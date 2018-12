Trump-Sohn plaudert bittere Wahrheit aus: Das schenkte ihm sein Vater zu Weihnachten

US-Präsident Donald Trump könnte Medienberichten zufolge seinen Schwiegersohn und Berater Jared Kushner zum neuen Stabschef im Weißen Haus machen. Ex-Anwalt Michael Cohen muss ins Gefängnis. Der News-Ticker.

Trumps Anwalt Michael Cohen muss ins Gefängnis.

Wegen einer Möglichen Amtsenthebung macht sich Donald Trump keine Sorgen.

Der Regierung droht das Geld auszugehen. Ein sogenannter Shutdown droht.

Mehrere hundert mittelamerikanische Migranten haben in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana versucht, illegal die Grenze zu den USA zu überqueren.

Trump wechselt reichlich Personal aus im Weißen Haus. Nikki Haley, Jeff Sessions und John Kelly müssen gehen.



12.02 Uhr: Ist Milliardär und US-Präsident Trump zu geizig für ein Weihnachtsgeschenk an seinen Sohn? In einem Interview auf dem roten Teppich in New York plauderte Sohn Donald Jr. aus dem Nähkästchen und verriet: „Naja, ich bin sein Namensvetter, also habe ich immer die Sachen bekommen, auf denen Initialen standen.” Und weiter: „An einem Weihnachtsfest habe ich von ihm ein Geschenk bekommen, dass ich ich ihm im Jahr davor mit seinen Initialen gemacht hatte. Ich habe dann gesagt: ‚Ich weiß, dass du mir das nicht gekauft hast.‘” Sein Vater habe darauf gefragt, woher er das wisse. „Weil ich es dir selbst geschenkt habe”, will er darauf geantwortet haben, erklärte der Präsidentensohn lachend.

Für einige dürfte dieses Beispiel ein erneuter Beleg für das unterkühlte Verhältnis der Trump-Kinder zu ihrm Vater sein. Donald Jr. zeigte jedoch solche Anzeichen nicht. Vielmehr erzählte er: „Wenn ihr glaubt, er wäre lustig im Fernsehen, solltet ihr ihn am Weihnachtstisch erleben.”

11.58 Uhr:

Russland will sich von den USA nicht die Freilassung der festgehaltenen ukrainischen Seeleute und Marineboote vorschreiben lassen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, über deren Schicksal entscheide allein die russische Justiz. Die Kooperation zwischen Russland und den USA und ein mögliches Präsidententreffen seien dagegen entscheidend für die Sicherheit der Welt.

„Die russische Seite ist, wie Präsident (Wladimir) Putin gesagt hat, weiter zu einem Spitzentreffen bereit“, sagte Peskow am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Im Vergleich dazu sei das ukrainische Problem nachgeordnet. „Wir rechnen darauf, dass auch die USA zu diesem Schluss kommen“, sagte der Kremlsprecher.

11.45 Uhr: China setzt im Handelsstreit mit den USA die Strafzölle auf Autos und Autoteile aus den Vereinigten Staaten für drei Monate aus. Dies gelte ab dem 1. Januar, teilte die Regierung in Peking am Freitag mit. Im Sommer hatte sie die Zölle auf US-Autos von zehn auf 35 Prozent angehoben und reagierte damit auf US-Strafzölle auf chinesische Waren.

Bitterer Umfrage-Absturz für Melania: Hat sie Donald zu sehr unterstützt?

10.41 Uhr: Die Beliebtheit der First Lady Melania Trump schtint dahin. In der Gunst der US-Bürger ist sie laut einer CNN-Umfrage dramatisch abgestürzt. Im November sackte ihre Beliebtheitsquote gegenüber dem Vormonat um satte elf Punkte von 54 auf 43 Prozent ab. Im Vergleich zu ihrem Höchstwert im Mai dieses Jahres rutschte sie sogar 14 Zähler ab.

