Eklat bei ARD-Sommerinterview: Gauland verweigert Antworten - Zuschauer haben bösen Verdacht

Spontan und sachkundig auf Bürgerfragen zu antworten, ist eine „Königsdisziplin“ für Politiker. Alexander Gauland wollte sich in der ARD darauf nicht einlassen.

Berlin - Teil der ARD-Sommerinterviews sind Zuschauerfragen. In der Rubrik „Frag selbst!“ können Zuschauer Spitzenpolitikern Fragen stellen, die von den eingeladenen Politikern dann beantwortet werden sollen - und vorab nicht abgesprochen wurden. Annegret Kramp-Karrenbauer machte da mit, ebenso wie Markus Söder und Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Doch nun stellte sich der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland quer.

Eklat beim ARD-Sommerinterview: Gauland (AfD) will keine Zuschauerfragen beantworten

Seine Begründung für die Verweigerung der Zuschauerfragen: „Ich wollte gerne wissen, was es für Fragen sind. Die wurden von Ihnen bzw. Ihren Mitarbeitern, obwohl sie da waren, mir nicht vorher gesagt. Und das muss ich nicht mitmachen.“ ARD-Moderatorin Tina Hassel stellt daraufhin klar: „Das machen wir ja bei keinem der anderen, die teilnehmen. Das wäre jetzt keine Ungleichbehandlung.“ Doch Gauland lässt sich darauf trotzdem nicht ein und wirkt genervt: „Gut. Sie haben sie hier als Zuschauerfragen eingeführt. Das ist okay. Aber, warum muss ich sozusagen in ein schwarzes Loch gucken?“

ARD nach Gauland-Eklat beim Sommerinterview: „Wir bedauern die Absage“

Nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios erfolgte Gaulands Absage an die direkten Zuschauerfragen kurzfristig. "Wir bedauern Alexander Gaulands Absage, zumal schon von viele Userinnen und User interessante Fragen als E-Mail oder Video geschickt haben", teilte die ARD auf AFP-Anfrage mit.

AfD-Mann Gauland wird für seine Verweigerungshaltung in der ARD kritisiert

Auf der Facebook-Seite der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ wird diese Verweigerungshaltung mehrheitlich kritisiert. „Hat jemand Angst vor kritischen Fragen, die er nicht spontan und sachlich beantworten kann“, fragt beispielsweise ein User. Ein weiterer kritisiert: „Geht es nicht genau darum, die Fragen der Zuschauer spontan zu beantworten, ohne sich diese davor zurecht zu legen? Dass er das Format deshalb ablehnt, sagt mal wieder mehr über Herrn Gauland und seine Partei aus, als jede seiner potentiellen Antworten.“

AfD-Mann Gauland und Sommerinterviews: Schon beim ZDF gab es Ärger

Manche erinnern sich an das ZDF-Sommerinterview zwischen Gauland und Moderator Thomas Walde vor einem Jahr. Der AfD-Chef machte damals eine unglückliche Figur, weil er auf viele Themen wie Klima, Rente oder Digitalisierung keine Antworten hatte und auswich. Hinterher beschwerte sich Gauland über die Fragestellung. Dementsprechend hämisch kommentieren nun einige den erneuten Eklat um Gauland bei einem Sommerinterview im Fernsehen: „Er wollte sich wohl nicht so blamieren wie letztes Jahr, als er auf keine Frage antworten konnte“, mutmaßt ein Facebook-Nutzer. „War das letzte Sommerinterview doch zu peinlich?“, fragte eine andere Frau auf Facebook.

mag