschlossen werden

Donald Trump droht damit die Grenze zu Mexiko schließen zu lassen. Grund ist der große Strom von Flüchtlingen aus Mittel- und Südamerika.

Die amerikanische Natobotschafterin Kay Bailey Hutchison hofft auf ein Ausscheiden der SPD aus der Bundesregierung. Sie hofft, dass Deutschland dann ihre Rüstungsausgaben erhöhen würde.

Wegen des Flüchtlingsstroms aus Mittel- und Südamerika könnte die Trump die Grenze zu Mexiko schließen lassen.

Donald Trump will den mittelamerikanischen Staaten Hilfsgelder streichen.

Die News aus dem Weißen Haus der vergangenen Tage können Sie hier nachlesen.

>>>Aktualisieren<<<

Update 16.25 Uhr: Im Team von US-Präsident Donald Trump gibt es offensichtlich die Hoffnung, dass ein Ausscheiden der SPD aus der Bundesregierung den Weg für deutlich höhere Verteidigungsausgaben Deutschlands ebnen könnte. Sie wisse, dass es bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Teil der Koalition den Willen gebe, bei den Verteidigungsausgaben mehr zu tun, sagte die US-amerikanische Nato-Botschafterin Kay Bailey Hutchison am Montag in Brüssel. Ihrer Einschätzung nach arbeite Merkel nun daran, „Andere hereinzubringen“, um einen entsprechenden Haushalt aufstellen zu können.

In der Nato-Zentrale sorgten die Äußerungen von Hutchison für Irritationen, da innenpolitische Angelegenheiten normalerweise von Bündnispartnern nicht kommentiert werden. Auf Nachfrage schränkte Hutchison mehrere Stunden später ein, dass es nicht „notwendigerweise“ darum gehen müsse, „neue Leute“ in die Regierung zu bringen. Demnach könnte man die Koalition auch so nehmen, wie sie ist und darauf dringen, das zu tun, wozu sich die Regierung verpflichtet habe.

Regierungswechsel dürfte kaum Veränderung bringen

Merkel hatte den USA im vergangenen Jahr versprochen, die deutschen Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, was vermutlich jährlichen Mehrausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe entsprechen würde. Doch bildet die Finanzplanung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das bislang nicht ab.

Auch ein Regierungswechsel dürfte allerdings wohl kaum einen Wandel in dieser Frage bringen. Nach aktuellen Umfragen würde die Union aus CDU und CSU im Fall einer Neuwahl derzeit nur zusammen mit den Grünen auf eine Mehrheit im Bundestag kommen. Die Grünen lehnen extreme Erhöhungen der Verteidigungsausgaben aber wie die SPD ab.

Hutchison verwies in ihren Äußerungen auch auf ein Telefonat von Merkel und Trump vor rund einer Woche. In diesem habe Merkel erneut die Einhaltung ihrer Versprechen zu den Verteidigungsausgaben zugesagt, erklärte die US-Botschafterin. Trump beklagt seit langem eine „unfaire“ Lastenverteilung innerhalb der Nato und fordert von Partnern wie Deutschland deutlich mehr Engagement.

Erstmeldung: Trump droht mit drastischer Maßnahme: Grenze zu Mexiko könnte geschlossen werden

Washington - Schon seit Monaten flüchten hunderttausende Menschen aus Mittel- und Südamerika in Richtung USA. Deshalb könnte Donald Trump jetzt die Grenze zu Mexiko schließen lassen, um den Flüchtlingsstrom aufzuhalten. Aus dem Umfeld des Weißen Hauses ist zu hören, dass der Präsident diesen drastischen Schritt ernsthaft in Erwägung ziehe. Stabschef Mick Mulvaney sagte am Sonntag gegenüber dem Sender ABC, dass etwas „Dramatisches" passieren müsse, damit Trump seine Drohung doch nicht wahr mache. Im April würden 100.000 Menschen illegal die Grenze passieren. Dies sei eine humanitäre Krise und eine Sicherheitskrise, darüber berichtet Spiegel Online.

Grenzschließung scheint ernsthafte Option für Trump zu sein

„Mexiko muss seine sehr strikten Migrationsgesetze nutzen, um die vielen Tausend Menschen aufzuhalten, die versuchen, in die USA zu gelangen“, schrieb Trump auf Twitter. „Unsere Aufnahmekapazitäten sind erschöpft und wir werden Illegale nicht mehr aufnehmen“, kündigte er an. „Der nächste Schritt ist, die Grenze zu schließen.“ Seine Beraterin Kellyanne Conway äußerte sich ähnlich wie der Präsident und sagte, dass er nicht bluffen würde.

Wenn die Grenze tatsächlich gesperrt wird, würde nicht nur der Personenverkehr eingestellt werden, sondern auch der Handel. Das könnte für einen großen wirtschaftlichen Schaden sorgen. Davon wären sowohl die USA, als auch die südamerikanischen Staaten betroffen. Stabschef Mulvaney sagte dem Sender CNN, dass die Regierung deswegen besorgt sei. Jedoch seien die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit noch größer.

Ein weiterer Vorteil der Grenzschließung soll auch die Eindämmung des Drogenhandels sein. Wobei Trump selbst sagte, dass Menschenhändler und Drogenschmuggler vor allem die „grüne" Grenze nutzen würden. Die Schließung der Grenzübergänge würde dieses Problem also nicht wirklich beheben.

Lesen Sie auch: Türkei-Wahl: Bittere Erdogan-Pleiten - doch Roth äußert schwerwiegenden Verdacht

Trump droht mittelamerikanischen Staaten mit der Einstellung von Hilfsgeldern

Um die Flüchtlingsproblematik auf Dauer in den Griff zu bekommen. hat die US-Regierung den mittelamerikanischen Ländern El Salvador, Honduras und Guatemala erneut angedroht, Hilfsgelder zu streichen. Die Regierungen täten zu wenig gegen illegale Migranten, die versuchten, aus diesen Ländern in die USA zu gelangen. „Sie haben nichts für uns getan“, zitieren mehrere US-Medien Trump. Eine entsprechende Drohung hatte er bereits im Oktober ausgesprochen. Nun werde das Außenministerium eine Direktive Trumps umsetzen, teilte das Ministerium am Samstag mit. Es soll auch der Kongress einbezogen werden.

Es geht um Zahlungen für die Jahre 2017 und 2018 im Gesamtvolumen von deutlich über 500 Millionen Dollar, die in weiten Teilen noch nicht geflossen sind. Unklar war zunächst, ob die Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus den Schritt verhindern können. Die „Washington Post“ berichtete, eine Delegation der Demokraten, die am Wochenende zu Besuch in El Salvador war, habe die Absicht Trumps als „kontraproduktiv“ bezeichnet.

Experten sprechen von Rückgang der Flüchtlingszahlen

Der Schritt kommt auch deshalb überraschend, weil Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen gerade erst mit den drei Ländern eine Vereinbarung zur Eindämmung der Migration getroffen hatte. Politiker aus Lateinamerika erklärten, die Zahl von Flüchtenden gehe zurück. Experten erklärten gegenüber der „Washington Post“, die Zählungen gingen auch nicht direkt an die Regierungen, sondern an Hilfsorganisation, deren Projekte zur Bekämpfung der Fluchtursachen von den USA abgesegnet seien.

Ebenfalls interessant: Brexit: Juncker legt gegen Briten nach - und wählt drastische Worte für Mays Vorgänger

md/dpa