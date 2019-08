Nach Massakern in den USA: Deutscher unter den Opfern - Trump besucht Ort des Verbrechens

Im texanischen El Paso schießt ein junger Mann in einem Einkaufszentrum um sich. Auch in Dayton fallen tödliche Schüsse. Am Montag äußert sich US-Präsident Donald Trump in einer Rede zur Nation.

In den USA sind am Wochenende bei zwei Blutbädern mindestens 29 Menschen getötet worden.

Ein 21-Jähriger wurde nach den Schüssen in einem Einkaufszentrum in El Paso als Verdächtiger festgenommen.

Der Schütze von Dayton wurde von der Polizei erschossen. Bei ihm soll es sich um einen 24-Jährigen handeln.

Die Polizei ermittelt wegen Mordes und wegen Hassverbrechen.

US-Präsident Donald Trump verurteilt die Taten auf Twitter und in einer Rede zur Nation

Update vom 6. August, 7.08 Uhr:

Bei der Schusswaffenattacke in der texanischen Stadt El Paso ist auch ein Deutscher getötet worden. Der Polizeichef der Grenzstadt, Greg Allen, sagte am Montag, bei dem Angriff seien ein deutscher Staatsbürger, 13 US-Bürger und sieben Mexikaner getötet worden. Bei einem weiteren Todesopfer sei die Nationalität noch unklar.

Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Angaben zu dem deutschen Opfer: "Leider müssen wir bestätigen, dass sich unter den Todesopfern in El Paso auch ein deutscher Staatsangehöriger befindet", erklärte eine Ministeriumssprecherin in der Nacht auf Dienstag. Angaben zur Identität des Opfers machte die Sprecherin auf Nachfrage nicht.

Ein 21-Jähriger hatte am Samstag in einem Einkaufszentrum in El Paso 22 Menschen erschossen. Er wurde festgenommen. Die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar.

US-Präsident Donald Trump wird El Paso am Mittwoch besuchen, wie Bürgermeister Dee Margo am Montag bekanntgab. Trump hatte nach den Schusswaffenattacken ungewohnt deutlich Rassismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft verurteilt. "Diese finsteren Ideologien müssen besiegt werden. Hass hat keinen Platz in Amerika", sagte Trump in einer Fernsehansprache in Washington. Allerdings werfen Kritiker dem US-Präsidenten vor, selbst mit seiner aggressiven Rhetorik Hass zu schüren und Gewalt zu begünstigen.

Nach Massakern in den USA: Trump will Todesstrafe für Hassverbrechen und Massenmord

Update vom 5. August, 19.49 Uhr: Die Zahl der Opfer des Massakers in El Paso, Texas, ist am Tag nach dem Anschlag auf 22 gestiegen.

Massaker in den USA: Der Dayton-Täter hatte bis zu 250 Schuss Munition

Update vom 5. August, 18.11 Uhr: Bis zu 250 Schuss Munition hatte der Schütze in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio bei sich. Ohne das Einschreiten der Sicherheitskräfte innerhalb von Sekunden hätte ein noch größeres Blutbad gedroht, erklärte Polizeichef Richard Biehl am Montag vor Journalisten. Der Schütze habe mindestens 41 Kugeln gefeuert.

Das Motiv der Tat, der am Samstagabend neun Menschen zum Opfer gefallen waren, sei noch unklar. Es gebe aber bislang keine Hinweise auf eine rassistisch motivierte Tat, erklärte Biehl. Sechs der Opfer waren Afroamerikaner. Mindestens 14 Menschen wurden demnach wegen Schusswunden behandelt. Die Polizei erschoss den Angreifer. Der 24-Jährige weiße Schütze hatte auch seine zwei Jahre jüngere Schwester getötet. Polizeichef Biehl erklärte, es sei noch unklar, ob ihm bewusst war, dass er auf seine eigene Schwester geschossen habe.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump sich für die Todesstrafe in Fällen von Hassverbrechen und Massenmord ausgesprochen.

Nach Massakern in den USA: Trump will Todesstrafe für Hassverbrechen und Massenmord

Update 5. August 16.30 Uhr: Nach den Massakern vom Wochenende in den USA will Präsident Donald Trump eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen, die die Todesstrafe bei Hassverbrechen in Form von Massenmord vorsieht. Er habe das Justizministerium angewiesen, eine entsprechende Gesetzgebung auszuarbeiten, sagte Trump am Montag im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation.

