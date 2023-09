Nächste Runde in Georgia: Trump ignoriert Verlesung der Anklage

Von: Christian Stör

Teilen

In Georgia kommt es zur Verlesung der Anklage gegen Donald Trump. Der weist alle Schuld von sich - und reicht schriftlich ein, was er zu sagen hat.

Atlanta - Diesmal bleibt das große Spektakel wahrscheinlich aus. Die Verlesung der Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia erspart sich Donald Trump lieber. Der frühere Präsident verzichtete vorab auf sein Recht, bei dem Gerichtstermin vor Ort aufzutreten, wie aus einem von Trump unterzeichneten Gerichtsdokument hervorgeht.

Bei einer Anklageverlesung werden die Beschuldigten vor Gericht formell mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie haben dann die Gelegenheit, auf „schuldig“ oder „nicht schuldig“ zu plädieren. In dem Gerichtsdokument machte Trump auf schriftlichem Wege allerdings deutlich, dass er sich in dem Fall in Georgia „nicht schuldig“ bekenne. Die Anklageverlesung am Mittwoch (6. September) findet aller Voraussicht nach also ohne ihn statt.

Trotz aller Skandale: Donald Trump kann sich auf seine Fans verlassen. © CHIP SOMODEVILLA/afp

Donald Trump muss sich in Georgia vor Gericht verantworten

Für Trump ist es bereits die vierte Anklage in den USA. Nach der Anklageerhebung in den drei vorangegangenen Fällen war Trump persönlich vor den zuständigen Gerichten in New York, Miami und Washington DC aufgetreten – begleitet von einem riesigen Medienrummel. Allerdings musste der Republikaner diesmal bereits im Bezirksgefängnis von Atlanta erscheinen, um sich dort wegen der Anklage formal den Behörden zu stellen und seine Personalien aufnehmen zu lassen. Dort wurde auch ein Polizeifoto von ihm gemacht.

Georgia gehörte zu den Bundesstaaten, die für den Wahlausgang 2020 eine Schlüsselrolle spielten. Joe Biden gewann in dem Bundesstaat damals mit etwa 12.000 Stimmen Vorsprung. Trump bemühte sich, seine Wahlniederlage dort nachträglich noch ändern zu lassen. Unter anderem rief er damals den obersten Wahlaufseher Georgias, seinen republikanischen Parteikollegen Brad Raffensperger, in einem einstündigen Telefonat dazu auf, genügend Stimmen für ihn „zu finden“, um das Ergebnis „nachzuberechnen“ und zu seinen Gunsten zu drehen.

Ergebnis der Wahl in Georgia bei der US-Präsidentschaftswahl 2020

Kandidat Stimmen Joe Biden 2.473.633 Donald Trump 2.461.854 (Quelle: NY Times)

Donald Trump droht in Georgia eine lange Haftstrafe

Trump steht in Georgia allerdings nicht alleine vor Gericht. In der Anklageschrift werden auch 18 weitere Beschuldigte erwähnt, die sich an dem Komplott beteiligt haben sollen. Besonders heikel ist dabei ein Straftatbestand aus dem sogenannten Rico-Gesetz. Damit ist es der Anklage möglich, gegen mehrere Angeklagte gleichzeitig als Teil einer kriminellen Vereinigung vorzugehen. Es drohen lange Haftstrafen.

Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

Trump hatte die Präsidentenwahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Er weigert sich aber bis heute, seine Niederlage einzugestehen. Stattdessen behauptet er ohne jeden Beweis unbeirrt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Dutzende Klagen des Trump-Lagers wurden nach der Wahl von Gerichten abgeschmettert, auch vom Supreme Court. Trumps Feldzug gegen den Wahlausgang gipfelte am 6. Januar 2021 in einem Sturm seiner Fans auf das Kapitol in der Hauptstadt. Mehrere Mitglieder der rechtsradikalen Miliz „Proud Boys“ sind deshalb zu langen Haftstrafen verurteilt worden. (cs/dpa)