Kommentar: Elbvertiefung wird kommen

Tradition schießt keine Tore!“, hat Fußballstar Rudi Völler einmal gesagt. Tradition sichert Hamburg auch nicht den imageträchtigen Titel „Tor zur Welt“. Das wissen die Hanseaten an der Elbe, wollen deshalb ihre Zukunft auf eine Verbreiterung und Vertiefung der Elbe gründen, damit immer größere Schiffe mit immer mehr Tiefgang abgefertigt werden können. Solche Großprojekte rufen regelmäßig sowohl Umweltschützer als auch Kritiker des weltweiten Wirtschaftens auf den Plan, weswegen das vor einem Abstieg in die Regionalliga der Häfen bangende Hamburg seit bereits zehn Jahren in einem umstrittenen Planungsverfahren steckt. Von Frank Pröse

Das muss nun nachgebessert werden, weil das Bundesverwaltungsgericht Teile des Konzepts zur Anpassung der Fahrrinne beanstandet hat. Das kann keine Seite so recht befriedigen. Die Umweltschützer nicht, weil die fehlenden Ausgleichsflächen für den Schierling-Wasserfenchel die einzige nennenswerte ökologische Beanstandung sind, was auch noch leicht zu beheben ist. Und die Ausbaubefürworter nicht, weil die Verzögerungen wieder mehr Geld kosten. Letztere sind dennoch obenauf. Denn das Urteil zielt letztlich darauf, dass gebaggert werden darf. Es wird sich also keine neue Gelegenheit bieten, sich ernsthaft mit Alternativen zu befassen, also dem derzeit nahezu ungenutzten Tiefsee-Containerhafen in Wilhelmshaven und dem Zusammenschluss der Hafenbetreiber Bremen, Hamburgs und Niedersachsens. Jetzt fehlt der Druck, der die Verantwortlichen auf Länderebene dazu bringen könnte, vom Kirchturm herabzusteigen. Statt eine Strategie des „Gemeinsam sind wir stark“ zu verfolgen, wird dem Nachbarn keine Krume gegönnt.

Da wird mit Unsummen der Jade-Weser-Port gebaut, aber nicht genutzt. Zugleich wollen einige Politiker Elbe, Weser und Ems vertiefen. Auch in Bremen / Bremerhaven träumen sie von einen neuen Hafen, um ein paar Windräder verladen zu können. Dabei steht in Cuxhafen die Logistik dafür bereit. Wilhelmshaven und Bremerhaven könnten den Containerverkehr abwickeln, zum Teil sogar tidenunabhängig. Dann müssten die Riesenschiffe nicht 100 Kilometer die Elbe hochfahren. Mit der Bahn ließen sich die Container billiger und umweltschonender weitertransportieren. Aber typisch deutsch: An die passende Bahnanbindung der Häfen hat keiner gedacht. Das war ungewollt vorausschauend, denn für Hamburg wird ja bald gebaggert.