Die "barbarischen Morde" seien "ein Angriff auf eine Nation und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte Trump am Montag in seiner Rede an die Nation. Die Verantwortlichen solcher Taten müssten "schnell" hingerichtet werden. Die USA müssten Rassismus, Fanatismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft "verurteilen", forderte Trump zudem. "Diese finsteren Ideologien müssen besiegt werden. Hass hat keinen Platz in Amerika", sagte Trump. Die "Glorifizierung von Gewalt" müsse ein Ende haben.

Massaker in den USA: Rihanna reagiert mit Tweet auf Donald Trump

Update 5. August 16.05 Uhr: Aus der Musikwelt kommt Kritik. Popstar Rihanna rechnet mit Trump ab und teilte einen Tweet von Trump, den sie mit den Worten kommentierte: "Donald, du hast 'Terrorismus' falsch geschrieben. Dein Land hat zwei Terrorangriffe direkt hintereinander erlebt, innerhalb von Stunden starben fast 30 unschuldige Menschen.“

Update 5. August 14.08 Uhr: Ein Präsident in Twitterlaune: Kaum hat Donald Trump stärkere Hintergrundprüfungen für Waffenkäufer ins Spiel gebracht, hagelt es von ihm Medienkritik. Letztere hätten eine Mitverantwortung für „den Zorn und die Wut“ im Land. „Die Medien haben eine große Verantwortung für Leben und Sicherheit in unserem Land“, schrieb Trump am Montag auf Twitter. „Fake News haben stark beigetragen zu dem Zorn und der Wut, die sich über viele Jahre aufgebaut hat. Berichterstattung muss anfangen, fair, ausgewogen und unparteiisch zu sein.“ Ansonsten würden sich diese „schrecklichen Probleme“ nur verschlimmern.

Update 5. August 13.23 Uhr: Bisher galt US-Präsident Donald Trump als fleißiger Unterstützer der amerikanischen Waffenlobby. Doch nach den beiden Massakern vom Wochenende hat Trump nun vage eine Reform des Waffenrechts ins Spiel gebracht. Der US-Präsident stellte den oppositionellen Demokraten ein schärferes Waffenrecht im Gegenzug für die von ihm geforderte Einwanderungsreform in Aussicht. Republikaner und Demokraten sollten sich auf "harte Hintergrundüberprüfungen" für Waffenkäufer verständigen, schrieb Trump am Montag vor einer mit Spannung erwarteten Rede zu den Schusswaffenangriffen in Texas und Ohio im Onlinedienst Twitter. Eine solche Reform könne "vielleicht" mit der "dringend benötigten Einwanderungsreform" verknüpft werden.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Update vom 4. August, 22.50 Uhr: Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O’Rourke, der aus El Paso stammt, macht Trump für die Attacke mitverantwortlich, berichtet merkur.de*

Update vom 4. August: 20.55 Uhr: Der mutmaßliche Schütze von Dayton ist identifiziert. Bei dem Mann, der neun Menschen offenbar wahllos tötete, soll es sich um einen 24-jährigen Weißen handeln, wie der stellvertretende Polizeichef erklärte. Auch die 22-jährige Schwester des jungen Mannes befinde sich unter den Opfern, die zwischen 22 und 57 Jahren als gewesen seien.

Der Schütze soll eine Langwaffe benutzt haben, um das Blutbad anzurichten. Laut Bürgermeisterin Nan Whaley habe er dunkle, schusssichere Kleidung getragen. Neben der Waffe soll der Täter viele zusätzliche Patronenmagazine eingesetzt haben.

Einen ausführlichen Hintergrundbericht zu den Taten bietet merkur.de*.

Update vom 4. August, 20.02 Uhr: Das Blutbad von El Paso sorgt auch im Nachbarland Mexiko für Bestürzung. In einer via Twitter verbreiteten Videobotschaft sagte Außenminister Marcelo Ebrard: „Wir verurteilen diese barbarische Tat, bei der unschuldige Mexikaner getötet wurden.“ Zugleich kündigte er rechtliche Schritte zum Schutz der in den USA lebenden Mexikaner an.