Der Grund? Womöglich die Unterstützung für ihren Mann. Anders als in den rund ersten elf Monaten 2018 war sie zuletzt oft an der Seite ihres Mannes Donald Trump zu sehen. Und sie verteidigte nicht nur ihn und seine Politik, sondern kritisierte wie Donald auf die Medien.

+ Donald Trump. © AFP / LARS HAGBERG

Donald Trump: Macht er Ivankas Mann, Jared Kushner, zu seinem Stabschef?

7.01 Uhr: US-Präsident Donald Trump könnte Medienberichten zufolge seinen Schwiegersohn und Berater Jared Kushner zum neuen Stabschef im Weißen Haus machen. Der 37-jährige Ehemann von Trumps Tochter Ivanka sei für die Nachfolge des scheidenden Stabschefs John Kelly in der engeren Auswahl, berichtete am Donnerstag zunächst die "Huffington Post".

Trump hatte vor knapp einer Woche bekanntgegeben, dass Kelly den Posten zu Jahresende räumen wird. Seitdem sucht der Präsident einen Nachfolger für den Job in der Machtzentrale in Washington - allerdings bislang vergeblich. So sagte der als Favorit gehandelte Stabschef von Vize-Präsident Mike Pence, Nick Ayres, ab und kündigte seinen Rückzug aus dem Weißen Haus an. Auch der erzkonservative Abgeordnete Mark Meadows sagte ab.

Trumps bisherige Stabschefs hatten im Weißen Haus einen schweren Stand. Kelly war im Juli 2017 dem glücklosen Reince Priebus gefolgt. Das Verhältnis zwischen dem angesehenen Vier-Sterne-General und dem Präsidenten soll sich dann aber schnell verschlechtert haben.

+ Jared Kushner. © dpa / Evan Vucci

Das waren die Trump-News aus den USA vom Donnerstag

17.20 Uhr: Mexikos neuer Präsident Andrés Manuel López Obrado hat nach eigenen Angaben bisher nicht mit US-Präsident Donald Trump über den Bau und die Finanzierung einer Grenzmauer zwischen den beiden Staaten gesprochen. Stattdessen habe er sich in einem Telefongespräch mit Trump über die Möglichkeit eines Abkommens zu Investitionen in Mexiko und Zentralamerika unterhalten, um die Migration von dort einzudämmen, sagte López Obrador am Donnerstag. Das Gespräch darüber am Mittwoch sei gut verlaufen, sagte der 65 Jahre alte Links-Politiker. Trump habe ihn zudem nach Washington eingeladen. Wann ein solcher Besuch stattfinden könnte, war zunächst unklar.

Die Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA ist ein Dauerstreitpunkt. Trump hat wiederholt angekündigt, dass das lateinamerikanische Land für die Kosten aufkommen werde. „Ich habe oft gesagt, „Auf dem einen oder anderen Wege wird Mexiko für die Mauer bezahlen““, schrieb Trump am Donnerstagmorgen auf Twitter. Durch das Geld, das mit dem Ende November unterzeichneten Freihandelsabkommen USMCA zwischen den USA, Kanada und Mexiko gespart werde, zahle Mexiko für die Mauer, so Trump weiter.

Canseco bietet Trump seine Hilfe an: "Siehst immer mehr wie ein Kuchen aus"

