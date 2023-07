Elterngeld-Kürzungen: DGB-Chefin spricht von „Unsinn“ der Grünen-Pläne

Eltern mit hohem Einkommen soll das Elterngeld gestrichen werden – DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisiert diesen Plan massiv.

Berlin - Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, hat der Bundesregierung vorgeworfen, mit ihrer Politik zum Aufstieg der AfD beizutragen. Mit Blick auf die von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) geplante Abschaffung des Elterngelds für Paare mit über 150.000 Euro zu versteuerndem Einkommen sagte Fahimi der Bild am Sonntag (BamS): „Das ist Unsinn und zeigt, wohin der selbst auferlegte Sparzwang der Bundesregierung führt.“

Die Ampel-Koalition sende „das Signal, dass man sich nicht auf die zugesagte staatliche Unterstützung verlassen kann“, fuhr sie fort. Dies sei „Gift für den sozialen Zusammenhalt und die politische Stabilität“, solche Verunsicherung schaffe „nur Raum für den Populismus der AfD“.

Das Elterngeld sei „ein sehr erfolgreiches Instrument zur Gleichstellung von Müttern und Vätern“, sagte Fahimi weiter. Angesichts der Verunsicherung in weiten Teilen der Bevölkerung aufgrund der wirtschaftlichen Lage sei die Ampel-Koalition „nicht gut beraten, an der sozialen Flanke zu sparen“. Eine „große Chance“, die AfD kleinzuhalten, sieht Fahimi hingegen für die Regierung aus SPD, Grünen und FDP, wenn sie das in ihrem Koalitionsvertrag ausgesprochene Fortschrittsversprechen einhalte.

Streit um Elterngeld-Kürzungen: „Nicht an der sozialen Flanke sparen“

Fahimi forderte zudem eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von bisher 12 Euro auf 14,12 Euro pro Stunde – was dem Wert der EU-Mindestlohnrichtlinie von 60 Prozent des Medianeinkommens entspreche. Scharfe Kritik übte Fahimi am Auftreten der Arbeitgebervertreter in der Mindestlohnkommission. Diese ignorierten „die Nöte von sechs Millionen Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten“. Das sei „einfach dumm“, sagte Fahimi.

Die Mindestlohnkommission hatte Ende Juni eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12,41 Euro ab dem 1. Januar 2024 beschlossen. Erstmals seit seiner Einsetzung konnte in dem Gremium kein Einvernehmen erzielt werden. Fahimi forderte vor diesem Hintergrund der Bams gegenüber eine Reform der Kommission. Künftig solle es ein „echtes Schlichtungsverfahren“ geben, falls es zu keiner Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern kommt.

DGB-Chefin: „Ampel schaut auf Staatshaushalt wie auf Omas Keksdose“

Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland warf Fahimi der Bundesregierung vor, mit ihrer Sparpolitik dem Standort Deutschland zu schaden. Es sei „Gift, durch Sparhaushalte und das Festhalten an der Schuldenbremse wichtige zukunftsentscheidende Weichenstellungen unmöglich zu machen“.

Jetzt entscheide sich, „ob Deutschland auch in Zukunft noch eine starke Industrie mit guten Jobs haben wird und ob Transformation auch sozialen Fortschritt bringt“, sagte Fahimi. Die Bundesregierung verschleppe Investitionen und schaue „auf den Staatshaushalt wie auf Omas Keksdose: Ich nehme nur das raus, was ich vorher reingetan habe.“ Dies komme der deutschen Gesellschaft „teuer“ und schade künftigen Generationen. (AFP/frs)