Schießereien in den USA: Bei zwei Massakern werden mindestens 29 Menschen getötet

Erstmeldung vom 4. August, 17.07 Uhr:

El Paso/Dayton - Bewaffnete Angreifer haben binnen 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten in den USA 29 Menschen erschossen. In einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso in Texas tötete ein Schütze am Samstagabend mindestens 20 Menschen, 26 weitere wurden verletzt, wie Polizeichef Greg Allen mitteilte. Der mutmaßliche Täter ergab sich. In der Nacht zum Sonntag fielen in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio Schüsse nahe einer Bar im Zentrum: Neun Menschen starben, 16 weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Beamte töteten den Angreifer. Die Massaker lösten international Bestürzung aus.

Bei dem Schützen in El Paso an der Grenze zu Mexiko handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Polizeichef Allen sagte, es gebe ein „Manifest“, das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob die Kampfschrift tatsächlich von dem Verdächtigen stamme. In dem Pamphlet, das dem mutmaßlichen Täter von El Paso zugeschrieben wurde, heißt es unter anderem: „Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas.“

+ Schwer bewaffnet: Einsatzkräfte wurden in das Einkaufszentrum gebracht, um den Schützen zu stoppen. © AFP / JOEL ANGEL JUAREZ

Tödliche Schüsse in Dayton: Schütze war Einzeltäter

Zu den Motiven des Schützen in Dayton (rund 140.000 Einwohner) sowie dessen Identität konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt. Der Mann habe mit einer Langwaffe geschossen, sagte der leitende Polizeibeamte Matt Carper. Der Sender „CNN“ berichtete unter Berufung auf Ermittler, der Schütze habe eine Schutzweste getragen. Die Bundespolizei FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Das schnelle Eingreifen der Polizei habe Schlimmeres verhindert, sagte Carper: „Wir hatten Beamte in der unmittelbaren Umgebung, als die Schüsse fielen. Wir konnten reagieren und das Ganze schnell beenden.“ Oregon District, das Ausgeh-Viertel in Dayton, wo die Schüsse fielen, gelte eigentlich als sicher. Aus Chicago wurde derweil ein Vorfall gemeldet, bei dem sieben Menschen nahe einem Park durch Schüsse aus einem Auto verletzt wurden.

Tödliche Schüsse in El Paso: Autor von Pamphlet äußert Unterstützung für Christchurch-Attentäter

Der Autor des Pamphlets von El Paso äußert in dem vierseitigen Text seine Unterstützung für den rassistischen Attentäter von Christchurch, der Mitte März in Neuseeland zwei Moscheen angegriffen und 51 Menschen getötet hatte. Die New York Times berichtete, der Text sei 19 Minuten vor dem ersten Notruf in El Paso online gegangen.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, kündigte bei einer Pressekonferenz an, die Strafverfolgung werde sich nicht nur auf den Vorwurf des Mordes, sondern auch auf den eines Hassverbrechens konzentrieren. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador teilte in einer Videobotschaft mit, unter den Toten seien drei Mexikaner. Nach Angaben des mexikanischen Außenministeriums wurden sechs weitere Mexikaner verletzt, darunter ein zehnjähriges Mädchen. Ein Polizeisprecher sagte nach Angaben des Senders „CNN“, der mutmaßliche Todesschütze rede mit den Ermittlern.

+ Die Aufnahmen zeigen den mutmaßlichen Täter. Die Behörden ermitteln wegen Hassverbrechen. © AFP / COURTESY OF KTSM 9

Tödliche Schüsse in El Paso: Bis zu 3000 Menschen im Einkaufszentrum

Polizeichef Allen sagte, der erste Notruf sei um 10.39 Uhr Ortszeit (18.39 Uhr MESZ) eingegangen. Sechs Minuten später sei die Polizei vor Ort gewesen. Der Szenerie am Tatort sei „schrecklich“ gewesen. Ein Polizeisprecher sagte, die meisten Opfer seien in einem Walmart in dem Ladenkomplex von Schüssen getroffen worden. Der Supermarkt sei zum Zeitpunkt des Angriffs voll gewesen. Der Sprecher schätzte, dass sich dort zwischen 1000 und 3000 Menschen aufhielten. Der Schütze habe bei der Tat ein Gewehr benutzt.