17.17 Uhr: Der frühere Baseball-Superstar Jose Canseco hat US-Präsident Donald Trump seine Hilfe angeboten - in der Politik und in Sachen Fitness. "Hey Kumpel, du brauchst einen schlagfertigen Kerl als Stabschef. Ich habe schon einen Geheimplan für eine Neuorganisation", schrieb der 54-jährige Canseco am Donnerstag bei Twitter. Trump hatte zuletzt John Kelly als Stabschef entlassen. Trumps Körperfülle gefällt dem ehemaligen Profi aus der Major League Baseball (MLB) nicht. "Ich mache mir Sorgen darüber, dass du immer mehr wie ein Kuchen aussiehst. Ich werde dich täglich trainieren. Schick mir eine Direktnachricht", so Canseco. Dahinter setzte er den Hashtag "yeswecanseco". Canseco richtet sich immer wieder öffentlich an Politiker. So war der zweimalige World-Series-Gewinner vor genau einem Jahr seinen Job als TV-Experte nach beleidigenden Tweets losgeworden. "Was ist nur mit all diesen Politikern los, die Frauen belästigen? Mich haben einige Frauen belästigt und ich habe mich nie darüber beschwert", hatte Canseco damals geschrieben. Und weiter: "Ich erkenne den Unterschied: Ich war ein gut aussehender Junge und diese Politiker sehen aus wie ein Sack mit Popeln."

16.44 Uhr:

US-Präsident Donald Trump will sich mit einer neuen Afrika-Strategie dem wachsenden Einfluss Chinas auf dem Kontinent entgegenstellen. Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton kündigte am Donnerstag in Washington an, im Rahmen dieser neuen Strategie würden auch die Unterstützung für afrikanische Staaten und die Teilnahme an UN-Blauhelmeinsätzen überprüft. An unproduktiven und erfolglosen UN-Missionen zur Friedenssicherung würden sich die USA nicht mehr beteiligen.

Bolton warnte: „In Afrika sehen wir bereits die beunruhigenden Auswirkungen von Chinas Streben nach mehr politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht.“ China, aber auch Russland, würden ihren Einfluss in Afrika schnell ausweiten.

15.48 Uhr: Nach der Haftstrafe für seinen früheren Anwalt Michael Cohen hat US-Präsident Donald Trump jedwedes eigenes Fehlverhalten dementiert und Vorwürfe gegen den Verurteilten erhoben. „Ich habe Michael Cohen nie angewiesen, gegen das Gesetz zu verstoßen“, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. „Er war ein Anwalt und er sollte das Gesetz kennen.“

In seiner ersten Wortmeldung seit dem Urteil gegen Cohen verwahrte sich Trump dagegen, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Cohen sei es nur darum gegangen, den Präsidenten in Verlegenheit zu bringen.

„Idiot“: Darum erscheint Trump, wenn man dieses Wort googelt

Update vom 13. Dezember, 15.40 Uhr: Am Dienstag musste Sundar Pichai der Chef von Google vor dem Kongress aussagen. Es ging darum, ob Google diepolitische Meinung manipuliere, chinesische Sponsoren und um Datenschutz-Angelegenheiten. Die Verantwortlichen im Kongress versuchten zu verstehen, wie die Suchmaschine funktioniere. Die Abgeordneten schienen dabei wenig technikaffin zu sein. Die Washington Post berichtete, dass die demokratischen Abgeordnete Zoe Lofgren ihn fragte, warum Bilder des US-Präsidenten Donald Trump erscheinen, wenn man nach dem Wort „Idiot” googelt. Pichai erklärte, dass die Algorithmen 200 Faktoren wie Relevanz, Popularität und die Art und Weise, wie andere Nutzer den Suchbegriff einsetzten, berücksichtigen. Er versicherte das sie keinen Einfluss auf die Ergebnisse hätten.

Die Republikanischen Abgeordneten wollten auch herausfinden, ob Google konservative Inhalte benachteiligt. Deshalb fragte der Abgeordnete Lamar Smith, ob Pichai Angestellte angewiesen hätte, Suchergebnisse zu manipulieren.

Der Google-Chef erklärte erneut, dass es unmöglich sei, den Prozess zu beeinflussen. Der Algorithmus sei zu komplex, um von einer Person oder sogar einer Gruppe von Menschen in eine gewisse Richtung gelenkt zu werden. Die Abgeordneten wollten ihm das nicht wirklich glauben.

