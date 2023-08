Prozess in Georgia: Trump droht Haft in berüchtigtem Gefängnis

Von: Fabian Müller

Gegen Donald Trump läuft in Georgia ein neuer Prozess. Sollte er für schuldig erklärt werden, droht ihm im Gefängnis der Tod, fürchten seine Anhänger.

Atlanta – Sollte der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Prozess, der ihm aktuell in Georgia gemacht wird, verurteilt werden, droht ihm, dass er seine Haftstrafe in einem berühmt-berüchtigten Gefängnis verbringen muss: dem Fulton County Jail. Das berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend.

Trump wurde Anfang der Woche zum vierten Mal seit dem Ende seiner Amtszeit angeklagt. Der Bezirksstaatsanwalt von Fulton County im Bundesstaat Georgia klagte Trump und 18 seiner Verbündeten nach dem Gesetz gegen organisierte Kriminalität wegen einer weitreichenden Verschwörung an, die darauf abzielte, seine Wahlniederlage aus dem Jahr 2020 zu kippen und ihn an der Macht zu halten. Trump selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten und bezeichnet die langwierigen Ermittlungen als politische Verfolgung.

Prozess in Georgia: Wird Trump verurteilt, droht im berüchtigtes Fulton County Jail

Dem ehemaligen US-Präsidenten wurde eine Frist bis zum 25. August eingeräumt, um sich zu stellen und damit die Schuld einzugestehen. Das Büro des Sheriffs von Fulton County teilte mit, dass alle 19 Angeklagten voraussichtlich im gleichnamigen Gefängnis des Countys untergebracht werden würden.

Anhänger von Donald Trump wüten seither in den sozialen Medien. Sollte Trump in diesem Gefängnis untergebracht werden, wäre sein Leben in Gefahr, behaupten sie. Das Gefängnis in Atlanta gilt als besonders gefährlich, derzeit untersuchen die Behörden die Sicherheit im Fulton County Jail. Immer wieder kommt es dort zu Todesfällen.

Fulton County Jail gilt als besonders gefährlich: mehrere Todesfälle in den vergangenen Jahren

Ein Jura-Professor an der Georgia State University schrieb auf X, dem ehemaligen Twitter: „Ich würde meinem ärgsten Feind nicht die Zustände des Gefängnisses von Fulton County wünschen.“ Es sei nicht lustig, Witze über Trump und das Gefängnis zu machen, denn dort seien auf „unmenschliche Art und Weise Menschen gestorben“.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump während einer Golfpartie im Trump National Golfclub am 13. August 2023. © Timothy A. Clary/AFP

Im vergangenen Juli kündigte die Bürgerrechtsabteilung des Justizministeriums eine Untersuchung des Gefängnisses an. Dort war die Leiche von Lashawn Thompson entdeckt worden, der Leichnam war von Insekten bedeckt aufgefunden worden. In einer Pressemitteilung teilte die Bürgerrechtsabteilung mit, dass es glaubwürdige Anschuldigungen gegen das Gefängnis gebe.

Thompson war einer von 15 Menschen, die im vergangenen Jahr in der Haftanstalt ums Leben gekommen sind. Auch in diesem Jahr sind bereits mehrere Menschen gestorben, darunter alleine zwei im August. Das Atlanta Magazine berichtet, es habe elf Brände, 534 Schlägereien, 114 Messerstechereien und mindestens zwei Morde gegeben. (fmü)