El Pasos Bürgermeister Dee Margo sagte, der Verdächtige stamme nicht von dort. Nach US-Medienberichten kam er aus der Stadt Allen nördlich von Dallas, rund 930 Kilometer Luftlinie von El Paso entfernt. El Paso liegt unmittelbar an der Grenze zu Mexiko und hat rund 680.000 Einwohner. Nach Angaben des Bürgermeisters bestätigten sich Meldungen über einen zweiten Schützen nicht.

Tödliche Schüsse in El Paso: Ältester Verletzter 82 Jahre alt

Der Sender „CNN“ berichtete, Familien hätten in dem Walmart-Ladenkomplex für den bevorstehenden Beginn des neuen Schuljahres eingekauft. Auch rund 100 Walmart-Mitarbeiter seien in dem Supermarkt gewesen. Der älteste Verletzte sei 82 Jahre alt. Der Konzern zeigte sich schockiert über die Geschehnisse. Man bete für die Opfer, hieß es in einer Twitternachricht von Walmart.

Die Polizei rief die Menschen in El Paso auf, Blut zu spenden. Gouverneur Abbott sagte bei einer Pressekonferenz am Samstagabend in El Paso, es hätten sich Schlangen von Menschen gebildet, die Blut spenden wollten. „Jetzt ist es an der Zeit für Texaner, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen.“ Abbott sprach von einer „abscheulichen“ Gewalttat.

+ Im Gedenken an die Opfer: Nach Schüssen in einem Supermarkt in Texas wird in Mexiko eine Mahnwache abgehalten. © dpa / Christian Chavez

Tödliche Schüsse in El Paso: Laden-Mitarbeiterin spricht über bange Minuten

Tabitha Estrada, Mitarbeiterin eines Ladens in dem Einkaufszentrum, sagte „CNN“, sie habe sich mit Kunden im hinteren Teil des Geschäfts versteckt gehabt. Viele ihrer Kunden seien aus Mexiko gewesen. „Es ist surreal, dass das in unserer Stadt passiert, weil ich El Paso nie als einen hasserfüllten Ort kennengelernt habe.“ Sie fügte hinzu, erst vor rund einem Monat habe die Polizei in dem Einkaufszentrum eine Übung für den Fall eines Amoklaufs abgehalten.

US-Präsident Donald Trump nannte die „hasserfüllte Tat“ tragisch und einen „Akt der Feigheit“. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, unschuldige Menschen zu töten, schrieb er auf Twitter. Trump sagte dem Gouverneur von Texas die volle Unterstützung der Regierung in Washington zu. „Gott sei mit Euch allen!“, fügte er hinzu. Auch die Bundesregierung in Berlin reagierte erschüttert. „Unsere Gedanken und Anteilnahme sind bei den Verletzten und den Hinterbliebenen der Opfer“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Blutbäder in den USA: Trump wird bei Reaktion Rassismus vorgeworfen

Trump wurde nach Angaben des Weißen Hauses laufend über die Lage vor Ort unterrichtet. Der Präsident habe mit Justizminister William Barr und Gouverneur Abbott gesprochen, erklärte Vizesprecher Steven Groves. Kritiker werfen Trump vor, mit seinen Äußerungen Rassismus zu befeuern. Zuletzt sah er sich wegen persönlicher Angriffe auf einen schwarzen Abgeordneten der Demokraten Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Regelmäßig greift der republikanische Präsident auch Migranten aus Lateinamerika an, die auf illegalem Wege in die USA kommen wollen.

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren, an anderen öffentlichen Orten oder auch in Schulen Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen für schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere - vor allem, weil Trumps Republikaner dagegen sind. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA bekämpft vehement jeden Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Auch Trump ist dezidiert gegen eine Einschränkung des in der US-Verfassung verankerten Rechts auf Waffenbesitz.

Auch in Chicago waren in der Nacht zu Sonntag Schüsse gefallen. Aus eine Auto wurde in eine Menschenmenge gefeuert. Sieben Personen sollen verletzt worden sein.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa