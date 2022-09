Wer bekommt wie viel? Koalitionsausschuss berät über weitere Entlastungen

Von: Constantin Hoppe

Teilen

Angesichts explodierter Energiepreise und einem Gas-Stopp aus Russland berät der Koalitionsausschuss über weitere Entlastungen. Das ist bislang bekannt.

Berlin – Die Energiepreise sind explodiert und nun dreht Gazprom die Pipeline Nord-Stream 1 vorerst ganz zu. Deshalb will die Ampel-Regierung mit neuen Entlastungen weiteren Teuerungen im Energiesektor entgegenwirken. An diesem Samstag (3. September) sollen die nächsten Schritte im Koalitionsausschuss vereinbart werden.

Nach wochenlangen Diskussionen sollen nun konkrete Maßnahmen folgen. Und das kommt beinahe zu spät, denn 9-Euro-Ticket und Tankrabatt sind ausgelaufen, die Kosten für die Menschen steigen deshalb sprunghaft an. Bisher hatten die Parteien in der Diskussion ihre Positionen abgesteckt. Angesichts der auch finanziell angespannten Lage ist aber noch nichts Konkretes vereinbart.

Koalitionsausschuss berät über Entlastungen: Sorge vor sozialen Verwerfungen in Herbst und Winter

Die Sorge ist groß, dass die enormen Preissteigerungen bei Gas und Strom Wenigverdienende und die untere Mittelschicht überfordern und zu sozialen Verwerfungen mit Massenprotesten in der kalten Jahreszeit führen könnten – zumal AfD und Die Linke bereits für Proteste und Demonstrationen werben. In der Folge könnte auch der Rückhalt für die von Russland angegriffene Ukraine bröckeln, so wird befürchtet.

Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, trifft am Samstagmorgen zum Koalitionsausschuss am Bundeskanzleramt ein. © Christoph Soeder/dpa

Über den Inhalt des neuen Entlastungspakets gab es zuletzt innerhalb der Regierungsparteien unterschiedliche Vorstellungen. Wie die dpa schreibt, herrsche inzwischen offenbar aber Einigkeit zwischen SPD, Grünen und FDP, dass besonders Geringverdienende sowie Rentnerinnen und Rentner stärker von den angedachten Entlastungen profitieren sollen. Auch Steuersenkungen und eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Nahverkehrsticket sind im Gespräch.

Koalitionsausschuss berät über Entlastungen: Das fordern Parteien und Verbände

Vor dem Koalitionsausschuss versuchten Politiker und Verbände noch einmal, die Gespräche in die gewünschte Richtung zu lenken.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte: „Familien leiden besonders unter den hohen Preisen. Deshalb sollte das Kindergeld deutlich angehoben werden und mindestens die Inflation ausgleichen.“

Auch die Chefs der Linksfraktion Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch warben für einen Energiepreisdeckel für private Haushalte und einen Stopp der Gasumlage. Mohamed Ali verlangte zudem eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf null.

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband forderte eine Erhöhung der Grundsicherung um monatlich 200 Euro und eine Ausweitung der Wohngeldberechtigten von jetzt gut 600.000 auf zwei bis drei Millionen. Auch die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, verlangte eine Einmalzahlung vor allem für Rentner, mehr Wohngeldberechtigte und eine Preisdeckelung für den Grundbedarf an Energie.

Koalitionsausschuss berät über Entlastungen: Beratungen in Berlin haben begonnen

Aus Sicht des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil muss die Regierung die neuen Hilfen zielgenauer als bisher einsetzen: „Wir müssen denen helfen, die wirklich in existenzielle Nöte geraten“, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Zu den Beratungen in Berlin kommt am Samstagmorgen der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP zusammen. Ihm gehören Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Partei- und Fraktionsspitzen der drei Partner an. (con mit dpa)