Amtsenthebung gegen Trump? US-Präsident fühlt sich unangreifbar

US-Präsident Donald Trump hat laut einem Interview, aus dem der Spiegel zitiert, keine Angst vor einem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. „Es ist schwierig, jemanden wegen Amtsvergehen anzuklagen, der nichts falsch gemacht hat und der die beste Wirtschaftslage in der Geschichte unseres Landes geschaffen hat", soll Trump gesagt haben.

Zudem denke er, „dass die Leute rebellieren würden, wenn das passieren würde." Gegen Trump gibt es Vorwürfe, er habe über seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen Schweigegeld an angebliche Geliebte zahlen lassen. Deshalb gibt es Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren oder gar eine Haftstrafe.

Trump soll gesagt haben, dass Cohen mit den Zahlungen vor den Wahlen 2016 nicht gegen Gesetze verstoßen habe. "Michael Cohen ist ein Anwalt. Ich nehme an, dass er wusste, was er tat." Bundesanwälte verlangen, dass Cohen wegen Steuer- und Bankenbetrugs sowie Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu einer vier- bis fünfjährigen Haftstrafe verurteilt wird. Der 52-jährige hofft wegen seiner umfassenden Aussagen auf eine mildere Strafe.

Deadline-Day: Geht Teilen der Regierung am 21. Dezember das Geld aus?

Nancy Pelosi warnte vor „einem Trump-Shutdown als ein Weihnachtsgeschenk“ für das amerikanische Volk. Bei einem solchen „Shutdown“ werden Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt sowie Ämter und Behörden geschlossen. Schumer verwies darauf, dass von den 1,3 Milliarden Dollar, die der Kongress im vergangenen Jahr für Grenzsicherung bereitgestellt habe, weniger als sechs Prozent ausgegeben worden seien. Trump hatte einst versprochen, Mexiko werde den Bau der Mauer finanzieren.

Am vergangenen Donnerstag hatte der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet. Nicht enthalten sind darin die vom Präsidenten geforderten fünf Milliarden Dollar für den Mauerbau. Trump hat bis Freitagabend Zeit, das Paket zu unterzeichnen.

+ US-Präsident diskutiert mit US-Demokraten im Weißen Haus. © dpa / Evan Vucci

Sollte es bis zum 21. Dezember keine Einigung geben, würde Teilen der Regierung das Geld ausgehen, darunter dem für den Grenzschutz zuständigen Heimatschutzministerium. Nicht betroffen wären das Pentagon, das Bildungs-, das Gesundheits-, sowie das Arbeitsministerium, weil für diese Ministerien bereits im September ein längerfristiger Haushalt verabschiedet worden war.

Trump: Personalrochade im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump hat geplante Neubesetzungen auf zwei wichtigen Regierungsposten bekanntgegeben. Neuer Justizminister soll William Barr werden, der das Amt bereits unter dem kürzlich verstorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush innehatte, wie Trump am Freitag in Washington mitteilte.

Der bisherige Minister Jeff Sessions musste im November gehen, weil Trump unzufrieden mit ihm war. Das Amt ist wichtig und steht unter besonderer Beobachtung, weil der Justizminister die Aufsicht über die Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller in der Russland-Affäre hat.

Als neue Botschafterin bei der UNO nominierte er Heather Nauert, die bislang Sprecherin des US-Außenministeriums ist. Nauert, eine frühere Fernsehmoderatorin von Fox News, würde dann Nachfolgerin von Nikki Haley werden, die zum Jahresende aus dem Amt ausscheidet.

Auch John Kelly, Stabschef im Weißen Haus, werde den Posten Ende des Jahres aufgeben, sagte Trump am vor Journalisten in Washington. Gerüchte, Kelly werde das Weiße Haus bald verlassen, gab es schon länger. Mitte November hatte Trump gesagt, es gebe "einige Dinge" an Kelly, die er möge, und andere, die er nicht möge. Der 68-Jährige mache "in vielerlei Hinsicht einen hervorragenden Job", "an irgendeinem Punkt" werde Kelly aber "weiterziehen wollen".

