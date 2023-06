Teflon-Trump: Republikanische Wählerschaft will den Ex-Präsidenten zurück – trotz Anklagen

Von: Nail Akkoyun

Donald Trump auf der „Faith & Freedom“-Politikkonferenz in Washington, D.C. am 24. Juni. © Nikhinson Julia/CNP/Imago

Anderthalb Jahre vor der US-Wahl suchen die Republikaner ihren Präsidentschaftskandidaten. Aktuell deutet alles auf Donald Trump hin.

Washington, D.C. – Einst scherzte Donald Trump, dass er am helllichten Tag jemanden auf der 5th Avenue in Manhattan erschießen könnte, und die Menschenmassen noch immer hinter ihm stehen würden. Heute ist der Ex-Präsident wegen mehrerer Delikte vor Gericht, Mord ist jedoch keines davon. Dennoch schauen die republikanischen Wählerinnen und Wähler über dessen Fehltritte hinweg – Trump scheint unantastbar.

Trotz der Anklageerhebung gegen Trump, bei der ein einziges Urteil schon für eine Gefängnisstrafe reichen könnte, würde mehr als die Hälfte der republikanischen Wählerschaft für das frühere Staatsoberhaupt stimmen. Dies zeigt eine neue Umfrage von NBC News. Angesprochen auf die Vorwahlen, gaben über die Hälfte der Befragten an, dass Trump ihre erste Wahl für eine Präsidentschaftsnominierung im Jahr 2024 wäre. Trump würde bei der US-Wahl dann höchstwahrscheinlich gegen Amtsträger Joe Biden antreten.

Wie aus der repräsentativen Erhebung hervorging, würde Ron DeSantis auf lediglich 22 Prozent kommen – und damit knapp 30 Prozentpunkte hinter seinem Konkurrenten Trump liegen. Dies deckt sich mit einer Umfrage von Anfang Juni, in der der Florida-Gouverneur ebenfalls mit 22 Prozent den zweiten Platz in der Wählergunst erreichte. In der aktuellen Befragung gaben zudem sieben Prozent an, dass sie den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence wählen würden, während vier Prozent Chris Christie, den ehemaligen Gouverneur von New Jersey, favorisieren. Abgesehen von den vier Kandidaten kam niemand aus der Republikanischen Partei auf über vier Prozent.

Republikaner suchen ihren Kandidaten: Trump führt in sämtlichen Umfragen vor DeSantis

Ohnehin ist fest davon auszugehen, dass entweder Donald Trump oder Ron DeSantis das Rennen machen wird. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage von CNN zeichnete dabei ein etwas engeres Bild: dort kam Trump auf nur 47 Prozent, DeSantis hingegen auf 26 Prozent. Auch wenn diese Differenz noch immer groß ist, scheint eine Aufholjagd für DeSantis unter diesen Umständen machbarer als im Falle eines 30-Punkte-Unterschieds – wie mehr oder weniger im Fall der jüngsten NBC-Erhebung.

Doch Trump ist sich der Unterstützung seiner treuen Anhängerschaft bewusst. Am vergangenen Samstag (24. Juni) prahlte der ehemalige Präsident bei einer Veranstaltung der „Faith & Freedom Coalition“ damit, dass sämtliche Anklagen nichts mehr als eine „Probe“ für ihn seien – und eine „Auszeichnung“.

„Jedes Mal, wenn die linksradikalen Demokraten, Marxisten, Kommunisten und Faschisten mich anklagen, betrachte ich das als eine große Tapferkeitsauszeichnung“, sagte Trump, ehe er dem christlich-konservativen Publik unter tosendem Applaus etwas von Aufopferung und Liebe erzählte: „Ich werde für Sie angeklagt und ich glaube, dass mehr als 200 Millionen Menschen, die unser Land lieben, zu Ihnen gehören“, so der Republikaner. (nak)